Wed, Nov 12, 2025 @ 07:31 GMT
Eco Data 11/12/25

GMT Ccy Events
23:50 JPY Money Supply M2+CD Y/Y Oct
    Actual: 1.60% Forecast: 1.80%
    Previous: 1.60% Revised: 1.50%
06:00 JPY Machine Tool Orders Y/Y Oct P
    Actual: 16.80% Forecast:
    Previous: 9.90% Revised: 11.00%
07:00 EUR Germany CPI M/M Oct F
    Actual: Forecast: 0.30%
    Previous: 0.30% Revised:
07:00 EUR Germany CPI Y/Y Oct F
    Actual: Forecast: 2.30%
    Previous: 2.30% Revised:
13:30 CAD Building Permits M/M Sep
    Actual: Forecast: 0.90%
    Previous: -1.20% Revised:
18:30 CAD BoC Summary of Deliberations
    Actual: Forecast:
    Previous: Revised:
