Eco Data 11/12/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:50
|JPY
|Money Supply M2+CD Y/Y Oct
|1.60%
|1.80%
|1.60%
|1.50%
|06:00
|JPY
|Machine Tool Orders Y/Y Oct P
|16.80%
|9.90%
|11.00%
|07:00
|EUR
|Germany CPI M/M Oct F
|0.30%
|0.30%
|07:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Oct F
|2.30%
|2.30%
|13:30
|CAD
|Building Permits M/M Sep
|0.90%
|-1.20%
|18:30
|CAD
|BoC Summary of Deliberations
