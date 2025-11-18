Tue, Nov 18, 2025 @ 07:50 GMT
Eco Data 11/18/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
00:30 AUD RBA Meeting Minutes
13:30 USD Import Price Index M/M Oct 0.10% 0.30%
14:15 USD Industrial Production M/M Oct 0.10% 0.10%
14:15 USD Capacity Utilization Oct 77.30% 77.40%
15:00 USD NAHB Housing Market Index Nov 36 37
