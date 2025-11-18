Eco Data 11/18/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|00:30
|AUD
|RBA Meeting Minutes
|13:30
|USD
|Import Price Index M/M Oct
|0.10%
|0.30%
|14:15
|USD
|Industrial Production M/M Oct
|0.10%
|0.10%
|14:15
|USD
|Capacity Utilization Oct
|77.30%
|77.40%
|15:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Nov
|36
|37
