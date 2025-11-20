Eco Data 11/20/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|01:15
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|3.00%
|3.00%
|3.00%
|01:15
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|3.50%
|3.50%
|3.50%
|07:00
|EUR
|Germany PPI M/M Oct
|0.00%
|-0.10%
|07:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Oct
|-1.90%
|-1.70%
|07:00
|CHF
|Trade Balance (CHF) Oct
|4.90B
|4.07B
|13:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Oct
|0.30%
|0.80%
|13:30
|CAD
|Raw Material Price Index Oct
|0.60%
|1.70%
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims
|13:30
|USD
|Non-Farm Payroll Sep
|53K
|22K
|13:30
|USD
|Unemployment Rate Sep
|4.30%
|4.30%
|13:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Sep
|0.30%
|0.30%
|13:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Nov
|1
|-12.8
|15:00
|USD
|Existing Home Sales Oct
|4.06M
|4.06M
|15:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Nov P
|-14
|-14
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Nov 14)
|-12B
|45B
|GMT
|Ccy
|Events
|01:15
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|Actual: 3.00%
|Forecast: 3.00%
|Previous: 3.00%
|Revised:
|01:15
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|Actual: 3.50%
|Forecast: 3.50%
|Previous: 3.50%
|Revised:
|07:00
|EUR
|Germany PPI M/M Oct
|Actual:
|Forecast: 0.00%
|Previous: -0.10%
|Revised:
|07:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Oct
|Actual:
|Forecast: -1.90%
|Previous: -1.70%
|Revised:
|07:00
|CHF
|Trade Balance (CHF) Oct
|Actual:
|Forecast: 4.90B
|Previous: 4.07B
|Revised:
|13:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Oct
|Actual:
|Forecast: 0.30%
|Previous: 0.80%
|Revised:
|13:30
|CAD
|Raw Material Price Index Oct
|Actual:
|Forecast: 0.60%
|Previous: 1.70%
|Revised:
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims
|Actual:
|Forecast:
|Previous:
|Revised:
|13:30
|USD
|Non-Farm Payroll Sep
|Actual:
|Forecast: 53K
|Previous: 22K
|Revised:
|13:30
|USD
|Unemployment Rate Sep
|Actual:
|Forecast: 4.30%
|Previous: 4.30%
|Revised:
|13:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Sep
|Actual:
|Forecast: 0.30%
|Previous: 0.30%
|Revised:
|13:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Nov
|Actual:
|Forecast: 1
|Previous: -12.8
|Revised:
|15:00
|USD
|Existing Home Sales Oct
|Actual:
|Forecast: 4.06M
|Previous: 4.06M
|Revised:
|15:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Nov P
|Actual:
|Forecast: -14
|Previous: -14
|Revised:
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Nov 14)
|Actual:
|Forecast: -12B
|Previous: 45B
|Revised: