Thu, Nov 20, 2025 @ 04:19 GMT
Facebook Mail RSS Twitter
HomeEconomic CalendarEco Data 11/20/25

Eco Data 11/20/25

Action Forex
By Action Forex
GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
01:15 CNY 1-Y Loan Prime Rate 3.00% 3.00% 3.00%
01:15 CNY 5-Y Loan Prime Rate 3.50% 3.50% 3.50%
07:00 EUR Germany PPI M/M Oct 0.00% -0.10%
07:00 EUR Germany PPI Y/Y Oct -1.90% -1.70%
07:00 CHF Trade Balance (CHF) Oct 4.90B 4.07B
13:30 CAD Industrial Product Price M/M Oct 0.30% 0.80%
13:30 CAD Raw Material Price Index Oct 0.60% 1.70%
13:30 USD Initial Jobless Claims
13:30 USD Non-Farm Payroll Sep 53K 22K
13:30 USD Unemployment Rate Sep 4.30% 4.30%
13:30 USD Average Hourly Earnings M/M Sep 0.30% 0.30%
13:30 USD Philadelphia Fed Manufacturing Nov 1 -12.8
15:00 USD Existing Home Sales Oct 4.06M 4.06M
15:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Nov P -14 -14
15:30 USD Natural Gas Storage (Nov 14) -12B 45B
GMT Ccy Events
01:15 CNY 1-Y Loan Prime Rate
    Actual: 3.00% Forecast: 3.00%
    Previous: 3.00% Revised:
01:15 CNY 5-Y Loan Prime Rate
    Actual: 3.50% Forecast: 3.50%
    Previous: 3.50% Revised:
07:00 EUR Germany PPI M/M Oct
    Actual: Forecast: 0.00%
    Previous: -0.10% Revised:
07:00 EUR Germany PPI Y/Y Oct
    Actual: Forecast: -1.90%
    Previous: -1.70% Revised:
07:00 CHF Trade Balance (CHF) Oct
    Actual: Forecast: 4.90B
    Previous: 4.07B Revised:
13:30 CAD Industrial Product Price M/M Oct
    Actual: Forecast: 0.30%
    Previous: 0.80% Revised:
13:30 CAD Raw Material Price Index Oct
    Actual: Forecast: 0.60%
    Previous: 1.70% Revised:
13:30 USD Initial Jobless Claims
    Actual: Forecast:
    Previous: Revised:
13:30 USD Non-Farm Payroll Sep
    Actual: Forecast: 53K
    Previous: 22K Revised:
13:30 USD Unemployment Rate Sep
    Actual: Forecast: 4.30%
    Previous: 4.30% Revised:
13:30 USD Average Hourly Earnings M/M Sep
    Actual: Forecast: 0.30%
    Previous: 0.30% Revised:
13:30 USD Philadelphia Fed Manufacturing Nov
    Actual: Forecast: 1
    Previous: -12.8 Revised:
15:00 USD Existing Home Sales Oct
    Actual: Forecast: 4.06M
    Previous: 4.06M Revised:
15:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Nov P
    Actual: Forecast: -14
    Previous: -14 Revised:
15:30 USD Natural Gas Storage (Nov 14)
    Actual: Forecast: -12B
    Previous: 45B Revised:
Action Forex
Action Forex

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading

ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

Contact us: contact@actionforex.com

© ActionForex.com © 2025 All rights reserved.