Summary 11/24 – 11/28

Monday, Nov 24, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|09:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate Nov
|88.5
|88.4
|09:00
|EUR
|Germany IFO Current Assessment Nov
|85.3
|09:00
|EUR
|Germany IFO Expectations Nov
|91.6
Tuesday, Nov 25, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|07:00
|EUR
|Germany GDP Q/Q Q3 F
|0.00%
|0.00%
|13:30
|USD
|Retail Sales M/M Sep
|0.40%
|0.60%
|13:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Sep
|0.30%
|0.70%
|13:30
|USD
|PPI M/M Sep
|0.30%
|-0.10%
|13:30
|USD
|PPI Y/Y Sep
|2.70%
|2.60%
|13:30
|USD
|PPI Core M/M Sep
|-0.10%
|13:30
|USD
|PPI Core Y/Y Sep
|2.80%
|14:00
|USD
|S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Sep
|1.60%
|14:00
|USD
|Housing Price Index M/M Sep
|0.40%
|15:00
|USD
|Consumer Confidence Nov
|93.4
|94.6
|15:00
|USD
|Pending Homeles M/M Oct
|0%
|15:00
|USD
|Business Inventories Aug
|0.10%
|0.20%
|23:50
|JPY
|Corporate Service Price Index Y/Y Oct
|2.70%
|3.00%
Wednesday, Nov 26, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|AUD
|Monthly CPI Y/Y Oct
|3.50%
|01:00
|NZD
|RBNZ Interest Rate Decision
|2.25%
|2.50%
|09:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Nov
|-7.7
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Nov 21)
|220K
|13:30
|USD
|Durable Goods Orders Sep
|0.20%
|2.90%
|13:30
|USD
|Durable Goods Orders ex Transport Sep
|0.20%
|0.30%
|14:45
|USD
|Chicago PMI Nov
|43.8
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Nov 21)
|-3.4M
|17:00
|USD
|Natural Gas Storage (Nov 21)
|-14B
|19:00
|USD
|Fed's Beige Book
|21:45
|NZD
|Retail Sales Q/Q Q3
|0.60%
|0.50%
|21:45
|NZD
|Retail Sales ex Autos Q/Q Q3
|0.80%
|0.70%
Thursday, Nov 27, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Nov
|58.1
|00:30
|AUD
|Private Capital Expenditure Q3
|0.60%
|0.20%
|07:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Dec
|-23.4
|-24.1
|09:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Oct
|2.80%
|2.80%
|10:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Nov
|96.8
|10:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Nov
|-8.2
|10:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Nov
|4
|10:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Nov F
|-14.2
|-14.2
|12:30
|EUR
|ECB Meeting Accounts
|13:30
|CAD
|Current Account (CAD) Q3
|-14.4B
|-21.2B
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Nov
|2.80%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Nov
|2.70%
|2.80%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Nov
|2.80%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Oct
|2.50%
|2.60%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Oct P
|-0.60%
|2.60%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Oct
|0.80%
|0.50%
Friday, Nov 28, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Oct
|0.60%
|0.60%
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Oct
|-4.90%
|-7.30%
|07:00
|EUR
|Germany Import Price Index M/M Oct
|0.30%
|0.20%
|07:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Oct
|0.30%
|0.20%
|07:45
|EUR
|France GDP Q/Q Q3
|0.50%
|0.50%
|08:00
|CHF
|KOF Leading Indicator Nov
|100.8
|101.3
|08:00
|CHF
|GDP Q/Q Q3
|-0.50%
|0.10%
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate Oct
|6.30%
|08:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Oct
|6K
|-1K
|13:00
|EUR
|Germany CPI M/M Nov P
|-0.20%
|0.30%
|13:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Nov P
|2.30%
|13:30
|CAD
|GDP M/M Sep
|0.20%
|-0.30%
