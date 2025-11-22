Sat, Nov 22, 2025 @ 04:28 GMT
Summary 11/24 – 11/28

Monday, Nov 24, 2025

Tuesday, Nov 25, 2025

GMT Ccy Events
07:00 EUR Germany GDP Q/Q Q3 F
    Forecast: 0.00% Previous: 0.00%
13:30 USD Retail Sales M/M Sep
    Forecast: 0.40% Previous: 0.60%
13:30 USD Retail Sales ex Autos M/M Sep
    Forecast: 0.30% Previous: 0.70%
13:30 USD PPI M/M Sep
    Forecast: 0.30% Previous: -0.10%
13:30 USD PPI Y/Y Sep
    Forecast: 2.70% Previous: 2.60%
13:30 USD PPI Core M/M Sep
    Forecast: Previous: -0.10%
13:30 USD PPI Core Y/Y Sep
    Forecast: Previous: 2.80%
14:00 USD S&P/CS Composite-20 HPI Y/Y Sep
    Forecast: Previous: 1.60%
14:00 USD Housing Price Index M/M Sep
    Forecast: Previous: 0.40%
15:00 USD Consumer Confidence Nov
    Forecast: 93.4 Previous: 94.6
15:00 USD Pending Homeles M/M Oct
    Forecast: Previous: 0%
15:00 USD Business Inventories Aug
    Forecast: 0.10% Previous: 0.20%
23:50 JPY Corporate Service Price Index Y/Y Oct
    Forecast: 2.70% Previous: 3.00%

Wednesday, Nov 26, 2025

GMT Ccy Events
00:30 AUD Monthly CPI Y/Y Oct
    Forecast: Previous: 3.50%
01:00 NZD RBNZ Interest Rate Decision
    Forecast: 2.25% Previous: 2.50%
09:00 CHF UBS Economic Expectations Nov
    Forecast: Previous: -7.7
13:30 USD Initial Jobless Claims (Nov 21)
    Forecast: Previous: 220K
13:30 USD Durable Goods Orders Sep
    Forecast: 0.20% Previous: 2.90%
13:30 USD Durable Goods Orders ex Transport Sep
    Forecast: 0.20% Previous: 0.30%
14:45 USD Chicago PMI Nov
    Forecast: Previous: 43.8
15:30 USD Crude Oil Inventories (Nov 21)
    Forecast: Previous: -3.4M
17:00 USD Natural Gas Storage (Nov 21)
    Forecast: Previous: -14B
19:00 USD Fed's Beige Book
    Forecast: Previous:
21:45 NZD Retail Sales Q/Q Q3
    Forecast: 0.60% Previous: 0.50%
21:45 NZD Retail Sales ex Autos Q/Q Q3
    Forecast: 0.80% Previous: 0.70%

Thursday, Nov 27, 2025

GMT Ccy Events
00:00 NZD ANZ Business Confidence Nov
    Forecast: Previous: 58.1
00:30 AUD Private Capital Expenditure Q3
    Forecast: 0.60% Previous: 0.20%
07:00 EUR Germany GfK Consumer Confidence Dec
    Forecast: -23.4 Previous: -24.1
09:00 EUR Eurozone M3 Money Supply Y/Y Oct
    Forecast: 2.80% Previous: 2.80%
10:00 EUR Eurozone Economic Sentiment Nov
    Forecast: Previous: 96.8
10:00 EUR Eurozone Industrial Confidence Nov
    Forecast: Previous: -8.2
10:00 EUR Eurozone Services Sentiment Nov
    Forecast: Previous: 4
10:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Nov F
    Forecast: -14.2 Previous: -14.2
12:30 EUR ECB Meeting Accounts
    Forecast: Previous:
13:30 CAD Current Account (CAD) Q3
    Forecast: -14.4B Previous: -21.2B
23:30 JPY Tokyo CPI Y/Y Nov
    Forecast: Previous: 2.80%
23:30 JPY Tokyo CPI Core Y/Y Nov
    Forecast: 2.70% Previous: 2.80%
23:30 JPY Tokyo CPI Core-Core Y/Y Nov
    Forecast: Previous: 2.80%
23:30 JPY Unemployment Rate Oct
    Forecast: 2.50% Previous: 2.60%
23:50 JPY Industrial Production M/M Oct P
    Forecast: -0.60% Previous: 2.60%
23:50 JPY Retail Trade Y/Y Oct
    Forecast: 0.80% Previous: 0.50%

Friday, Nov 28, 2025

GMT Ccy Events
00:30 AUD Private Sector Credit M/M Oct
    Forecast: 0.60% Previous: 0.60%
05:00 JPY Housing Starts Y/Y Oct
    Forecast: -4.90% Previous: -7.30%
07:00 EUR Germany Import Price Index M/M Oct
    Forecast: 0.30% Previous: 0.20%
07:00 EUR Germany Retail Sales M/M Oct
    Forecast: 0.30% Previous: 0.20%
07:45 EUR France GDP Q/Q Q3
    Forecast: 0.50% Previous: 0.50%
08:00 CHF KOF Leading Indicator Nov
    Forecast: 100.8 Previous: 101.3
08:00 CHF GDP Q/Q Q3
    Forecast: -0.50% Previous: 0.10%
08:55 EUR Germany Unemployment Rate Oct
    Forecast: Previous: 6.30%
08:55 EUR Germany Unemployment Change Oct
    Forecast: 6K Previous: -1K
13:00 EUR Germany CPI M/M Nov P
    Forecast: -0.20% Previous: 0.30%
13:00 EUR Germany CPI Y/Y Nov P
    Forecast: Previous: 2.30%
13:30 CAD GDP M/M Sep
    Forecast: 0.20% Previous: -0.30%
Action Forex
Action Forex

