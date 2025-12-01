Eco Data 12/1/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|21:45
|NZD
|Building Permits M/M Oct
|7.20%
|23:50
|JPY
|Capital Spending Q3
|5.90%
|7.60%
|00:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Nov
|0.30%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Nov F
|48.8
|48.8
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Nov
|50.5
|50.5
|50.6
|07:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Oct
|1.20%
|1.50%
|08:30
|CHF
|Manufacturing PMI Nov
|49
|48.2
|08:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Nov F
|47.8
|47.8
|47.8
|08:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Nov F
|48.4
|48.4
|48.4
|09:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Nov F
|49.7
|49.7
|49.7
|09:30
|GBP
|Manufacturing PMI Nov F
|50.2
|50.2
|50.2
|09:30
|GBP
|Mortgage Approvals Oct
|64K
|66K
|09:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Oct
|0.40%
|0.60%
|14:30
|CAD
|Manufacturing PMI Nov
|49.6
|14:45
|USD
|Manufacturing PMI Nov F
|51.9
|51.9
|51.9
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Nov
|49
|48.7
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Nov
|59.5
|58
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Nov
|46
|15:00
|USD
|Construction Spending M/M Oct
|-0.10%
|-0.10%
|0.20%
|GMT
|Ccy
|Events
|21:45
|NZD
|Building Permits M/M Oct
|Actual:
|Forecast:
|Previous: 7.20%
|Revised:
|23:50
|JPY
|Capital Spending Q3
|Actual: 5.90%
|Forecast:
|Previous: 7.60%
|Revised:
|00:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Nov
|Actual:
|Forecast:
|Previous: 0.30%
|Revised:
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Nov F
|Actual: 48.8
|Forecast:
|Previous: 48.8
|Revised:
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Nov
|Actual: 50.5
|Forecast: 50.5
|Previous: 50.6
|Revised:
|07:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Oct
|Actual: 1.20%
|Forecast:
|Previous: 1.50%
|Revised:
|08:30
|CHF
|Manufacturing PMI Nov
|Actual: 49
|Forecast:
|Previous: 48.2
|Revised:
|08:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Nov F
|Actual: 47.8
|Forecast: 47.8
|Previous: 47.8
|Revised:
|08:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Nov F
|Actual: 48.4
|Forecast: 48.4
|Previous: 48.4
|Revised:
|09:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Nov F
|Actual: 49.7
|Forecast: 49.7
|Previous: 49.7
|Revised:
|09:30
|GBP
|Manufacturing PMI Nov F
|Actual: 50.2
|Forecast: 50.2
|Previous: 50.2
|Revised:
|09:30
|GBP
|Mortgage Approvals Oct
|Actual: 64K
|Forecast:
|Previous: 66K
|Revised:
|09:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M Oct
|Actual: 0.40%
|Forecast:
|Previous: 0.60%
|Revised:
|14:30
|CAD
|Manufacturing PMI Nov
|Actual:
|Forecast:
|Previous: 49.6
|Revised:
|14:45
|USD
|Manufacturing PMI Nov F
|Actual: 51.9
|Forecast: 51.9
|Previous: 51.9
|Revised:
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Nov
|Actual: 49
|Forecast:
|Previous: 48.7
|Revised:
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Nov
|Actual: 59.5
|Forecast:
|Previous: 58
|Revised:
|15:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Nov
|Actual:
|Forecast:
|Previous: 46
|Revised:
|15:00
|USD
|Construction Spending M/M Oct
|Actual: -0.10%
|Forecast: -0.10%
|Previous: 0.20%
|Revised: