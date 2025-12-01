Mon, Dec 01, 2025 @ 00:20 GMT
Eco Data 12/1/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
21:45 NZD Building Permits M/M Oct 7.20%
23:50 JPY Capital Spending Q3 5.90% 7.60%
00:00 AUD TD-MI Inflation Gauge M/M Nov 0.30%
00:30 JPY Manufacturing PMI Nov F 48.8 48.8
01:45 CNY RatingDog Manufacturing PMI Nov 50.5 50.5 50.6
07:30 CHF Real Retail Sales Y/Y Oct 1.20% 1.50%
08:30 CHF Manufacturing PMI Nov 49 48.2
08:50 EUR France Manufacturing PMI Nov F 47.8 47.8 47.8
08:55 EUR Germany Manufacturing PMI Nov F 48.4 48.4 48.4
09:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Nov F 49.7 49.7 49.7
09:30 GBP Manufacturing PMI Nov F 50.2 50.2 50.2
09:30 GBP Mortgage Approvals Oct 64K 66K
09:30 GBP M4 Money Supply M/M Oct 0.40% 0.60%
14:30 CAD Manufacturing PMI Nov 49.6
14:45 USD Manufacturing PMI Nov F 51.9 51.9 51.9
15:00 USD ISM Manufacturing PMI Nov 49 48.7
15:00 USD ISM Manufacturing Prices Paid Nov 59.5 58
15:00 USD ISM Manufacturing Employment Nov 46
15:00 USD Construction Spending M/M Oct -0.10% -0.10% 0.20%
