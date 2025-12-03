Eco Data 12/3/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|00:30
|AUD
|GDP Q/Q Q3
|0.40%
|0.70%
|0.60%
|0.70%
|00:30
|JPY
|Services PMI Nov F
|53.2
|53.1
|53.1
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI Nov
|52.1
|51.9
|52.6
|07:30
|CHF
|CPI M/M Nov
|-0.20%
|-0.30%
|07:30
|CHF
|CPI Y/Y Nov
|0.10%
|0.10%
|08:50
|EUR
|France Services PMI Nov F
|50.8
|50.8
|08:55
|EUR
|Germany Services PMI Nov F
|52.7
|52.7
|09:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Nov F
|53.1
|53.1
|09:30
|GBP
|Services PMI Nov F
|50.5
|50.5
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Oct
|0.20%
|-0.10%
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Oct
|-0.40%
|-0.20%
|13:15
|USD
|ADP Employment Change Nov
|19K
|42K
|13:30
|CAD
|Labor Productivity Q/Q Q3
|0.40%
|-1%
|13:30
|USD
|Import Price Index M/M Sep
|0.10%
|0.30%
|14:45
|USD
|Services PMI Nov F
|55
|55
|15:00
|USD
|ISM Services PMI Nov
|52
|52.4
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Nov 28)
|-1.9M
|2.8M
|GMT
|Ccy
|Events
|00:30
|AUD
|GDP Q/Q Q3
|Actual: 0.40%
|Forecast: 0.70%
|Previous: 0.60%
|Revised: 0.70%
|00:30
|JPY
|Services PMI Nov F
|Actual: 53.2
|Forecast: 53.1
|Previous: 53.1
|Revised:
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI Nov
|Actual: 52.1
|Forecast: 51.9
|Previous: 52.6
|Revised:
|07:30
|CHF
|CPI M/M Nov
|Actual:
|Forecast: -0.20%
|Previous: -0.30%
|Revised:
|07:30
|CHF
|CPI Y/Y Nov
|Actual:
|Forecast: 0.10%
|Previous: 0.10%
|Revised:
|08:50
|EUR
|France Services PMI Nov F
|Actual:
|Forecast: 50.8
|Previous: 50.8
|Revised:
|08:55
|EUR
|Germany Services PMI Nov F
|Actual:
|Forecast: 52.7
|Previous: 52.7
|Revised:
|09:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Nov F
|Actual:
|Forecast: 53.1
|Previous: 53.1
|Revised:
|09:30
|GBP
|Services PMI Nov F
|Actual:
|Forecast: 50.5
|Previous: 50.5
|Revised:
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Oct
|Actual:
|Forecast: 0.20%
|Previous: -0.10%
|Revised:
|10:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Oct
|Actual:
|Forecast: -0.40%
|Previous: -0.20%
|Revised:
|13:15
|USD
|ADP Employment Change Nov
|Actual:
|Forecast: 19K
|Previous: 42K
|Revised:
|13:30
|CAD
|Labor Productivity Q/Q Q3
|Actual:
|Forecast: 0.40%
|Previous: -1%
|Revised:
|13:30
|USD
|Import Price Index M/M Sep
|Actual:
|Forecast: 0.10%
|Previous: 0.30%
|Revised:
|14:45
|USD
|Services PMI Nov F
|Actual:
|Forecast: 55
|Previous: 55
|Revised:
|15:00
|USD
|ISM Services PMI Nov
|Actual:
|Forecast: 52
|Previous: 52.4
|Revised:
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Nov 28)
|Actual:
|Forecast: -1.9M
|Previous: 2.8M
|Revised: