Eco Data 12/3/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
00:30 AUD GDP Q/Q Q3 0.40% 0.70% 0.60% 0.70%
00:30 JPY Services PMI Nov F 53.2 53.1 53.1
01:45 CNY RatingDog Services PMI Nov 52.1 51.9 52.6
07:30 CHF CPI M/M Nov -0.20% -0.30%
07:30 CHF CPI Y/Y Nov 0.10% 0.10%
08:50 EUR France Services PMI Nov F 50.8 50.8
08:55 EUR Germany Services PMI Nov F 52.7 52.7
09:00 EUR Eurozone Services PMI Nov F 53.1 53.1
09:30 GBP Services PMI Nov F 50.5 50.5
10:00 EUR Eurozone PPI M/M Oct 0.20% -0.10%
10:00 EUR Eurozone PPI Y/Y Oct -0.40% -0.20%
13:15 USD ADP Employment Change Nov 19K 42K
13:30 CAD Labor Productivity Q/Q Q3 0.40% -1%
13:30 USD Import Price Index M/M Sep 0.10% 0.30%
14:45 USD Services PMI Nov F 55 55
15:00 USD ISM Services PMI Nov 52 52.4
15:30 USD Crude Oil Inventories (Nov 28) -1.9M 2.8M
