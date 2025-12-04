Thu, Dec 04, 2025 @ 00:43 GMT
Eco Data 12/4/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
00:30 AUD Trade Balance (AUD) Oct 4.42B 3.94B
06:45 CHF Unemployment Rate Nov 3.00% 3%
09:30 GBP Construction PMI Nov 44.3 44.1
10:00 EUR Eurozone Retail Sales M/M Oct 0.00% -0.10%
12:30 USD Challenger Job Cuts Nov 175.30%
13:30 USD Initial Jobless Claims (Nov 28) 220K 216K
15:00 CAD Ivey PMI Nov 53.6 52.4
15:30 USD Natural Gas Storage (Nov 28) -11B
