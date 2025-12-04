Eco Data 12/4/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|00:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Oct
|4.42B
|3.94B
|06:45
|CHF
|Unemployment Rate Nov
|3.00%
|3%
|09:30
|GBP
|Construction PMI Nov
|44.3
|44.1
|10:00
|EUR
|Eurozone Retail Sales M/M Oct
|0.00%
|-0.10%
|12:30
|USD
|Challenger Job Cuts Nov
|175.30%
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Nov 28)
|220K
|216K
|15:00
|CAD
|Ivey PMI Nov
|53.6
|52.4
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Nov 28)
|-11B
