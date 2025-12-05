Fri, Dec 05, 2025 @ 00:25 GMT
Eco Data 12/5/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:30 JPY Household Spending Y/Y Oct 109.4 1.10% 1.80%
05:00 JPY Leading Economic Index Oct P 0.40% 108.6
07:00 EUR Germany Factory Orders M/M Oct -0.10% 1.10%
07:45 EUR France Industrial Output M/M Oct 0.80%
08:00 CHF Foreign Currency Reserves (CHF) Nov 0.20% 725B
10:00 EUR Eurozone GDP Q/Q Q3 F 0.10% 0.20% 0.20%
10:00 EUR Eurozone Employment Change Q/Q Q3 F 0.30% 0.10% 0.10%
13:30 USD Personal Income M/M Sep 0.30% 0.40%
13:30 USD Personal Spending Sep 0.60%
13:30 USD PCE Price Index M/M Sep 0.30%
13:30 USD PCE Price Index Y/Y Sep 0.20% 2.70%
13:30 USD Core PCE Price Index M/M Sep 0.20%
13:30 USD Core PCE Price Index Y/Y Sep -7.6K 2.90%
13:30 CAD Net Change in Employment Nov 7.00% 66.6K
13:30 CAD Unemployment Rate Nov 52 6.90%
15:00 USD UoM Consumer Sentiment Dec P 51
15:00 USD UoM 1-Yr Inflation Expectations Dec P 4.50%
Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading

