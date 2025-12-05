Eco Data 12/5/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:30
|JPY
|Household Spending Y/Y Oct
|109.4
|1.10%
|1.80%
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index Oct P
|0.40%
|108.6
|07:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Oct
|-0.10%
|1.10%
|07:45
|EUR
|France Industrial Output M/M Oct
|0.80%
|08:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves (CHF) Nov
|0.20%
|725B
|10:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q3 F
|0.10%
|0.20%
|0.20%
|10:00
|EUR
|Eurozone Employment Change Q/Q Q3 F
|0.30%
|0.10%
|0.10%
|13:30
|USD
|Personal Income M/M Sep
|0.30%
|0.40%
|13:30
|USD
|Personal Spending Sep
|0.60%
|13:30
|USD
|PCE Price Index M/M Sep
|0.30%
|13:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y Sep
|0.20%
|2.70%
|13:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M Sep
|0.20%
|13:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y Sep
|-7.6K
|2.90%
|13:30
|CAD
|Net Change in Employment Nov
|7.00%
|66.6K
|13:30
|CAD
|Unemployment Rate Nov
|52
|6.90%
|15:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Dec P
|51
|15:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Dec P
|4.50%
