Summary 12/8 – 12/12

Monday, Dec 8, 2025

23:30 JPY Labor Cash Earnings Y/Y Oct
    Forecast: 2.20% Previous: 1.90%
23:50 JPY GDP Deflator Y/Y Q3
    Forecast: 2.80% Previous: 2.80%
23:50 JPY GDP Q/Q Q3 F
    Forecast: -0.50% Previous: -0.40%
23:50 JPY GDP Annualized Q3 F
    Forecast: -2.00% Previous: -1.80%
23:50 JPY Current Account (JPY) Oct
    Forecast: 3.00T Previous: 4.35T
03:00 CNY Trade Balance (USD) Nov
    Forecast: 105.0B Previous: 90.1B
05:00 JPY Eco Watchers Survey: Current Nov
    Forecast: 49.5 Previous: 49.1
07:00 EUR Germany Industrial Production M/M Oct
    Forecast: 0.50% Previous: 1.30%
09:30 EUR Eurozone Sentix Investor Confidence Dec
    Forecast: -6.3 Previous: -7.4
23:50 JPY Money Supply M2+CD Y/Y Nov
    Forecast: 1.40% Previous: 1.60%

Tuesday, Dec 9, 2025

00:01 GBP BRC Retail Sales Monitor Y/Y Nov
    Forecast: 2.40% Previous: 1.50%
00:30 AUD NAB Business Confidence Nov
    Forecast: Previous: 6
00:30 AUD NAB Business Conditions Nov
    Forecast: Previous: 9
03:30 AUD RBA Interest Rate Decision
    Forecast: 3.60% Previous: 3.60%
04:30 AUD RBA Press Conference
    Forecast: Previous:
06:00 JPY Machine Tool Orders Y/Y Nov P
    Forecast: Previous: 16.80%
07:00 EUR Germany Trade Balance (EUR) Oct
    Forecast: 15.8B Previous: 15.3B
11:00 USD NFIB Business Optimism Index Nov
    Forecast: 98.4 Previous: 98.2
23:50 JPY PPI Y/Y Nov
    Forecast: 2.70% Previous: 2.70%

Wednesday, Dec 10, 2025

01:30 CNY CPI Y/Y Nov
    Forecast: 0.70% Previous: 0.20%
01:30 CNY PPI Y/Y Nov
    Forecast: -2.10% Previous: -2.10%
13:30 USD Employment Cost Index Q3
    Forecast: 0.90% Previous: 0.90%
14:45 CAD BoC Interest Rate Decision
    Forecast: 2.25% Previous: 2.25%
15:30 CAD BoC Press Conference
    Forecast: Previous:
15:30 USD Crude Oil Inventories (Dec 5)
    Forecast: Previous: 0.6M
19:00 USD Fed Interest Rate Decision
    Forecast: 3.75% Previous: 4.00%
19:30 USD FOMC Press Conference
    Forecast: Previous:
21:45 NZD Manufacturingles Q3
    Forecast: Previous: -2.90%
23:50 JPY BSI Large Manufacturing Index Q4
    Forecast: 4.2 Previous: 3.8

Thursday, Dec 11, 2025

00:01 GBP RICS Housing Price Balance Nov
    Forecast: -21% Previous: -19%
00:30 AUD Employment Change Nov
    Forecast: 20.0K Previous: 42.2K
00:30 AUD Unemployment Rate Nov
    Forecast: 4.40% Previous: 4.30%
08:30 CHF SNB Interest Rate Decision
    Forecast: 0.00% Previous: 0.00%
09:00 CHF SNB Press Conference
    Forecast: Previous:
13:30 CAD Trade Balance (CAD) Oct
    Forecast: -4.9B Previous: -6.3B
13:30 USD Initial Jobless Claims (Dec 5)
    Forecast: 205K Previous: 191K
13:30 USD Trade Balance (USD) Sep
    Forecast: -65.5B Previous: -59.6B
15:00 USD Wholele Inventories Sep F
    Forecast: 0.10% Previous: 0.00%
15:30 USD Natural Gas Storage (Dec 5)
    Forecast: Previous: -12B
21:30 NZD Business NZ PMI Nov
    Forecast: Previous: 51.4

Friday, Dec 12, 2025

04:30 JPY Industrial Production M/M Oct F
    Forecast: 1.40% Previous: 1.40%
07:00 EUR Germany CPI M/M Nov F
    Forecast: -0.20% Previous: -0.20%
07:00 EUR Germany CPI Y/Y Nov F
    Forecast: 2.60% Previous: 2.60%
07:00 GBP GDP M/M Oct
    Forecast: 0.10% Previous: -0.10%
07:00 GBP Industrial Production M/M Oct
    Forecast: 1.10% Previous: -2.00%
07:00 GBP Industrial Production Y/Y Oct
    Forecast: Previous: -2.50%
07:00 GBP Manufacturing Production M/M Oct
    Forecast: 1.20% Previous: -1.70%
07:00 GBP Manufacturing Production Y/Y Oct
    Forecast: Previous: -2.20%
07:00 GBP Goods Trade Balance (GBP) Oct
    Forecast: -19.1B Previous: -18.9B
13:30 CAD Building Permits M/M Oct
    Forecast: -1.20% Previous: 4.50%
13:30 CAD Capacity Utilization Q3
    Forecast: 79.30% Previous: 79.30%
13:30 CAD Wholeleles M/M Oct
    Forecast: -0.10% Previous: 0.60%
