Summary 12/8 – 12/12

Monday, Dec 8, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Oct
|2.20%
|1.90%
|23:50
|JPY
|GDP Deflator Y/Y Q3
|2.80%
|2.80%
|23:50
|JPY
|GDP Q/Q Q3 F
|-0.50%
|-0.40%
|23:50
|JPY
|GDP Annualized Q3 F
|-2.00%
|-1.80%
|23:50
|JPY
|Current Account (JPY) Oct
|3.00T
|4.35T
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) Nov
|105.0B
|90.1B
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current Nov
|49.5
|49.1
|07:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M Oct
|0.50%
|1.30%
|09:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Dec
|-6.3
|-7.4
|23:50
|JPY
|Money Supply M2+CD Y/Y Nov
|1.40%
|1.60%
Tuesday, Dec 9, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:01
|GBP
|BRC Retail Sales Monitor Y/Y Nov
|2.40%
|1.50%
|00:30
|AUD
|NAB Business Confidence Nov
|6
|00:30
|AUD
|NAB Business Conditions Nov
|9
|03:30
|AUD
|RBA Interest Rate Decision
|3.60%
|3.60%
|04:30
|AUD
|RBA Press Conference
|06:00
|JPY
|Machine Tool Orders Y/Y Nov P
|16.80%
|07:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) Oct
|15.8B
|15.3B
|11:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Nov
|98.4
|98.2
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Nov
|2.70%
|2.70%
Wednesday, Dec 10, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y Nov
|0.70%
|0.20%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y Nov
|-2.10%
|-2.10%
|13:30
|USD
|Employment Cost Index Q3
|0.90%
|0.90%
|14:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|2.25%
|2.25%
|15:30
|CAD
|BoC Press Conference
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Dec 5)
|0.6M
|19:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|3.75%
|4.00%
|19:30
|USD
|FOMC Press Conference
|21:45
|NZD
|Manufacturingles Q3
|-2.90%
|23:50
|JPY
|BSI Large Manufacturing Index Q4
|4.2
|3.8
Thursday, Dec 11, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance Nov
|-21%
|-19%
|00:30
|AUD
|Employment Change Nov
|20.0K
|42.2K
|00:30
|AUD
|Unemployment Rate Nov
|4.40%
|4.30%
|08:30
|CHF
|SNB Interest Rate Decision
|0.00%
|0.00%
|09:00
|CHF
|SNB Press Conference
|13:30
|CAD
|Trade Balance (CAD) Oct
|-4.9B
|-6.3B
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Dec 5)
|205K
|191K
|13:30
|USD
|Trade Balance (USD) Sep
|-65.5B
|-59.6B
|15:00
|USD
|Wholele Inventories Sep F
|0.10%
|0.00%
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Dec 5)
|-12B
|21:30
|NZD
|Business NZ PMI Nov
|51.4
Friday, Dec 12, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Oct F
|1.40%
|1.40%
|07:00
|EUR
|Germany CPI M/M Nov F
|-0.20%
|-0.20%
|07:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Nov F
|2.60%
|2.60%
|07:00
|GBP
|GDP M/M Oct
|0.10%
|-0.10%
|07:00
|GBP
|Industrial Production M/M Oct
|1.10%
|-2.00%
|07:00
|GBP
|Industrial Production Y/Y Oct
|-2.50%
|07:00
|GBP
|Manufacturing Production M/M Oct
|1.20%
|-1.70%
|07:00
|GBP
|Manufacturing Production Y/Y Oct
|-2.20%
|07:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Oct
|-19.1B
|-18.9B
|13:30
|CAD
|Building Permits M/M Oct
|-1.20%
|4.50%
|13:30
|CAD
|Capacity Utilization Q3
|79.30%
|79.30%
|13:30
|CAD
|Wholeleles M/M Oct
|-0.10%
|0.60%
