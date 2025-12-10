Wed, Dec 10, 2025 @ 02:10 GMT
Eco Data 12/10/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:50 JPY PPI Y/Y Nov 2.70% 2.70%
01:30 CNY CPI Y/Y Nov 0.70% 0.20%
01:30 CNY PPI Y/Y Nov -2.10% -2.10%
13:30 USD Employment Cost Index Q3 0.90% 0.90%
14:45 CAD BoC Interest Rate Decision 2.25% 2.25%
15:30 CAD BoC Press Conference
15:30 USD Crude Oil Inventories (Dec 5) 0.6M
19:00 USD Fed Interest Rate Decision 3.75% 4.00%
19:30 USD FOMC Press Conference
