Eco Data 12/10/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Nov
|2.70%
|2.70%
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y Nov
|0.70%
|0.20%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y Nov
|-2.10%
|-2.10%
|13:30
|USD
|Employment Cost Index Q3
|0.90%
|0.90%
|14:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|2.25%
|2.25%
|15:30
|CAD
|BoC Press Conference
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Dec 5)
|0.6M
|19:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|3.75%
|4.00%
|19:30
|USD
|FOMC Press Conference
|GMT
|Ccy
|Events
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Nov
|Actual:
|Forecast: 2.70%
|Previous: 2.70%
|Revised:
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y Nov
|Actual:
|Forecast: 0.70%
|Previous: 0.20%
|Revised:
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y Nov
|Actual:
|Forecast: -2.10%
|Previous: -2.10%
|Revised:
|13:30
|USD
|Employment Cost Index Q3
|Actual:
|Forecast: 0.90%
|Previous: 0.90%
|Revised:
|14:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|Actual:
|Forecast: 2.25%
|Previous: 2.25%
|Revised:
|15:30
|CAD
|BoC Press Conference
|Actual:
|Forecast:
|Previous:
|Revised:
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Dec 5)
|Actual:
|Forecast:
|Previous: 0.6M
|Revised:
|19:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|Actual:
|Forecast: 3.75%
|Previous: 4.00%
|Revised:
|19:30
|USD
|FOMC Press Conference
|Actual:
|Forecast:
|Previous:
|Revised: