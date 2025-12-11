Eco Data 12/11/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|21:45
|NZD
|Manufacturingles Q3
|2.70%
|-2.90%
|-2.80%
|23:50
|JPY
|BSI Large Manufacturing Index Q4
|4.7
|4.2
|3.8
|00:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance Nov
|-16%
|-21%
|-19%
|00:30
|AUD
|Employment Change Nov
|-21.3K
|20.0K
|42.2K
|41.1K
|00:30
|AUD
|Unemployment Rate Nov
|4.30%
|4.40%
|4.30%
|08:30
|CHF
|SNB Interest Rate Decision
|0.00%
|0.00%
|09:00
|CHF
|SNB Press Conference
|13:30
|CAD
|Trade Balance (CAD) Oct
|-4.9B
|-6.3B
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Dec 5)
|205K
|191K
|13:30
|USD
|Trade Balance (USD) Sep
|-65.5B
|-59.6B
|15:00
|USD
|Wholele Inventories Sep F
|0.10%
|0.00%
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Dec 5)
|-170B
|-12B
