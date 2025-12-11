Thu, Dec 11, 2025 @ 06:26 GMT
Facebook Mail RSS Twitter
HomeEconomic CalendarEco Data 12/11/25

Eco Data 12/11/25

ActionForex
By ActionForex
GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
21:45 NZD Manufacturingles Q3 2.70% -2.90% -2.80%
23:50 JPY BSI Large Manufacturing Index Q4 4.7 4.2 3.8
00:01 GBP RICS Housing Price Balance Nov -16% -21% -19%
00:30 AUD Employment Change Nov -21.3K 20.0K 42.2K 41.1K
00:30 AUD Unemployment Rate Nov 4.30% 4.40% 4.30%
08:30 CHF SNB Interest Rate Decision 0.00% 0.00%
09:00 CHF SNB Press Conference
13:30 CAD Trade Balance (CAD) Oct -4.9B -6.3B
13:30 USD Initial Jobless Claims (Dec 5) 205K 191K
13:30 USD Trade Balance (USD) Sep -65.5B -59.6B
15:00 USD Wholele Inventories Sep F 0.10% 0.00%
15:30 USD Natural Gas Storage (Dec 5) -170B -12B
GMT Ccy Events
21:45 NZD Manufacturingles Q3
    Actual: 2.70% Forecast:
    Previous: -2.90% Revised: -2.80%
23:50 JPY BSI Large Manufacturing Index Q4
    Actual: 4.7 Forecast: 4.2
    Previous: 3.8 Revised:
00:01 GBP RICS Housing Price Balance Nov
    Actual: -16% Forecast: -21%
    Previous: -19% Revised:
00:30 AUD Employment Change Nov
    Actual: -21.3K Forecast: 20.0K
    Previous: 42.2K Revised: 41.1K
00:30 AUD Unemployment Rate Nov
    Actual: 4.30% Forecast: 4.40%
    Previous: 4.30% Revised:
08:30 CHF SNB Interest Rate Decision
    Actual: Forecast: 0.00%
    Previous: 0.00% Revised:
09:00 CHF SNB Press Conference
    Actual: Forecast:
    Previous: Revised:
13:30 CAD Trade Balance (CAD) Oct
    Actual: Forecast: -4.9B
    Previous: -6.3B Revised:
13:30 USD Initial Jobless Claims (Dec 5)
    Actual: Forecast: 205K
    Previous: 191K Revised:
13:30 USD Trade Balance (USD) Sep
    Actual: Forecast: -65.5B
    Previous: -59.6B Revised:
15:00 USD Wholele Inventories Sep F
    Actual: Forecast: 0.10%
    Previous: 0.00% Revised:
15:30 USD Natural Gas Storage (Dec 5)
    Actual: Forecast: -170B
    Previous: -12B Revised:
ActionForex
ActionForex

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading

ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

Contact us: contact@actionforex.com

© ActionForex.com © 2025 All rights reserved.