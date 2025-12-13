Summary 12/15 – 12/19

Monday, Dec 15, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|21:30
|NZD
|Business NZ PSI Nov
|48.7
|23:50
|JPY
|Tankan Large Manufacturing Index Q4
|15
|14
|23:50
|JPY
|Tankan Non - Manufacturing Index Q4
|35
|34
|23:50
|JPY
|Tankan Large Manufacturing Outlook Q4
|13
|12
|23:50
|JPY
|Tankan Non - Manufacturing Outlook Q4
|28
|28
|23:50
|JPY
|Tankan Large All Industry Capex Q4
|12.00%
|12.50%
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Nov
|5.00%
|4.90%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Nov
|2.90%
|2.90%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment YTD Y/Y Nov
|-2.30%
|-1.70%
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Oct
|0.20%
|0.30%
|07:30
|CHF
|Producer and Import Prices M/M Nov
|0.10%
|-0.30%
|07:30
|CHF
|Producer and Import Prices Y/Y Nov
|-1.70%
|08:00
|CHF
|SECO Economic Forecasts
|10:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M Oct
|0.10%
|0.20%
|13:15
|CAD
|Housing Starts Y/Y Nov
|248K
|233K
|13:30
|CAD
|CPI M/M Nov
|0.10%
|0.20%
|13:30
|CAD
|CPI Y/Y Nov
|2.20%
|13:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Nov
|2.90%
|2.90%
|13:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Nov
|2.90%
|3.00%
|13:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Nov
|2.80%
|2.70%
|13:30
|CAD
|Manufacturingles M/M Oct
|-1.10%
|3.30%
|13:30
|USD
|Empire State Manufacturing Dec
|10.6
|18.7
|15:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Dec
|38
|38
|22:00
|AUD
|Manufacturing PMI Dec P
|51.6
|22:00
|AUD
|Services PMI Dec P
|52.8
|23:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Dec
|12.80%
Tuesday, Dec 16, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Dec P
|48.8
|48.7
|00:30
|JPY
|Services PMI Dec P
|53.2
|07:00
|GBP
|Claimant Count Change Nov
|22.3K
|29.0K
|07:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) Oct
|5.10%
|5%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Oct
|4.40%
|4.80%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Oct
|4.60%
|08:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Dec P
|48.2
|47.8
|08:15
|EUR
|France Services PMI Dec P
|51.3
|51.4
|08:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Dec P
|48.5
|48.2
|08:30
|EUR
|Germany Services PMI Dec P
|53
|53.1
|09:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Dec P
|49.9
|49.6
|09:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Dec P
|53.9
|53.6
|09:30
|GBP
|Manufacturing PMI Dec P
|50.3
|50.2
|09:30
|GBP
|Services PMI Dec P
|51.6
|51.3
|10:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR Oct
|18.7B
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Dec
|40
|38.5
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Dec
|-76.2
|-78.7
|10:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Dec
|26.3
|25
|13:30
|USD
|Retail Sales M/M Oct
|0.20%
|0.20%
|13:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Oct
|0.30%
|0.30%
|13:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Oct
|50K
|119K
|13:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Nov
|35K
|13:30
|USD
|Unemployment Rate Nov
|4.40%
|4.40%
|13:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Oct
|0.20%
|14:45
|USD
|Manufacturing PMI Dec P
|52.2
|14:45
|USD
|Services PMI Dec P
|54.1
|15:00
|USD
|Business Inventories Sep
|0.20%
|0.00%
|21:45
|NZD
|Current Account (NZD) Q3
|-7.65B
|-0.97B
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Nov
|-0.21T
|0.00T
Wednesday, Dec 17, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:00
|AUD
|Westpac Leading Index M/M Nov
|0.11%
|07:00
|GBP
|CPI M/M Nov
|0.40%
|07:00
|GBP
|CPI Y/Y Nov
|3.50%
|3.60%
|07:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Nov
|3.40%
|3.40%
|07:00
|GBP
|RPI M/M Nov
|0.30%
|07:00
|GBP
|RPI Y/Y Nov
|4.30%
|4.30%
|07:00
|GBP
|PPI Input M/M Nov
|-0.30%
|07:00
|GBP
|PPI Input Y/Y Nov
|0.50%
|07:00
|GBP
|PPI Output Y/Y Nov
|3.60%
|07:00
|GBP
|PPI Output M/M Nov
|0%
|07:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Nov
|0.10%
|07:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Nov
|3.60%
|09:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate Dec
|88.5
|88.1
|09:00
|EUR
|Germany IFO Current Assessment Dec
|86
|85.6
|09:00
|EUR
|Germany IFO Expectations Dec
|91
|90.6
|10:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Nov F
|2.20%
|2.20%
|10:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Nov F
|2.40%
|2.40%
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Dec 12)
|-1.8M
|21:45
|NZD
|GDP Q/Q Q3
|0.80%
|-0.90%
Thursday, Dec 18, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Dec
|4.50%
|07:00
|CHF
|Trade Balance (CHF) Nov
|5.32B
|4.32B
|12:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|3.75%
|4.00%
|13:15
|EUR
|ECB Deposit Rate
|2.00%
|2.00%
|13:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Rate
|2.15%
|2.15%
|13:15
|EUR
|ECB Monetary Policy Statement
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Dec 12)
|231K
|236K
|13:30
|USD
|CPI M/M Nov
|0.30%
|13:30
|USD
|CPI Y/Y Nov
|3%
|13:30
|USD
|CPI Core M/M Nov
|0.20%
|13:30
|USD
|CPI Core Y/Y Nov
|3%
|13:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Survey Dec
|2.2
|-1.7
|13:45
|EUR
|ECB Press Conference
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Dec 12)
|-177B
|21:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Nov
|-1542M
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Nov
|3%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Nov
|3%
|3%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Nov
|3.10%
Friday, Dec 19, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|0.50%
|00:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Dec
|67.1
|00:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Dec
|53.1
|00:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Dec
|-18
|-19
|00:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Nov
|0.70%
|06:30
|JPY
|BoJ Press Conference
|07:00
|GBP
|Retail Sales M/M Nov
|0.40%
|-1.10%
|07:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Jan
|-23
|-23.2
|07:00
|EUR
|Germany PPI M/M Nov
|0.10%
|0.10%
|07:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Nov
|-1.80%
|07:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) Nov
|10.2B
|17.4B
|09:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Oct
|23.1B
|13:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Nov
|0.00%
|-0.40%
|13:30
|CAD
|Retail Sales M/M Oct
|0.00%
|-0.70%
|13:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Oct
|0.00%
|0.20%
|15:00
|USD
|Existing Home Sales M/M Nov
|4.15M
|4.10M
|15:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Dec F
|53.3
|53.3
|15:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Dec F
|4.10%
|15:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Dec P
|-14
|-14
