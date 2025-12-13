Sat, Dec 13, 2025 @ 01:03 GMT
Summary 12/15 – 12/19

Monday, Dec 15, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
21:30 NZD Business NZ PSI Nov 48.7
23:50 JPY Tankan Large Manufacturing Index Q4 15 14
23:50 JPY Tankan Non - Manufacturing Index Q4 35 34
23:50 JPY Tankan Large Manufacturing Outlook Q4 13 12
23:50 JPY Tankan Non - Manufacturing Outlook Q4 28 28
23:50 JPY Tankan Large All Industry Capex Q4 12.00% 12.50%
02:00 CNY Industrial Production Y/Y Nov 5.00% 4.90%
02:00 CNY Retail Sales Y/Y Nov 2.90% 2.90%
02:00 CNY Fixed Asset Investment YTD Y/Y Nov -2.30% -1.70%
04:30 JPY Tertiary Industry Index M/M Oct 0.20% 0.30%
07:30 CHF Producer and Import Prices M/M Nov 0.10% -0.30%
07:30 CHF Producer and Import Prices Y/Y Nov -1.70%
08:00 CHF SECO Economic Forecasts
10:00 EUR Eurozone Industrial Production M/M Oct 0.10% 0.20%
13:15 CAD Housing Starts Y/Y Nov 248K 233K
13:30 CAD CPI M/M Nov 0.10% 0.20%
13:30 CAD CPI Y/Y Nov 2.20%
13:30 CAD CPI Median Y/Y Nov 2.90% 2.90%
13:30 CAD CPI Trimmed Y/Y Nov 2.90% 3.00%
13:30 CAD CPI Common Y/Y Nov 2.80% 2.70%
13:30 CAD Manufacturingles M/M Oct -1.10% 3.30%
13:30 USD Empire State Manufacturing Dec 10.6 18.7
15:00 USD NAHB Housing Market Index Dec 38 38
22:00 AUD Manufacturing PMI Dec P 51.6
22:00 AUD Services PMI Dec P 52.8
23:30 AUD Westpac Consumer Confidence Dec 12.80%
