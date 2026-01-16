Eco Data 1/16/26

Fri, Jan 16, 2026 05:12 GMT
    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    21:30NZDBusiness NZ PMI Dec51.4
    07:00EURGermany CPI M/M Dec F0%0%
    07:00EURGermany CPI Y/Y Dec F2%2%
    10:00EUREurozone Trade Balance (EUR)Nov18.4B
    14:15USDIndustrial Production M/M Dec0.20%0.20%
    14:15USDCapacity Utilization Dec76%76%
    15:00USDNAHB Housing Market Index Jan4039
