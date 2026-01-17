Sat, Jan 17, 2026 00:28 GMT
    Summary 1/19 – 1/23

    Monday, Jan 19, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:50JPYMachinery Orders M/M Nov-5.10%7.00%
    00:00AUDTD-MI Inflation Gauge M/M Dec0.30%
    02:00CNYGDP Y/Y Q44.50%4.80%
    02:00CNYIndustrial Production Y/Y Dec5.00%4.80%
    02:00CNYRetail Sales Y/Y Dec1.20%1.30%
    02:00CNYFixed Asset Investment YTD Y/Y Dec-3.00%-2.60%
    04:30JPYTertiary Industry Index M/M Nov0.90%
    04:30JPYIndustrial Production M/M Nov F-2.60%-2.60%
    10:00EUREurozone CPI Y/Y Dec F2.00%2.00%
    10:00EUREurozone Core CPI Y/Y Dec F2.30%2.30%
    13:30CADCPI M/M Dec-0.40%0.10%
    13:30CADCPI Y/Y Dec2.20%
    13:30CADCPI Median Y/Y Dec2.80%2.80%
    13:30CADCPI Trimmed Y/Y Dec2.80%2.80%
    13:30CADCPI Common Y/Y Dec2.80%2.80%
    15:30CADBoC Business Outlook Survey
    21:30NZDBusiness NZ PSI Dec46.9
    Tuesday, Jan 20, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    01:00CNY1-Y Loan Prime Rate3.00%3.00%
    01:00CNY5-Y Loan Prime Rate3.50%3.50%
    07:00EURGermany PPI M/M Dec-0.10%0%
    07:00EURGermany PPI Y/Y Dec-2.30%
    07:00GBPClaimant Count Change Dec20.1K
    07:00GBPILO Unemployment Rate (3M) Nov5.10%5.10%
    07:00GBPAverage Earnings Including Bonus 3M/Y Nov4.60%4.70%
    07:00GBPAverage Earnings Excluding Bonus 3M/Y Nov4.60%
    07:30CHFPPI M/M Dec0.20%-0.50%
    07:30CHFPPI Y/Y Dec-1.60%
    09:00EUREurozone Current Account (EUR) Nov20.3B25.7B
    10:00EURGermany ZEW Economic Sentiment Jan49.645.8
    10:00EURGermany ZEW Current Situation Jan-81
    10:00EUREurozone ZEW Economic Sentiment Jan35.233.7
    Wednesday, Jan 21, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    07:00GBPCPI M/M Dec-0.20%
    07:00GBPCPI Y/Y Dec3.30%3.20%
    07:00GBPCore CPI Y/Y Dec3.30%3.20%
    07:00GBPRPI M/M Dec-0.40%
    07:00GBPRPI Y/Y Dec4.10%3.80%
    07:00GBPPPI Input M/M Dec-0.10%0.30%
    07:00GBPPPI Input Y/Y Dec1.10%
    07:00GBPPPI Output M/M Dec0.10%0.10%
    07:00GBPPPI Output Y/Y Dec3.40%
    07:00GBPPPI Core Output M/M Dec0.00%
    07:00GBPPPI Core Output Y/Y Dec3.50%
    13:30CADRaw Material Price Index Dec0.30%
    13:30CADIndustrial Product Price M/M Dec0.90%
    15:00USDPending Homeles M/M Dec3.30%
    Thursday, Jan 22, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:50JPYTrade Balance (JPY) Dec-0.01T0.06T
    00:00AUDWestpac Leading Index M/M Dec-0.04%
    00:30AUDEmployment ChangeDec26.5K-21.3K
    00:30AUDUnemployment RateDec4.40%4.30%
    07:00GBPPublic Sector Net Borrowing (GBP) Dec13.5B11.7B
    12:30EURECB Monetary Policy Meeting Accounts
    13:30CADNew Housing Price Index M/M Dec0.00%
    13:30USDInitial Jobless Claims (Jan 16)203K198K
    13:30USDGDP Annualized Q34.30%4.30%
    13:30USDGDP Price Index Q33.80%3.80%
    13:30USDPersonal Income M/M Nov0.40%
    13:30USDPersonal Spending M/M Nov0.50%
    13:30USDPCE Price Index M/M Nov
    13:30USDPCE Price Index Y/Y Nov
    13:30USDCore PCE Price Index M/M Nov
    13:30USDCore PCE Price Index Y/Y Nov
    15:00EUREurozone Consumer Confidence Jan P-13-15
    15:30USDNatural Gas Storage (Jan 16)-71B
    17:00USDCrude Oil Inventories (Jan 16)3.4M
    Friday, Jan 23, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    21:45NZDCPI Q/Q Q40.50%1.00%
    22:00AUDManufacturing PMI Jan P51.6
    22:00AUDServices PMI Jan P51.1
    23:30JPYNational CPI Y/Y Dec2.90%
    23:30JPYNational CPI Core Y/Y Dec2.40%3.00%
    23:30JPYNational CPI Core-Core Y/Y Dec3.00%
    JPYBoJ Interest Rate Decision0.75%
    00:01GBPGfK Consumer Confidence Jan-16-17
    00:30JPYManufacturing PMI Jan P50.150.0
    00:30JPYServices PMI Jan P51.6
    03:00JPYBoJ Outlook Report Q4
    06:30JPYBoJ Press Conference
    07:00GBPRetail Sales M/M Dec0.00%-0.10%
    08:15EURFrance Manufacturing PMI Jan P50.550.7
    08:15EURFrance Services PMI Jan P50.450.1
    08:30EURGermany Manufacturing PMI Jan P47.647.0
    08:30EURGermany Services PMI Jan P52.552.7
    09:00EUREurozone Manufacturing PMI Jan P49.348.8
    09:00EUREurozone Services PMI Jan P52.652.4
    09:30GBPManufacturing PMI Jan P50.450.6
    09:30GBPServices PMI Jan P51.751.4
    13:30CADRetail Sales M/M Nov1.20%-0.20%
    13:30CADRetail Sales ex Autos M/M Nov1.10%-0.60%
    14:45USDManufacturing PMI Jan P52.151.8
    14:45USDServices PMI Jan P52.852.5
    15:00USDUoM Consumer Sentiment Jan F5454
    15:00USDUoM 1-Yr Inflation Expectations Jan F4.20%
