Summary 1/19 – 1/23

Monday, Jan 19, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Nov
|-5.10%
|7.00%
|00:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Dec
|0.30%
|02:00
|CNY
|GDP Y/Y Q4
|4.50%
|4.80%
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Dec
|5.00%
|4.80%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Dec
|1.20%
|1.30%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment YTD Y/Y Dec
|-3.00%
|-2.60%
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Nov
|0.90%
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Nov F
|-2.60%
|-2.60%
|10:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Dec F
|2.00%
|2.00%
|10:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Dec F
|2.30%
|2.30%
|13:30
|CAD
|CPI M/M Dec
|-0.40%
|0.10%
|13:30
|CAD
|CPI Y/Y Dec
|2.20%
|13:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Dec
|2.80%
|2.80%
|13:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Dec
|2.80%
|2.80%
|13:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Dec
|2.80%
|2.80%
|15:30
|CAD
|BoC Business Outlook Survey
|21:30
|NZD
|Business NZ PSI Dec
|46.9
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Nov
|Consensus
|-5.10%
|Previous
|7.00%
|00:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M Dec
|Consensus
|Previous
|0.30%
|02:00
|CNY
|GDP Y/Y Q4
|Consensus
|4.50%
|Previous
|4.80%
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Dec
|Consensus
|5.00%
|Previous
|4.80%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Dec
|Consensus
|1.20%
|Previous
|1.30%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment YTD Y/Y Dec
|Consensus
|-3.00%
|Previous
|-2.60%
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Nov
|Consensus
|Previous
|0.90%
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Nov F
|Consensus
|-2.60%
|Previous
|-2.60%
|10:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Dec F
|Consensus
|2.00%
|Previous
|2.00%
|10:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Dec F
|Consensus
|2.30%
|Previous
|2.30%
|13:30
|CAD
|CPI M/M Dec
|Consensus
|-0.40%
|Previous
|0.10%
|13:30
|CAD
|CPI Y/Y Dec
|Consensus
|Previous
|2.20%
|13:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Dec
|Consensus
|2.80%
|Previous
|2.80%
|13:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Dec
|Consensus
|2.80%
|Previous
|2.80%
|13:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Dec
|Consensus
|2.80%
|Previous
|2.80%
|15:30
|CAD
|BoC Business Outlook Survey
|Consensus
|Previous
|21:30
|NZD
|Business NZ PSI Dec
|Consensus
|Previous
|46.9
Tuesday, Jan 20, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|01:00
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|3.00%
|3.00%
|01:00
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|3.50%
|3.50%
|07:00
|EUR
|Germany PPI M/M Dec
|-0.10%
|0%
|07:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Dec
|-2.30%
|07:00
|GBP
|Claimant Count Change Dec
|20.1K
|07:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) Nov
|5.10%
|5.10%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Nov
|4.60%
|4.70%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Nov
|4.60%
|07:30
|CHF
|PPI M/M Dec
|0.20%
|-0.50%
|07:30
|CHF
|PPI Y/Y Dec
|-1.60%
|09:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Nov
|20.3B
|25.7B
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Jan
|49.6
|45.8
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Jan
|-81
|10:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Jan
|35.2
|33.7
|01:00
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|Consensus
|3.00%
|Previous
|3.00%
|01:00
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|Consensus
|3.50%
|Previous
|3.50%
|07:00
|EUR
|Germany PPI M/M Dec
|Consensus
|-0.10%
|Previous
|0%
|07:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Dec
|Consensus
|Previous
|-2.30%
|07:00
|GBP
|Claimant Count Change Dec
|Consensus
|Previous
|20.1K
|07:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) Nov
|Consensus
|5.10%
|Previous
|5.10%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Nov
|Consensus
|4.60%
|Previous
|4.70%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Nov
|Consensus
|Previous
|4.60%
|07:30
|CHF
|PPI M/M Dec
|Consensus
|0.20%
|Previous
|-0.50%
|07:30
|CHF
|PPI Y/Y Dec
|Consensus
|Previous
|-1.60%
|09:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Nov
|Consensus
|20.3B
|Previous
|25.7B
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Jan
|Consensus
|49.6
|Previous
|45.8
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Jan
|Consensus
|Previous
|-81
|10:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Jan
|Consensus
|35.2
|Previous
|33.7
Wednesday, Jan 21, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|07:00
|GBP
|CPI M/M Dec
|-0.20%
|07:00
|GBP
|CPI Y/Y Dec
|3.30%
|3.20%
|07:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Dec
|3.30%
|3.20%
|07:00
|GBP
|RPI M/M Dec
|-0.40%
|07:00
|GBP
|RPI Y/Y Dec
|4.10%
|3.80%
|07:00
|GBP
|PPI Input M/M Dec
|-0.10%
|0.30%
|07:00
|GBP
|PPI Input Y/Y Dec
|1.10%
|07:00
|GBP
|PPI Output M/M Dec
|0.10%
|0.10%
|07:00
|GBP
|PPI Output Y/Y Dec
|3.40%
|07:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Dec
|0.00%
|07:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Dec
|3.50%
|13:30
|CAD
|Raw Material Price Index Dec
|0.30%
|13:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Dec
|0.90%
|15:00
|USD
|Pending Homeles M/M Dec
|3.30%
|07:00
|GBP
|CPI M/M Dec
|Consensus
|Previous
|-0.20%
|07:00
|GBP
|CPI Y/Y Dec
|Consensus
|3.30%
|Previous
|3.20%
|07:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Dec
|Consensus
|3.30%
|Previous
|3.20%
|07:00
|GBP
|RPI M/M Dec
|Consensus
|Previous
|-0.40%
|07:00
|GBP
|RPI Y/Y Dec
|Consensus
|4.10%
|Previous
|3.80%
|07:00
|GBP
|PPI Input M/M Dec
|Consensus
|-0.10%
|Previous
|0.30%
|07:00
|GBP
|PPI Input Y/Y Dec
|Consensus
|Previous
|1.10%
|07:00
|GBP
|PPI Output M/M Dec
|Consensus
|0.10%
|Previous
|0.10%
|07:00
|GBP
|PPI Output Y/Y Dec
|Consensus
|Previous
|3.40%
|07:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Dec
|Consensus
|Previous
|0.00%
|07:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Dec
|Consensus
|Previous
|3.50%
|13:30
|CAD
|Raw Material Price Index Dec
|Consensus
|Previous
|0.30%
|13:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Dec
|Consensus
|Previous
|0.90%
|15:00
|USD
|Pending Homeles M/M Dec
|Consensus
|Previous
|3.30%
Thursday, Jan 22, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Dec
|-0.01T
|0.06T
|00:00
|AUD
|Westpac Leading Index M/M Dec
|-0.04%
|00:30
|AUD
|Employment ChangeDec
|26.5K
|-21.3K
|00:30
|AUD
|Unemployment RateDec
|4.40%
|4.30%
|07:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) Dec
|13.5B
|11.7B
|12:30
|EUR
|ECB Monetary Policy Meeting Accounts
|13:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Dec
|0.00%
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jan 16)
|203K
|198K
|13:30
|USD
|GDP Annualized Q3
|4.30%
|4.30%
|13:30
|USD
|GDP Price Index Q3
|3.80%
|3.80%
|13:30
|USD
|Personal Income M/M Nov
|0.40%
|13:30
|USD
|Personal Spending M/M Nov
|0.50%
|13:30
|USD
|PCE Price Index M/M Nov
|13:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y Nov
|13:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M Nov
|13:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y Nov
|15:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jan P
|-13
|-15
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jan 16)
|-71B
|17:00
|USD
|Crude Oil Inventories (Jan 16)
|3.4M
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Dec
|Consensus
|-0.01T
|Previous
|0.06T
|00:00
|AUD
|Westpac Leading Index M/M Dec
|Consensus
|Previous
|-0.04%
|00:30
|AUD
|Employment ChangeDec
|Consensus
|26.5K
|Previous
|-21.3K
|00:30
|AUD
|Unemployment RateDec
|Consensus
|4.40%
|Previous
|4.30%
|07:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) Dec
|Consensus
|13.5B
|Previous
|11.7B
|12:30
|EUR
|ECB Monetary Policy Meeting Accounts
|Consensus
|Previous
|13:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Dec
|Consensus
|Previous
|0.00%
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jan 16)
|Consensus
|203K
|Previous
|198K
|13:30
|USD
|GDP Annualized Q3
|Consensus
|4.30%
|Previous
|4.30%
|13:30
|USD
|GDP Price Index Q3
|Consensus
|3.80%
|Previous
|3.80%
|13:30
|USD
|Personal Income M/M Nov
|Consensus
|0.40%
|Previous
|13:30
|USD
|Personal Spending M/M Nov
|Consensus
|0.50%
|Previous
|13:30
|USD
|PCE Price Index M/M Nov
|Consensus
|Previous
|13:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y Nov
|Consensus
|Previous
|13:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M Nov
|Consensus
|Previous
|13:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y Nov
|Consensus
|Previous
|15:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jan P
|Consensus
|-13
|Previous
|-15
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jan 16)
|Consensus
|Previous
|-71B
|17:00
|USD
|Crude Oil Inventories (Jan 16)
|Consensus
|Previous
|3.4M
Friday, Jan 23, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|21:45
|NZD
|CPI Q/Q Q4
|0.50%
|1.00%
|22:00
|AUD
|Manufacturing PMI Jan P
|51.6
|22:00
|AUD
|Services PMI Jan P
|51.1
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Dec
|2.90%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Dec
|2.40%
|3.00%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Dec
|3.00%
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|0.75%
|00:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Jan
|-16
|-17
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jan P
|50.1
|50.0
|00:30
|JPY
|Services PMI Jan P
|51.6
|03:00
|JPY
|BoJ Outlook Report Q4
|06:30
|JPY
|BoJ Press Conference
|07:00
|GBP
|Retail Sales M/M Dec
|0.00%
|-0.10%
|08:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Jan P
|50.5
|50.7
|08:15
|EUR
|France Services PMI Jan P
|50.4
|50.1
|08:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jan P
|47.6
|47.0
|08:30
|EUR
|Germany Services PMI Jan P
|52.5
|52.7
|09:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jan P
|49.3
|48.8
|09:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Jan P
|52.6
|52.4
|09:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jan P
|50.4
|50.6
|09:30
|GBP
|Services PMI Jan P
|51.7
|51.4
|13:30
|CAD
|Retail Sales M/M Nov
|1.20%
|-0.20%
|13:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Nov
|1.10%
|-0.60%
|14:45
|USD
|Manufacturing PMI Jan P
|52.1
|51.8
|14:45
|USD
|Services PMI Jan P
|52.8
|52.5
|15:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jan F
|54
|54
|15:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Jan F
|4.20%
|21:45
|NZD
|CPI Q/Q Q4
|Consensus
|0.50%
|Previous
|1.00%
|22:00
|AUD
|Manufacturing PMI Jan P
|Consensus
|Previous
|51.6
|22:00
|AUD
|Services PMI Jan P
|Consensus
|Previous
|51.1
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Dec
|Consensus
|Previous
|2.90%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Dec
|Consensus
|2.40%
|Previous
|3.00%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Dec
|Consensus
|Previous
|3.00%
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|Consensus
|Previous
|0.75%
|00:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Jan
|Consensus
|-16
|Previous
|-17
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jan P
|Consensus
|50.1
|Previous
|50.0
|00:30
|JPY
|Services PMI Jan P
|Consensus
|Previous
|51.6
|03:00
|JPY
|BoJ Outlook Report Q4
|Consensus
|Previous
|06:30
|JPY
|BoJ Press Conference
|Consensus
|Previous
|07:00
|GBP
|Retail Sales M/M Dec
|Consensus
|0.00%
|Previous
|-0.10%
|08:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Jan P
|Consensus
|50.5
|Previous
|50.7
|08:15
|EUR
|France Services PMI Jan P
|Consensus
|50.4
|Previous
|50.1
|08:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jan P
|Consensus
|47.6
|Previous
|47.0
|08:30
|EUR
|Germany Services PMI Jan P
|Consensus
|52.5
|Previous
|52.7
|09:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jan P
|Consensus
|49.3
|Previous
|48.8
|09:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Jan P
|Consensus
|52.6
|Previous
|52.4
|09:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jan P
|Consensus
|50.4
|Previous
|50.6
|09:30
|GBP
|Services PMI Jan P
|Consensus
|51.7
|Previous
|51.4
|13:30
|CAD
|Retail Sales M/M Nov
|Consensus
|1.20%
|Previous
|-0.20%
|13:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Nov
|Consensus
|1.10%
|Previous
|-0.60%
|14:45
|USD
|Manufacturing PMI Jan P
|Consensus
|52.1
|Previous
|51.8
|14:45
|USD
|Services PMI Jan P
|Consensus
|52.8
|Previous
|52.5
|15:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jan F
|Consensus
|54
|Previous
|54
|15:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Jan F
|Consensus
|Previous
|4.20%