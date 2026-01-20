Eco Data 1/20/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|21:30
|NZD
|Business NZ PSI Dec
|51.5
|46.9
|47.2
|01:00
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|3.00%
|3.00%
|3.00%
|01:00
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|3.50%
|3.50%
|3.50%
|07:00
|EUR
|Germany PPI M/M Dec
|-0.20%
|-0.10%
|0%
|07:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Dec
|-2.50%
|-2.40%
|-2.30%
|07:00
|GBP
|Claimant Count Change Dec
|17.9K
|15.6K
|20.1K
|07:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) Nov
|5.10%
|5.10%
|5.10%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Nov
|4.70%
|4.60%
|4.70%
|4.80%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Nov
|4.50%
|4.50%
|4.60%
|07:30
|CHF
|PPI M/M Dec
|-0.20%
|0.20%
|-0.50%
|07:30
|CHF
|PPI Y/Y Dec
|-1.80%
|-1.60%
|09:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Nov
|20.3B
|25.7B
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Jan
|49.6
|45.8
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Jan
|-75.5
|-81
|10:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Jan
|35.2
|33.7
|21:30
|NZD
|Business NZ PSI Dec
|Actual
|51.5
|Consensus
|Previous
|46.9
|Revised
|47.2
|01:00
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|Actual
|3.00%
|Consensus
|3.00%
|Previous
|3.00%
|01:00
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|Actual
|3.50%
|Consensus
|3.50%
|Previous
|3.50%
|07:00
|EUR
|Germany PPI M/M Dec
|Actual
|-0.20%
|Consensus
|-0.10%
|Previous
|0%
|07:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Dec
|Actual
|-2.50%
|Consensus
|-2.40%
|Previous
|-2.30%
|07:00
|GBP
|Claimant Count Change Dec
|Actual
|17.9K
|Consensus
|15.6K
|Previous
|20.1K
|07:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) Nov
|Actual
|5.10%
|Consensus
|5.10%
|Previous
|5.10%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Nov
|Actual
|4.70%
|Consensus
|4.60%
|Previous
|4.70%
|Revised
|4.80%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Nov
|Actual
|4.50%
|Consensus
|4.50%
|Previous
|4.60%
|07:30
|CHF
|PPI M/M Dec
|Actual
|-0.20%
|Consensus
|0.20%
|Previous
|-0.50%
|07:30
|CHF
|PPI Y/Y Dec
|Actual
|-1.80%
|Consensus
|Previous
|-1.60%
|09:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Nov
|Actual
|Consensus
|20.3B
|Previous
|25.7B
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Jan
|Actual
|Consensus
|49.6
|Previous
|45.8
|10:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Jan
|Actual
|Consensus
|-75.5
|Previous
|-81
|10:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Jan
|Actual
|Consensus
|35.2
|Previous
|33.7