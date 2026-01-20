Eco Data 1/20/26

Tue, Jan 20, 2026 08:36 GMT
    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    21:30NZDBusiness NZ PSI Dec51.546.947.2
    01:00CNY1-Y Loan Prime Rate3.00%3.00%3.00%
    01:00CNY5-Y Loan Prime Rate3.50%3.50%3.50%
    07:00EURGermany PPI M/M Dec-0.20%-0.10%0%
    07:00EURGermany PPI Y/Y Dec-2.50%-2.40%-2.30%
    07:00GBPClaimant Count Change Dec17.9K15.6K20.1K
    07:00GBPILO Unemployment Rate (3M) Nov5.10%5.10%5.10%
    07:00GBPAverage Earnings Including Bonus 3M/Y Nov4.70%4.60%4.70%4.80%
    07:00GBPAverage Earnings Excluding Bonus 3M/Y Nov4.50%4.50%4.60%
    07:30CHFPPI M/M Dec-0.20%0.20%-0.50%
    07:30CHFPPI Y/Y Dec-1.80%-1.60%
    09:00EUREurozone Current Account (EUR) Nov20.3B25.7B
    10:00EURGermany ZEW Economic Sentiment Jan49.645.8
    10:00EURGermany ZEW Current Situation Jan-75.5-81
    10:00EUREurozone ZEW Economic Sentiment Jan35.233.7
