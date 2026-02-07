Summary 2/9 – 2/13

Sat, Feb 07, 2026 03:47 GMT
    Monday, Feb 9, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:30JPYLabor Cash Earnings Y/Y Dec3.00%1.70%
    23:50JPYCurrent Account (JPY) Dec2.95T3.14T
    05:00JPYEco Watchers Survey: Current Jan49.148.6
    08:00CHFSECO Consumer Climate Q1-30-31
    09:30EUREurozone Sentix Investor Confidence Feb-0.2-1.8
    Tuesday, Feb 10, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:30AUDWestpac Consumer Confidence Feb-1.70%
    23:50JPYMoney Supply M2+CD Y/Y Jan1.80%1.70%
    00:01GBPBRC Retail Sales Monitor Y/Y Jan1.20%1.00%
    00:30AUDNAB Business Confidence Jan3
    00:30AUDNAB Business Conditions Jan9
    11:00USDNFIB Business Optimism Index Jan99.999.5
    13:30USDRetail Sales M/M Dec0.40%0.60%
    13:30USDRetail Sales ex Autos M/M Dec0.40%0.50%
    13:30USDEmployment Cost Index Q40.80%0.80%
    13:30USDImport Price Index M/M Dec0.10%0.40%
    15:00USDBusiness Inventories Nov0.20%0.30%
    Wednesday, Feb 11, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    01:30CNYCPI Y/Y Jan0.40%0.80%
    01:30CNYPPI Y/Y Jan-1.50%-1.90%
    13:30CADBuilding Permits M/M Dec-13.10%
    13:30USDNonfarm Payrolls Jan70K50K
    13:30USDUnemployment Rate Jan4.40%4.40%
    13:30USDAverage Hourly Earnings M/M Jan0.30%0.30%
    15:30USDCrude Oil Inventories-3.5M
    18:30CADBOC Summary of Deliberations-145B
    Thursday, Feb 12, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:50JPYPPI Y/Y Jan2.30%2.40%
    00:00AUDConsumer Inflation Expectations Feb4.60%
    00:01GBPRICS Housing Price Balance Jan-11%-14%
    07:00GBPGDP M/M Dec0.10%0.30%
    07:00GBPGDP Q/Q Q4 P0.20%0.10%
    07:00GBPIndustrial Production M/M Dec0.00%1.10%
    07:00GBPIndustrial Production Y/Y Dec2.30%
    07:00GBPManufacturing Production Y/Y Dec-0.10%2.10%
    07:00GBPManufacturing Production M/M Dec2.10%
    07:00GBPGoods Trade Balance (GBP) Dec-22.0B-23.7B
    13:30USDInitial Jobless Claims (Feb 6)222K231K
    15:00USDExisting Home Sales Jan4.25M4.35M
    15:30USDNatural Gas Storage (Feb 6)-360B
    Friday, Feb 13, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    21:30NZDBusiness NZ PMI Jan56.1
    07:30CHFCPI M/M Jan0.00%0.00%
    07:30CHFCPI Y/Y Jan0.10%
    10:00EUREurozone Trade Balance (EUR) Dec10.2B10.7B
    10:00EUREurozone GDP Q/Q Q4 P0.30%0.30%
    13:30USDCPI M/M Jan0.30%0.30%
    13:30USDCPI Y/Y Jan2.50%2.70%
    13:30USDCPI Core M/M Jan0.30%0.20%
    13:30USDCPI Core Y/Y Jan2.60%
