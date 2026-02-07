Summary 2/9 – 2/13

Monday, Feb 9, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Dec
|3.00%
|1.70%
|23:50
|JPY
|Current Account (JPY) Dec
|2.95T
|3.14T
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current Jan
|49.1
|48.6
|08:00
|CHF
|SECO Consumer Climate Q1
|-30
|-31
|09:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Feb
|-0.2
|-1.8
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Dec
|Consensus
|3.00%
|Previous
|1.70%
|23:50
|JPY
|Current Account (JPY) Dec
|Consensus
|2.95T
|Previous
|3.14T
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current Jan
|Consensus
|49.1
|Previous
|48.6
|08:00
|CHF
|SECO Consumer Climate Q1
|Consensus
|-30
|Previous
|-31
|09:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Feb
|Consensus
|-0.2
|Previous
|-1.8
Tuesday, Feb 10, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Feb
|-1.70%
|23:50
|JPY
|Money Supply M2+CD Y/Y Jan
|1.80%
|1.70%
|00:01
|GBP
|BRC Retail Sales Monitor Y/Y Jan
|1.20%
|1.00%
|00:30
|AUD
|NAB Business Confidence Jan
|3
|00:30
|AUD
|NAB Business Conditions Jan
|9
|11:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Jan
|99.9
|99.5
|13:30
|USD
|Retail Sales M/M Dec
|0.40%
|0.60%
|13:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Dec
|0.40%
|0.50%
|13:30
|USD
|Employment Cost Index Q4
|0.80%
|0.80%
|13:30
|USD
|Import Price Index M/M Dec
|0.10%
|0.40%
|15:00
|USD
|Business Inventories Nov
|0.20%
|0.30%
|23:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Feb
|Consensus
|Previous
|-1.70%
|23:50
|JPY
|Money Supply M2+CD Y/Y Jan
|Consensus
|1.80%
|Previous
|1.70%
|00:01
|GBP
|BRC Retail Sales Monitor Y/Y Jan
|Consensus
|1.20%
|Previous
|1.00%
|00:30
|AUD
|NAB Business Confidence Jan
|Consensus
|Previous
|3
|00:30
|AUD
|NAB Business Conditions Jan
|Consensus
|Previous
|9
|11:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Jan
|Consensus
|99.9
|Previous
|99.5
|13:30
|USD
|Retail Sales M/M Dec
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.60%
|13:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Dec
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.50%
|13:30
|USD
|Employment Cost Index Q4
|Consensus
|0.80%
|Previous
|0.80%
|13:30
|USD
|Import Price Index M/M Dec
|Consensus
|0.10%
|Previous
|0.40%
|15:00
|USD
|Business Inventories Nov
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.30%
Wednesday, Feb 11, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y Jan
|0.40%
|0.80%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y Jan
|-1.50%
|-1.90%
|13:30
|CAD
|Building Permits M/M Dec
|-13.10%
|13:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Jan
|70K
|50K
|13:30
|USD
|Unemployment Rate Jan
|4.40%
|4.40%
|13:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Jan
|0.30%
|0.30%
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories
|-3.5M
|18:30
|CAD
|BOC Summary of Deliberations
|-145B
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y Jan
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.80%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y Jan
|Consensus
|-1.50%
|Previous
|-1.90%
|13:30
|CAD
|Building Permits M/M Dec
|Consensus
|Previous
|-13.10%
|13:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Jan
|Consensus
|70K
|Previous
|50K
|13:30
|USD
|Unemployment Rate Jan
|Consensus
|4.40%
|Previous
|4.40%
|13:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Jan
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.30%
|15:30
|USD
|Crude Oil Inventories
|Consensus
|Previous
|-3.5M
|18:30
|CAD
|BOC Summary of Deliberations
|Consensus
|Previous
|-145B
Thursday, Feb 12, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Jan
|2.30%
|2.40%
|00:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Feb
|4.60%
|00:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance Jan
|-11%
|-14%
|07:00
|GBP
|GDP M/M Dec
|0.10%
|0.30%
|07:00
|GBP
|GDP Q/Q Q4 P
|0.20%
|0.10%
|07:00
|GBP
|Industrial Production M/M Dec
|0.00%
|1.10%
|07:00
|GBP
|Industrial Production Y/Y Dec
|2.30%
|07:00
|GBP
|Manufacturing Production Y/Y Dec
|-0.10%
|2.10%
|07:00
|GBP
|Manufacturing Production M/M Dec
|2.10%
|07:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Dec
|-22.0B
|-23.7B
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Feb 6)
|222K
|231K
|15:00
|USD
|Existing Home Sales Jan
|4.25M
|4.35M
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Feb 6)
|-360B
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Jan
|Consensus
|2.30%
|Previous
|2.40%
|00:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Feb
|Consensus
|Previous
|4.60%
|00:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance Jan
|Consensus
|-11%
|Previous
|-14%
|07:00
|GBP
|GDP M/M Dec
|Consensus
|0.10%
|Previous
|0.30%
|07:00
|GBP
|GDP Q/Q Q4 P
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.10%
|07:00
|GBP
|Industrial Production M/M Dec
|Consensus
|0.00%
|Previous
|1.10%
|07:00
|GBP
|Industrial Production Y/Y Dec
|Consensus
|Previous
|2.30%
|07:00
|GBP
|Manufacturing Production Y/Y Dec
|Consensus
|-0.10%
|Previous
|2.10%
|07:00
|GBP
|Manufacturing Production M/M Dec
|Consensus
|Previous
|2.10%
|07:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Dec
|Consensus
|-22.0B
|Previous
|-23.7B
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Feb 6)
|Consensus
|222K
|Previous
|231K
|15:00
|USD
|Existing Home Sales Jan
|Consensus
|4.25M
|Previous
|4.35M
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Feb 6)
|Consensus
|Previous
|-360B
Friday, Feb 13, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|21:30
|NZD
|Business NZ PMI Jan
|56.1
|07:30
|CHF
|CPI M/M Jan
|0.00%
|0.00%
|07:30
|CHF
|CPI Y/Y Jan
|0.10%
|10:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Dec
|10.2B
|10.7B
|10:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q4 P
|0.30%
|0.30%
|13:30
|USD
|CPI M/M Jan
|0.30%
|0.30%
|13:30
|USD
|CPI Y/Y Jan
|2.50%
|2.70%
|13:30
|USD
|CPI Core M/M Jan
|0.30%
|0.20%
|13:30
|USD
|CPI Core Y/Y Jan
|2.60%
|21:30
|NZD
|Business NZ PMI Jan
|Consensus
|Previous
|56.1
|07:30
|CHF
|CPI M/M Jan
|Consensus
|0.00%
|Previous
|0.00%
|07:30
|CHF
|CPI Y/Y Jan
|Consensus
|Previous
|0.10%
|10:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Dec
|Consensus
|10.2B
|Previous
|10.7B
|10:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q4 P
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.30%
|13:30
|USD
|CPI M/M Jan
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.30%
|13:30
|USD
|CPI Y/Y Jan
|Consensus
|2.50%
|Previous
|2.70%
|13:30
|USD
|CPI Core M/M Jan
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.20%
|13:30
|USD
|CPI Core Y/Y Jan
|Consensus
|Previous
|2.60%