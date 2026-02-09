Eco Data 2/9/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Dec
|2.40%
|3.00%
|1.70%
|23:50
|JPY
|Current Account (JPY) Dec
|2.70T
|2.95T
|3.14T
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current Jan
|49.1
|48.6
|08:00
|CHF
|SECO Consumer Climate Q1
|-30
|-31
|09:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Feb
|-0.2
|-1.8
