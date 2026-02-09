Mon, Feb 09, 2026 05:52 GMT
More
    HomeEconomic CalendarEco Data 2/9/26

    Eco Data 2/9/26

    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    23:30JPYLabor Cash Earnings Y/Y Dec2.40%3.00%1.70%
    23:50JPYCurrent Account (JPY) Dec2.70T2.95T3.14T
    05:00JPYEco Watchers Survey: Current Jan49.148.6
    08:00CHFSECO Consumer Climate Q1-30-31
    09:30EUREurozone Sentix Investor Confidence Feb-0.2-1.8
    23:30JPY
    Labor Cash Earnings Y/Y Dec
    Actual2.40%
    Consensus3.00%
    Previous1.70%
    23:50JPY
    Current Account (JPY) Dec
    Actual2.70T
    Consensus2.95T
    Previous3.14T
    05:00JPY
    Eco Watchers Survey: Current Jan
    Actual
    Consensus49.1
    Previous48.6
    08:00CHF
    SECO Consumer Climate Q1
    Actual
    Consensus-30
    Previous-31
    09:30EUR
    Eurozone Sentix Investor Confidence Feb
    Actual
    Consensus-0.2
    Previous-1.8
    ActionForex
    ActionForex

    Featured Analysis

    Load more

    Learn Forex Trading

    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

    Contact us: contact@actionforex.com

    © ActionForex.com © 2025 All rights reserved.