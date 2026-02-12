Eco Data 2/12/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Jan
|2.30%
|2.30%
|2.40%
|00:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Feb
|5.00%
|4.60%
|00:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance Jan
|-10%
|-11%
|-14%
|-13%
|07:00
|GBP
|GDP M/M Dec
|0.10%
|0.30%
|07:00
|GBP
|GDP Q/Q Q4 P
|0.20%
|0.10%
|07:00
|GBP
|Industrial Production M/M Dec
|0.00%
|1.10%
|07:00
|GBP
|Industrial Production Y/Y Dec
|1.50%
|2.30%
|07:00
|GBP
|Manufacturing Production Y/Y Dec
|-0.10%
|2.10%
|07:00
|GBP
|Manufacturing Production M/M Dec
|1.80%
|2.10%
|07:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Dec
|-22.0B
|-23.7B
|13:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Feb 6)
|222K
|231K
|15:00
|USD
|Existing Home Sales Jan
|4.25M
|4.35M
|15:30
|USD
|Natural Gas Storage (Feb 6)
|-256B
|-360B
