Eco Data 2/12/26

    23:50JPY
    PPI Y/Y Jan
    Actual2.30%
    Consensus2.30%
    Previous2.40%
    00:00AUD
    Consumer Inflation Expectations Feb
    Actual5.00%
    Consensus
    Previous4.60%
    00:01GBP
    RICS Housing Price Balance Jan
    Actual-10%
    Consensus-11%
    Previous-14%
    Revised-13%
    07:00GBP
    GDP M/M Dec
    Actual
    Consensus0.10%
    Previous0.30%
    07:00GBP
    GDP Q/Q Q4 P
    Actual
    Consensus0.20%
    Previous0.10%
    07:00GBP
    Industrial Production M/M Dec
    Actual
    Consensus0.00%
    Previous1.10%
    07:00GBP
    Industrial Production Y/Y Dec
    Actual
    Consensus1.50%
    Previous2.30%
    07:00GBP
    Manufacturing Production Y/Y Dec
    Actual
    Consensus-0.10%
    Previous2.10%
    07:00GBP
    Manufacturing Production M/M Dec
    Actual
    Consensus1.80%
    Previous2.10%
    07:00GBP
    Goods Trade Balance (GBP) Dec
    Actual
    Consensus-22.0B
    Previous-23.7B
    13:30USD
    Initial Jobless Claims (Feb 6)
    Actual
    Consensus222K
    Previous231K
    15:00USD
    Existing Home Sales Jan
    Actual
    Consensus4.25M
    Previous4.35M
    15:30USD
    Natural Gas Storage (Feb 6)
    Actual
    Consensus-256B
    Previous-360B
