Eco Data 3/6/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|07:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Jan
|-5.00%
|7.80%
|08:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves (CHF) Feb
|712B
|10:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q4 F
|0.30%
|0.30%
|13:30
|USD
|Retail Sales M/M Jan
|-0.20%
|0.00%
|13:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Jan
|0.00%
|0.00%
|13:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Feb
|65K
|130K
|13:30
|USD
|Unemployment Rate Feb
|4.30%
|4.30%
|13:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Feb
|0.30%
|0.40%
|15:00
|USD
|Business Inventories Dec
|0.10%
|15:00
|CAD
|Ivey PMIFeb
|51.2
|50.9
