Fri, Mar 06, 2026 01:03 GMT
More
    HomeEconomic CalendarEco Data 3/6/26

    Eco Data 3/6/26

    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    07:00EURGermany Factory Orders M/M Jan-5.00%7.80%
    08:00CHFForeign Currency Reserves (CHF) Feb712B
    10:00EUREurozone GDP Q/Q Q4 F0.30%0.30%
    13:30USDRetail Sales M/M Jan-0.20%0.00%
    13:30USDRetail Sales ex Autos M/M Jan0.00%0.00%
    13:30USDNonfarm Payrolls Feb65K130K
    13:30USDUnemployment Rate Feb4.30%4.30%
    13:30USDAverage Hourly Earnings M/M Feb0.30%0.40%
    15:00USDBusiness Inventories Dec0.10%
    15:00CADIvey PMIFeb51.250.9
    07:00EUR
    Germany Factory Orders M/M Jan
    Actual
    Consensus-5.00%
    Previous7.80%
    08:00CHF
    Foreign Currency Reserves (CHF) Feb
    Actual
    Consensus
    Previous712B
    10:00EUR
    Eurozone GDP Q/Q Q4 F
    Actual
    Consensus0.30%
    Previous0.30%
    13:30USD
    Retail Sales M/M Jan
    Actual
    Consensus-0.20%
    Previous0.00%
    13:30USD
    Retail Sales ex Autos M/M Jan
    Actual
    Consensus0.00%
    Previous0.00%
    13:30USD
    Nonfarm Payrolls Feb
    Actual
    Consensus65K
    Previous130K
    13:30USD
    Unemployment Rate Feb
    Actual
    Consensus4.30%
    Previous4.30%
    13:30USD
    Average Hourly Earnings M/M Feb
    Actual
    Consensus0.30%
    Previous0.40%
    15:00USD
    Business Inventories Dec
    Actual
    Consensus
    Previous0.10%
    15:00CAD
    Ivey PMIFeb
    Actual
    Consensus51.2
    Previous50.9
    Start Trading
    Start Trading
    Start Trading
    Start Trading
    ActionForex
    ActionForex
    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

    Featured Analysis

    Load more

    Learn Forex Trading

    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

    Contact us: contact@actionforex.com

    © ActionForex.com © 2025 All rights reserved.