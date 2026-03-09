Eco Data 3/9/26

Mon, Mar 09, 2026 05:59 GMT
    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    23:30JPYLabor Cash Earnings Y/Y Jan3.00%2.50%2.40%
    23:50JPYBank Lending Y/Y Feb4.50%4.40%4.50%4.40%
    23:50JPYCurrent Account (JPY) Jan3.15T3.18T2.70T
    01:30CNYCPI Y/Y Feb1.30%0.90%0.20%
    01:30CNYPPI Y/Y Feb-0.90%-1.10%-1.40%
    05:00JPYLeading Economic Index Jan P113.2111
    05:00JPYEco Watchers Survey: Current Feb48.247.6
    07:00EURGermany Industrial Production M/M Jan0.90%-1.90%
    07:00EURGermany Factory Orders M/M Jan-4.30%7.80%
    09:30EUREurozone Sentix Investor Confidence Mar-1.14.2
    23:30JPY
    Labor Cash Earnings Y/Y Jan
    Actual3.00%
    Consensus2.50%
    Previous2.40%
    23:50JPY
    Bank Lending Y/Y Feb
    Actual4.50%
    Consensus4.40%
    Previous4.50%
    Revised4.40%
    23:50JPY
    Current Account (JPY) Jan
    Actual3.15T
    Consensus3.18T
    Previous2.70T
    01:30CNY
    CPI Y/Y Feb
    Actual1.30%
    Consensus0.90%
    Previous0.20%
    01:30CNY
    PPI Y/Y Feb
    Actual-0.90%
    Consensus-1.10%
    Previous-1.40%
    05:00JPY
    Leading Economic Index Jan P
    Actual
    Consensus113.2
    Previous111
    05:00JPY
    Eco Watchers Survey: Current Feb
    Actual
    Consensus48.2
    Previous47.6
    07:00EUR
    Germany Industrial Production M/M Jan
    Actual
    Consensus0.90%
    Previous-1.90%
    07:00EUR
    Germany Factory Orders M/M Jan
    Actual
    Consensus-4.30%
    Previous7.80%
    09:30EUR
    Eurozone Sentix Investor Confidence Mar
    Actual
    Consensus-1.1
    Previous4.2
