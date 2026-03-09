Eco Data 3/9/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y Jan
|3.00%
|2.50%
|2.40%
|23:50
|JPY
|Bank Lending Y/Y Feb
|4.50%
|4.40%
|4.50%
|4.40%
|23:50
|JPY
|Current Account (JPY) Jan
|3.15T
|3.18T
|2.70T
|01:30
|CNY
|CPI Y/Y Feb
|1.30%
|0.90%
|0.20%
|01:30
|CNY
|PPI Y/Y Feb
|-0.90%
|-1.10%
|-1.40%
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index Jan P
|113.2
|111
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current Feb
|48.2
|47.6
|07:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M Jan
|0.90%
|-1.90%
|07:00
|EUR
|Germany Factory Orders M/M Jan
|-4.30%
|7.80%
|09:30
|EUR
|Eurozone Sentix Investor Confidence Mar
|-1.1
|4.2
