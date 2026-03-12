Eco Data 3/12/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|21:45
|NZD
|Manufacturing Sales Q4
|0.60%
|2.70%
|2.60%
|23:50
|JPY
|BSI Large Manufacturing Q1
|3.8
|5.5
|4.7
|00:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Mar
|5.20%
|5%
|00:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance Feb
|-12%
|-9%
|-10%
|12:30
|CAD
|Building Permits M/M Jan
|-2.00%
|6.80%
|12:30
|CAD
|Trade Balance (CAD) Jan
|-1.0B
|-1.3B
|12:30
|CAD
|Wholesale Sales M/M Jan
|-0.60%
|2.00%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Mar 6)
|215K
|213K
|12:30
|USD
|Housing Starts Jan
|1.34M
|1.40M
|12:30
|USD
|Building Permits Jan
|1.39M
|1.45M
|13:30
|USD
|Trade Balance (USD) Jan
|-67.8B
|-70.3B
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Mar 6)
|-42B
|-132B
