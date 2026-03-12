Thu, Mar 12, 2026 01:46 GMT
More
    HomeEconomic CalendarEco Data 3/12/26

    Eco Data 3/12/26

    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    21:45NZDManufacturing Sales Q40.60%2.70%2.60%
    23:50JPYBSI Large Manufacturing Q13.85.54.7
    00:00AUDConsumer Inflation Expectations Mar5.20%5%
    00:01GBPRICS Housing Price Balance Feb-12%-9%-10%
    12:30CADBuilding Permits M/M Jan-2.00%6.80%
    12:30CADTrade Balance (CAD) Jan-1.0B-1.3B
    12:30CADWholesale Sales M/M Jan-0.60%2.00%
    12:30USDInitial Jobless Claims (Mar 6)215K213K
    12:30USDHousing Starts Jan1.34M1.40M
    12:30USDBuilding Permits Jan1.39M1.45M
    13:30USDTrade Balance (USD) Jan-67.8B-70.3B
    14:30USDNatural Gas Storage (Mar 6)-42B-132B
    21:45NZD
    Manufacturing Sales Q4
    Actual0.60%
    Consensus
    Previous2.70%
    Revised2.60%
    23:50JPY
    BSI Large Manufacturing Q1
    Actual3.8
    Consensus5.5
    Previous4.7
    00:00AUD
    Consumer Inflation Expectations Mar
    Actual5.20%
    Consensus
    Previous5%
    00:01GBP
    RICS Housing Price Balance Feb
    Actual-12%
    Consensus-9%
    Previous-10%
    12:30CAD
    Building Permits M/M Jan
    Actual
    Consensus-2.00%
    Previous6.80%
    12:30CAD
    Trade Balance (CAD) Jan
    Actual
    Consensus-1.0B
    Previous-1.3B
    12:30CAD
    Wholesale Sales M/M Jan
    Actual
    Consensus-0.60%
    Previous2.00%
    12:30USD
    Initial Jobless Claims (Mar 6)
    Actual
    Consensus215K
    Previous213K
    12:30USD
    Housing Starts Jan
    Actual
    Consensus1.34M
    Previous1.40M
    12:30USD
    Building Permits Jan
    Actual
    Consensus1.39M
    Previous1.45M
    13:30USD
    Trade Balance (USD) Jan
    Actual
    Consensus-67.8B
    Previous-70.3B
    14:30USD
    Natural Gas Storage (Mar 6)
    Actual
    Consensus-42B
    Previous-132B
    Start Trading
    Start Trading
    Start Trading
    Start Trading
    ActionForex
    ActionForex
    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

    Featured Analysis

    Load more

    Learn Forex Trading

    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

    Contact us: contact@actionforex.com

    © ActionForex.com © 2025 All rights reserved.