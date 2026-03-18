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    Eco Data 3/18/26

    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    21:45NZDCurrent Account (NZD) Q4-5.98B-4.85B-8.37B-8.36B
    23:30AUDWestpac Leading Index M/M Feb-0.10%-0.04%0.00%
    23:50JPYTrade Balance (JPY) Feb-0.37T-0.61T0.46T0.50T
    08:00CHFSECO Economic Forecasts
    10:00EUREurozone CPI Y/Y Feb F 1.90%1.90%
    10:00EUREurozone Core CPI Y/Y Feb F2.40%2.40%
    12:30USDPPI M/M Feb0.30%0.50%
    12:30USDPPI Y/Y Feb2.90%2.90%
    12:30USDPPI Core M/M Feb0.30%0.80%
    12:30USDPPI Core Y/Y Feb3.70%3.60%
    13:45CADBoC Interest Rate Decision2.25%2.25%
    14:00USDFactory Orders M/M Jan0.40%-0.70%
    14:30USDCrude Oil Inventories (Mar 13)-1.5M3.8M
    18:00USDFed Interest Rate Decision3.75%3.75%
    18:30USDFOMC Press Conference
    21:45NZD
    Current Account (NZD) Q4
    Actual-5.98B
    Consensus-4.85B
    Previous-8.37B
    Revised-8.36B
    23:30AUD
    Westpac Leading Index M/M Feb
    Actual-0.10%
    Consensus
    Previous-0.04%
    Revised0.00%
    23:50JPY
    Trade Balance (JPY) Feb
    Actual-0.37T
    Consensus-0.61T
    Previous0.46T
    Revised0.50T
    08:00CHF
    SECO Economic Forecasts
    Actual
    Consensus
    Previous
    10:00EUR
    Eurozone CPI Y/Y Feb F
    Actual
    Consensus1.90%
    Previous1.90%
    10:00EUR
    Eurozone Core CPI Y/Y Feb F
    Actual
    Consensus2.40%
    Previous2.40%
    12:30USD
    PPI M/M Feb
    Actual
    Consensus0.30%
    Previous0.50%
    12:30USD
    PPI Y/Y Feb
    Actual
    Consensus2.90%
    Previous2.90%
    12:30USD
    PPI Core M/M Feb
    Actual
    Consensus0.30%
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    12:30USD
    PPI Core Y/Y Feb
    Actual
    Consensus3.70%
    Previous3.60%
    13:45CAD
    BoC Interest Rate Decision
    Actual
    Consensus2.25%
    Previous2.25%
    14:00USD
    Factory Orders M/M Jan
    Actual
    Consensus0.40%
    Previous-0.70%
    14:30USD
    Crude Oil Inventories (Mar 13)
    Actual
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    Previous3.8M
    18:00USD
    Fed Interest Rate Decision
    Actual
    Consensus3.75%
    Previous3.75%
    18:30USD
    FOMC Press Conference
    Actual
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