Eco Data 3/18/26

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|SECO Economic Forecasts
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|Eurozone CPI Y/Y Feb F
|1.90%
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|Factory Orders M/M Jan
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|Crude Oil Inventories (Mar 13)
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|18:00
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|Fed Interest Rate Decision
|3.75%
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