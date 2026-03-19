Eco Data 3/19/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|21:45
|NZD
|GDP Q/Q Q4
|0.20%
|0.40%
|1.10%
|0.90%
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Jan
|-5.50%
|-9.50%
|19.10%
|00:30
|AUD
|Employment ChangeFeb
|48.9K
|20.0K
|17.8K
|26.1K
|00:30
|AUD
|Unemployment RateFeb
|4.30%
|4.10%
|4.10%
|02:46
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|0.75%
|0.75%
|0.75%
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Jan
|2.20%
|2.20%
|07:00
|GBP
|Claimant Count Change Feb
|25.8K
|28.6K
|07:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) Jan
|5.20%
|5.20%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Jan
|4.00%
|4.20%
|07:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Jan
|3.90%
|4.20%
|08:30
|CHF
|SNB Interest Rate Decision
|0.00%
|0.00%
|09:00
|CHF
|SNB Press Conference
|12:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|3.75%
|3.75%
|12:00
|GBP
|MPC Official Bank Rate Votes
|0--3--6
|0--4--5
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Mar 13)
|215K
|213K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Survey Mar
|17.5
|16.3
|13:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Rate
|2.15%
|2.15%
|13:15
|EUR
|ECB Deposit Rate
|2.00%
|2.00%
|13:45
|EUR
|ECB Press Conference
|14:00
|USD
|New Homeles Jan
|725K
|745K
|14:00
|USD
|Wholele Inventories Jan F
|0.20%
|0.20%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Mar 13)
|39B
|-38B
