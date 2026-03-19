Eco Data 3/19/26

    GMTCcyEventsActConsPrevRev
    21:45NZDGDP Q/Q Q40.20%0.40%1.10%0.90%
    23:50JPYMachinery Orders M/M Jan-5.50%-9.50%19.10%
    00:30AUDEmployment ChangeFeb48.9K20.0K17.8K26.1K
    00:30AUDUnemployment RateFeb4.30%4.10%4.10%
    02:46JPYBoJ Interest Rate Decision0.75%0.75%0.75%
    04:30JPYIndustrial Production M/M Jan2.20%2.20%
    07:00GBPClaimant Count Change Feb25.8K28.6K
    07:00GBPILO Unemployment Rate (3M) Jan5.20%5.20%
    07:00GBPAverage Earnings Excluding Bonus 3M/Y Jan4.00%4.20%
    07:00GBPAverage Earnings Including Bonus 3M/Y Jan3.90%4.20%
    08:30CHFSNB Interest Rate Decision0.00%0.00%
    09:00CHFSNB Press Conference
    12:00GBPBoE Interest Rate Decision3.75%3.75%
    12:00GBPMPC Official Bank Rate Votes0--3--60--4--5
    12:30USDInitial Jobless Claims (Mar 13)215K213K
    12:30USDPhiladelphia Fed Manufacturing Survey Mar17.516.3
    13:15EURECB Main Refinancing Rate2.15%2.15%
    13:15EURECB Deposit Rate2.00%2.00%
    13:45EURECB Press Conference
    14:00USDNew Homeles Jan725K745K
    14:00USDWholele Inventories Jan F0.20%0.20%
    14:30USDNatural Gas Storage (Mar 13)39B-38B
    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

