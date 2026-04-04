Summary 4/6 – 4/10

Mon, Apr 06, 2026 01:13 GMT
    Monday, Apr 6, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    14:00USDISM Services PMI Mar5556.1
    14:00USDISM Services Prices Paid Mar63
    14:00USDISM Services Employment Mar51.8
    Tuesday, Apr 7, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:30JPYOverall Household Spending Y/Y Feb-0.70%-1.0%
    00:00AUDTD-MI Inflation Gauge M/M Mar-0.20%
    05:00JPYLeading Economic Index Feb P112.3
    07:00CHFForeign Currency Reserves (CHF) Mar710B
    07:50EURFrance Services PMI Mar F48.348.3
    07:55EURGermany Services PMI Mar F51.251.2
    08:00EUREurozone Services PMI Mar F50.150.1
    08:30EUREurozone Sentix Investor Confidence Apr-7.5-3.1
    08:30GBPServices PMI Mar F51.251.2
    12:30USDDurable Goods Orders Feb-1.00%0.00%
    12:30USDDurable Goods Orders ex Transport Feb0.50%0.40%
    14:00CADIvey PMI Mar57.256.6
    Wednesday, Apr 8, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:30JPYLabor Cash Earnings Y/Y Feb2.70%3.00%
    02:00NZDRBNZ Interest Rate Decision2.25%2.25%
    05:00JPYEco Watchers Survey: Current Mar47.948.9
    06:00EURGermany Factory Orders M/M Feb3.20%-11.10%
    08:00CHFUnemployment Rate M/M Mar3.00%3.00%
    08:30GBPConstruction PMI Mar43.644.5
    09:00EUREurozone PPI M/M Feb0.50%0.70%
    09:00EUREurozone PPI Y/Y Feb-1.90%-2.10%
    09:00EUREurozone Retail Sales M/M Feb-0.20%-0.10%
    14:30USDCrude Oil Inventories (Apr 3)5.5M
    18:00USDFOMC Minutes
    Thursday, Apr 9, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    23:01GBPRICS Housing Price Balance Mar-18%-12%
    05:00JPYConsumer Confidence Mar38.440.0
    06:00EURGermany Industrial Production M/M Feb0.70%-0.50%
    06:00JPYMachine Tool Orders Y/Y Mar F24.20%
    06:00EURGermany Trade Balance (EUR) Feb18.6B21.2B
    06:00EURGermany Imports M/M Feb-5.90%
    12:30USDInitial Jobless Claims (Apr 3)210K202K
    12:30USDGDP Annualized Q4 F0.70%0.70%
    12:30USDGDP Price Index Q4 F3.80%3.80%
    14:00USDWholele Inventories Feb F-0.50%-0.50%
    14:30USDNatural Gas Storage (Apr 3)36B
    Friday, Apr 10, 2026

    GMTCcyEventsConsPrev
    22:30NZDBusiness NZ PMI Mar55
    23:50JPYPPI Y/Y Mar2.30%2.00%
    01:30CNYCPI Y/Y Mar1.20%1.30%
    01:30CNYPPI Y/Y Mar0.50%-0.90%
    06:00EURGermany CPI M/M Mar F1.10%1.10%
    06:00EURGermany CPI Y/Y Mar F2.70%2.70%
    12:30CADNet Change in Employment Mar12.6K-83.9K
    12:30CADUnemployment Rate Mar6.80%6.70%
    12:30USDCPI M/M Mar1.00%0.30%
    12:30USDCPI Y/Y Mar3.40%2.40%
    12:30USDCPI Core M/M Mar0.30%0.20%
    12:30USDCPI Core Y/Y Mar2.70%2.50%
    14:00USDUoM Consumer Sentiment Apr P52.153.3
    14:00USDUoM 1-Yr Inflation Expectations Apr P3.80%
    14:00USDFactory Orders M/M Feb-0.20%0.10%
    ActionForex
    ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

    Featured Analysis

