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    Eco Data 4/14/26

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    23:01GBPBRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Mar0.70%
    00:30AUDWestpac Consumer Confidence Apr1.20%
    01:30AUDNAB Business Conditions Mar7
    01:30AUDNAB Business Confidence Mar-1
    03:00CNYTrade Balance (USD) Mar107.5B213.6B
    04:30JPYIndustrial Production M/M Feb F-2.10%-2.10%
    10:00USDNFIB Business Optimism Index Mar98.698.8
    12:30USDPPI M/M Mar1.20%0.70%
    12:30USDPPI Y/Y Mar3.40%
    12:30USDPPI Core M/M Mar0.50%0.50%
    12:30USDPPI Core Y/Y Mar3.90%
    23:01GBP
    BRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Mar
    Actual
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    Previous0.70%
    00:30AUD
    Westpac Consumer Confidence Apr
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    01:30AUD
    NAB Business Conditions Mar
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    01:30AUD
    NAB Business Confidence Mar
    Actual
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    03:00CNY
    Trade Balance (USD) Mar
    Actual
    Consensus107.5B
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    04:30JPY
    Industrial Production M/M Feb F
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    10:00USD
    NFIB Business Optimism Index Mar
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    12:30USD
    PPI M/M Mar
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    Consensus1.20%
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    PPI Y/Y Mar
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