Eco Data 4/30/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
23:50JPYIndustrial Production M/M Mar P-0.50%1.10%-2.00%
23:50JPYRetail Trade Y/Y Mar1.70%0.80%-0.20%-0.10%
01:00NZDANZ Business Confidence Apr-10.632.5
01:00NZDANZ Activity Outlook Apr19.639.3
01:30AUDPrivate Sector Credit M/M Mar0.70%0.60%0.60%
01:30AUDImport Price Index Q/Q Q10.10%-0.60%0.90%
01:30CNYNBS Manufacturing PMI Apr50.350.250.4
01:30CNYNBS Non-Manufacturing PMI Apr49.449.950.1
01:45CNYRatingDog Manufacturing PMI Apr52.250.950.8
05:00JPYHousing Starts Y/Y Mar-28.90%-4.90%
05:00JPYConsumer Confidence Index Apr32.633.3
05:30EURFrance GDP Q/Q Q1 P0.20%0.20%
06:00EURGermany Import Price Index M/M Mar3.30%0.30%
06:00EURGermany Retail Sales M/M Mar-0.20%-0.60%
07:00CHFKOF Economic Barometer Mar9696.1
07:55EURGermany Unemployment Change Mar5K0K
07:55EURGermany Unemployment Rate Mar6.30%6.30%
08:00EURGermany GDP Q/Q Q1 P0.20%0.30%
09:00EUREurozone GDP Q/Q Q1 P0.20%0.20%
09:00EUREurozone CPI Y/Y Apr P3.00%2.60%
09:00EUREurozone Core CPI Y/Y Apr P2.20%2.30%
11:00GBPBoE Interest Rate Decision3.75%3.75%
11:00GBPMPC Official Bank Rate Votes0--0--90--0--9
12:15EURECB Rate On Deposit Facility2.00%2.00%
12:15EURECB Main Refinancing Operations Rate2.15%2.15%
12:30CADGDP M/M Feb0.20%0.10%
12:30USDGDP Annualized Q1 P2.20%0.50%
12:30USDGDP Price Index Q1 P3.90%3.70%
12:30USDInitial Jobless Claims (Apr 24)212K214K
12:30USDPersonal Income M/M Mar0.30%-0.10%
12:30USDPersonal Spending Mar0.90%0.50%
12:30USDPCE Price Index M/M Mar0.70%0.40%
12:30USDPCE Price Index Y/Y Mar3.50%2.80%
12:30USDCore PCE Price Index M/M Mar0.30%0.40%
12:30USDCore PCE Price Index Y/Y Mar3.20%3.00%
12:45EURECB Press Conference
13:45USDChicago PMI Apr55.352.8
14:30USDNatural Gas Storage (Apr 24)83B103B
23:50JPY
Industrial Production M/M Mar P
Actual-0.50%
Consensus1.10%
Previous-2.00%
23:50JPY
Retail Trade Y/Y Mar
Actual1.70%
Consensus0.80%
Previous-0.20%
Revised-0.10%
01:00NZD
ANZ Business Confidence Apr
Actual-10.6
Consensus
Previous32.5
01:00NZD
ANZ Activity Outlook Apr
Actual19.6
Consensus
Previous39.3
01:30AUD
Private Sector Credit M/M Mar
Actual0.70%
Consensus0.60%
Previous0.60%
01:30AUD
Import Price Index Q/Q Q1
Actual0.10%
Consensus-0.60%
Previous0.90%
01:30CNY
NBS Manufacturing PMI Apr
Actual50.3
Consensus50.2
Previous50.4
01:30CNY
NBS Non-Manufacturing PMI Apr
Actual49.4
Consensus49.9
Previous50.1
01:45CNY
RatingDog Manufacturing PMI Apr
Actual52.2
Consensus50.9
Previous50.8
05:00JPY
Housing Starts Y/Y Mar
Actual
Consensus-28.90%
Previous-4.90%
05:00JPY
Consumer Confidence Index Apr
Actual
Consensus32.6
Previous33.3
05:30EUR
France GDP Q/Q Q1 P
Actual
Consensus0.20%
Previous0.20%
06:00EUR
Germany Import Price Index M/M Mar
Actual
Consensus3.30%
Previous0.30%
06:00EUR
Germany Retail Sales M/M Mar
Actual
Consensus-0.20%
Previous-0.60%
07:00CHF
KOF Economic Barometer Mar
Actual
Consensus96
Previous96.1
07:55EUR
Germany Unemployment Change Mar
Actual
Consensus5K
Previous0K
07:55EUR
Germany Unemployment Rate Mar
Actual
Consensus6.30%
Previous6.30%
08:00EUR
Germany GDP Q/Q Q1 P
Actual
Consensus0.20%
Previous0.30%
09:00EUR
Eurozone GDP Q/Q Q1 P
Actual
Consensus0.20%
Previous0.20%
09:00EUR
Eurozone CPI Y/Y Apr P
Actual
Consensus3.00%
Previous2.60%
09:00EUR
Eurozone Core CPI Y/Y Apr P
Actual
Consensus2.20%
Previous2.30%
11:00GBP
BoE Interest Rate Decision
Actual
Consensus3.75%
Previous3.75%
11:00GBP
MPC Official Bank Rate Votes
Actual
Consensus0--0--9
Previous0--0--9
12:15EUR
ECB Rate On Deposit Facility
Actual
Consensus2.00%
Previous2.00%
12:15EUR
ECB Main Refinancing Operations Rate
Actual
Consensus2.15%
Previous2.15%
12:30CAD
GDP M/M Feb
Actual
Consensus0.20%
Previous0.10%
12:30USD
GDP Annualized Q1 P
Actual
Consensus2.20%
Previous0.50%
12:30USD
GDP Price Index Q1 P
Actual
Consensus3.90%
Previous3.70%
12:30USD
Initial Jobless Claims (Apr 24)
Actual
Consensus212K
Previous214K
12:30USD
Personal Income M/M Mar
Actual
Consensus0.30%
Previous-0.10%
12:30USD
Personal Spending Mar
Actual
Consensus0.90%
Previous0.50%
12:30USD
PCE Price Index M/M Mar
Actual
Consensus0.70%
Previous0.40%
12:30USD
PCE Price Index Y/Y Mar
Actual
Consensus3.50%
Previous2.80%
12:30USD
Core PCE Price Index M/M Mar
Actual
Consensus0.30%
Previous0.40%
12:30USD
Core PCE Price Index Y/Y Mar
Actual
Consensus3.20%
Previous3.00%
12:45EUR
ECB Press Conference
Actual
Consensus
Previous
13:45USD
Chicago PMI Apr
Actual
Consensus55.3
Previous52.8
14:30USD
Natural Gas Storage (Apr 24)
Actual
Consensus83B
Previous103B
ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

