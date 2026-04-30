Eco Data 4/30/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Mar P
|-0.50%
|1.10%
|-2.00%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Mar
|1.70%
|0.80%
|-0.20%
|-0.10%
|01:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Apr
|-10.6
|32.5
|01:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Apr
|19.6
|39.3
|01:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Mar
|0.70%
|0.60%
|0.60%
|01:30
|AUD
|Import Price Index Q/Q Q1
|0.10%
|-0.60%
|0.90%
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Apr
|50.3
|50.2
|50.4
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Apr
|49.4
|49.9
|50.1
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Apr
|52.2
|50.9
|50.8
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Mar
|-28.90%
|-4.90%
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Index Apr
|32.6
|33.3
|05:30
|EUR
|France GDP Q/Q Q1 P
|0.20%
|0.20%
|06:00
|EUR
|Germany Import Price Index M/M Mar
|3.30%
|0.30%
|06:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Mar
|-0.20%
|-0.60%
|07:00
|CHF
|KOF Economic Barometer Mar
|96
|96.1
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Mar
|5K
|0K
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate Mar
|6.30%
|6.30%
|08:00
|EUR
|Germany GDP Q/Q Q1 P
|0.20%
|0.30%
|09:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q1 P
|0.20%
|0.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Apr P
|3.00%
|2.60%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Apr P
|2.20%
|2.30%
|11:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|3.75%
|3.75%
|11:00
|GBP
|MPC Official Bank Rate Votes
|0--0--9
|0--0--9
|12:15
|EUR
|ECB Rate On Deposit Facility
|2.00%
|2.00%
|12:15
|EUR
|ECB Main Refinancing Operations Rate
|2.15%
|2.15%
|12:30
|CAD
|GDP M/M Feb
|0.20%
|0.10%
|12:30
|USD
|GDP Annualized Q1 P
|2.20%
|0.50%
|12:30
|USD
|GDP Price Index Q1 P
|3.90%
|3.70%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Apr 24)
|212K
|214K
|12:30
|USD
|Personal Income M/M Mar
|0.30%
|-0.10%
|12:30
|USD
|Personal Spending Mar
|0.90%
|0.50%
|12:30
|USD
|PCE Price Index M/M Mar
|0.70%
|0.40%
|12:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y Mar
|3.50%
|2.80%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M Mar
|0.30%
|0.40%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y Mar
|3.20%
|3.00%
|12:45
|EUR
|ECB Press Conference
|13:45
|USD
|Chicago PMI Apr
|55.3
|52.8
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Apr 24)
|83B
|103B
