Summary 5/18 – 5/22

Monday, May 18, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:30
|NZD
|Business NZ PSI Apr
|46
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Apr
|5.90%
|5.70%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Apr
|2.00%
|1.70%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Apr
|1.60%
|1.70%
|14:00
|USD
|NAHB Housing Market Index May
|34
|34
|22:30
|NZD
|Business NZ PSI Apr
|Consensus
|Previous
|46
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Apr
|Consensus
|5.90%
|Previous
|5.70%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Apr
|Consensus
|2.00%
|Previous
|1.70%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Apr
|Consensus
|1.60%
|Previous
|1.70%
|14:00
|USD
|NAHB Housing Market Index May
|Consensus
|34
|Previous
|34
Tuesday, May 19, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:45
|NZD
|PPI Input Q/Q Q1
|-0.50%
|22:45
|NZD
|PPI Output Q/Q Q1
|0.10%
|23:50
|JPY
|GDP Q/Q Q1 P
|0.40%
|0.30%
|23:50
|JPY
|GDP Deflator Y/Y Q1 P
|3.10%
|3.40%
|00:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence May
|-12.50%
|01:30
|AUD
|RBA Meeting Minutes
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Mar F
|-0.50%
|-0.50%
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Mar
|-0.40%
|-0.40%
|06:00
|GBP
|Claimant Count Change Apr
|27.3K
|26.8K
|06:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) Mar
|4.80%
|4.90%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Mar
|3.70%
|3.80%
|09:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Mar
|6.5B
|7.0B
|12:30
|CAD
|Building Permits M/M Mar
|3.80%
|-8.40%
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Apr
|0.00%
|-0.20%
|12:30
|CAD
|CPI M/M Apr
|0.80%
|0.90%
|12:30
|CAD
|CPI Y/Y Apr
|2.40%
|12:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Apr
|2.60%
|12:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Apr
|2.20%
|2.30%
|12:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Apr
|2.30%
|2.20%
|14:00
|USD
|Pending Home Sales M/M Apr
|1.60%
|1.50%
|22:45
|NZD
|PPI Input Q/Q Q1
|Consensus
|Previous
|-0.50%
|22:45
|NZD
|PPI Output Q/Q Q1
|Consensus
|Previous
|0.10%
|23:50
|JPY
|GDP Q/Q Q1 P
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.30%
|23:50
|JPY
|GDP Deflator Y/Y Q1 P
|Consensus
|3.10%
|Previous
|3.40%
|00:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence May
|Consensus
|Previous
|-12.50%
|01:30
|AUD
|RBA Meeting Minutes
|Consensus
|Previous
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Mar F
|Consensus
|-0.50%
|Previous
|-0.50%
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Mar
|Consensus
|-0.40%
|Previous
|-0.40%
|06:00
|GBP
|Claimant Count Change Apr
|Consensus
|27.3K
|Previous
|26.8K
|06:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) Mar
|Consensus
|4.80%
|Previous
|4.90%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Mar
|Consensus
|3.70%
|Previous
|3.80%
|09:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Mar
|Consensus
|6.5B
|Previous
|7.0B
|12:30
|CAD
|Building Permits M/M Mar
|Consensus
|3.80%
|Previous
|-8.40%
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Apr
|Consensus
|0.00%
|Previous
|-0.20%
|12:30
|CAD
|CPI M/M Apr
|Consensus
|0.80%
|Previous
|0.90%
|12:30
|CAD
|CPI Y/Y Apr
|Consensus
|Previous
|2.40%
|12:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Apr
|Consensus
|Previous
|2.60%
|12:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Apr
|Consensus
|2.20%
|Previous
|2.30%
|12:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Apr
|Consensus
|2.30%
|Previous
|2.20%
|14:00
|USD
|Pending Home Sales M/M Apr
|Consensus
|1.60%
|Previous
|1.50%
Wednesday, May 20, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|01:00
|AUD
|Westpac Leading Index M/M Apr
|-0.10%
|01:15
|CNY
|1-y Loan Prime Rate
|3.00%
|3.00%
|01:15
|CNY
|5-y Loan Prime Rate
|3.50%
|3.50%
|06:00
|GBP
|CPI M/M Apr
|0.70%
|06:00
|GBP
|CPI Y/Y Apr
|3.00%
|3.30%
|06:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Apr
|2.70%
|3.10%
|06:00
|GBP
|RPI M/M Apr
|0.80%
|06:00
|GBP
|RPI Y/Y Apr
|3.70%
|4.10%
|06:00
|GBP
|PPI Input M/M Apr
|1.10%
|4.40%
|06:00
|GBP
|PPI Input Y/Y Apr
|5.40%
|06:00
|GBP
|PPI Output M/M Apr
|0.90%
|0.90%
|06:00
|GBP
|PPI Output Y/Y Apr
|2.60%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Apr
|0.20%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Apr
|2%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Apr F
|3.00%
|3.00%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Apr F
|2.20%
|2.20%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (May 15)
|-4.3M
|18:00
|USD
|FOMC Minutes
|01:00
|AUD
|Westpac Leading Index M/M Apr
|Consensus
|Previous
|-0.10%
|01:15
|CNY
|1-y Loan Prime Rate
|Consensus
|3.00%
|Previous
|3.00%
|01:15
|CNY
|5-y Loan Prime Rate
|Consensus
|3.50%
|Previous
|3.50%
|06:00
|GBP
|CPI M/M Apr
|Consensus
|Previous
|0.70%
|06:00
|GBP
|CPI Y/Y Apr
|Consensus
|3.00%
|Previous
|3.30%
|06:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Apr
|Consensus
|2.70%
|Previous
|3.10%
|06:00
|GBP
|RPI M/M Apr
|Consensus
|Previous
|0.80%
|06:00
|GBP
|RPI Y/Y Apr
|Consensus
|3.70%
|Previous
|4.10%
|06:00
|GBP
|PPI Input M/M Apr
|Consensus
|1.10%
|Previous
|4.40%
|06:00
|GBP
|PPI Input Y/Y Apr
|Consensus
|Previous
|5.40%
|06:00
|GBP
|PPI Output M/M Apr
|Consensus
|0.90%
|Previous
|0.90%
|06:00
|GBP
|PPI Output Y/Y Apr
|Consensus
|Previous
|2.60%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Apr
|Consensus
|Previous
|0.20%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Apr
|Consensus
|Previous
|2%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Apr F
|Consensus
|3.00%
|Previous
|3.00%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Apr F
|Consensus
|2.20%
|Previous
|2.20%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (May 15)
|Consensus
|Previous
|-4.3M
|18:00
|USD
|FOMC Minutes
|Consensus
|Previous
Thursday, May 21, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Apr
|698M
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI May P
|51.3
|23:00
|AUD
|Services PMI May P
|50.7
|23:50
|JPY
|Trade Balance Apr
|-0.20T
|0.09T
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Mar
|54.5
|13.60%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI May P
|55.1
|00:30
|JPY
|Services PMI May P
|51
|01:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations May
|5.90%
|01:30
|AUD
|Employment ChangeApr
|15.2K
|17.9K
|01:30
|AUD
|Unemployment RateApr
|4.30%
|4.30%
|07:15
|EUR
|France Manufacturing PMI May P
|52.3
|52.8
|07:15
|EUR
|France Services PMI May P
|46.7
|46.5
|07:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI May P
|51
|51.4
|07:30
|EUR
|Germany Services PMI May P
|47.1
|46.9
|08:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Mar
|25.3B
|24.9B
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI May P
|51.8
|52.2
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI May P
|48
|47.6
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI May P
|53
|53.7
|08:30
|GBP
|Services PMI May P
|51.9
|52.7
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (May 15)
|210K
|211K
|12:30
|USD
|Building Permits Apr
|1.38M
|1.37M
|12:30
|USD
|Housing Starts Apr
|1.42M
|1.50M
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Survey May
|15.3
|26.7
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI May P
|53.7
|54.5
|13:45
|USD
|Services PMI May P
|51.3
|51
|14:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence May P
|-21
|-20.6
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (May 15)
|85B
|22:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Apr
|Consensus
|Previous
|698M
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI May P
|Consensus
|Previous
|51.3
|23:00
|AUD
|Services PMI May P
|Consensus
|Previous
|50.7
|23:50
|JPY
|Trade Balance Apr
|Consensus
|-0.20T
|Previous
|0.09T
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Mar
|Consensus
|54.5
|Previous
|13.60%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI May P
|Consensus
|Previous
|55.1
|00:30
|JPY
|Services PMI May P
|Consensus
|Previous
|51
|01:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations May
|Consensus
|Previous
|5.90%
|01:30
|AUD
|Employment ChangeApr
|Consensus
|15.2K
|Previous
|17.9K
|01:30
|AUD
|Unemployment RateApr
|Consensus
|4.30%
|Previous
|4.30%
|07:15
|EUR
|France Manufacturing PMI May P
|Consensus
|52.3
|Previous
|52.8
|07:15
|EUR
|France Services PMI May P
|Consensus
|46.7
|Previous
|46.5
|07:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI May P
|Consensus
|51
|Previous
|51.4
|07:30
|EUR
|Germany Services PMI May P
|Consensus
|47.1
|Previous
|46.9
|08:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Mar
|Consensus
|25.3B
|Previous
|24.9B
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI May P
|Consensus
|51.8
|Previous
|52.2
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI May P
|Consensus
|48
|Previous
|47.6
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI May P
|Consensus
|53
|Previous
|53.7
|08:30
|GBP
|Services PMI May P
|Consensus
|51.9
|Previous
|52.7
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (May 15)
|Consensus
|210K
|Previous
|211K
|12:30
|USD
|Building Permits Apr
|Consensus
|1.38M
|Previous
|1.37M
|12:30
|USD
|Housing Starts Apr
|Consensus
|1.42M
|Previous
|1.50M
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Survey May
|Consensus
|15.3
|Previous
|26.7
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI May P
|Consensus
|53.7
|Previous
|54.5
|13:45
|USD
|Services PMI May P
|Consensus
|51.3
|Previous
|51
|14:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence May P
|Consensus
|-21
|Previous
|-20.6
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (May 15)
|Consensus
|Previous
|85B
Friday, May 22, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:45
|NZD
|Retail Sales Q/Q Q1
|0.90%
|22:45
|NZD
|Retail Sales ex Autos Q/Q Q1
|1.50%
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence May
|-28
|-25
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Apr
|1.50%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Apr
|1.70%
|1.80%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Apr
|2.40%
|06:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Jun
|-33.3
|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M Apr
|0.70%
|06:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) Apr
|12.6B
|08:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate May
|84
|84.4
|08:00
|EUR
|Germany IFO Current Assessment May
|85.4
|08:00
|EUR
|Germany IFO Expectations May
|83.3
|12:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Apr
|2.40%
|12:30
|CAD
|Raw Material Price Index M/M Apr
|12%
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M Mar
|0.60%
|0.70%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Mar
|0.50%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment May F
|48.2
|48.2
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations May F
|4.50%
|22:45
|NZD
|Retail Sales Q/Q Q1
|Consensus
|Previous
|0.90%
|22:45
|NZD
|Retail Sales ex Autos Q/Q Q1
|Consensus
|Previous
|1.50%
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence May
|Consensus
|-28
|Previous
|-25
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Apr
|Consensus
|Previous
|1.50%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Apr
|Consensus
|1.70%
|Previous
|1.80%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Apr
|Consensus
|Previous
|2.40%
|06:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Jun
|Consensus
|Previous
|-33.3
|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M Apr
|Consensus
|Previous
|0.70%
|06:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) Apr
|Consensus
|Previous
|12.6B
|08:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate May
|Consensus
|84
|Previous
|84.4
|08:00
|EUR
|Germany IFO Current Assessment May
|Consensus
|Previous
|85.4
|08:00
|EUR
|Germany IFO Expectations May
|Consensus
|Previous
|83.3
|12:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M Apr
|Consensus
|Previous
|2.40%
|12:30
|CAD
|Raw Material Price Index M/M Apr
|Consensus
|Previous
|12%
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M Mar
|Consensus
|0.60%
|Previous
|0.70%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Mar
|Consensus
|Previous
|0.50%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment May F
|Consensus
|48.2
|Previous
|48.2
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations May F
|Consensus
|Previous
|4.50%