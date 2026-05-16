HomeEconomic CalendarSummary 5/18 – 5/22

Summary 5/18 – 5/22

Monday, May 18, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
22:30NZDBusiness NZ PSI Apr46
02:00CNYIndustrial Production Y/Y Apr5.90%5.70%
02:00CNYRetail Sales Y/Y Apr2.00%1.70%
02:00CNYFixed Asset Investment (YTD) Y/Y Apr1.60%1.70%
14:00USDNAHB Housing Market Index May3434
22:30NZD
Business NZ PSI Apr
Consensus
Previous46
02:00CNY
Industrial Production Y/Y Apr
Consensus5.90%
Previous5.70%
02:00CNY
Retail Sales Y/Y Apr
Consensus2.00%
Previous1.70%
02:00CNY
Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Apr
Consensus1.60%
Previous1.70%
14:00USD
NAHB Housing Market Index May
Consensus34
Previous34

Tuesday, May 19, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
22:45NZDPPI Input Q/Q Q1-0.50%
22:45NZDPPI Output Q/Q Q10.10%
23:50JPYGDP Q/Q Q1 P0.40%0.30%
23:50JPYGDP Deflator Y/Y Q1 P3.10%3.40%
00:30AUDWestpac Consumer Confidence May-12.50%
01:30AUDRBA Meeting Minutes
04:30JPYIndustrial Production M/M Mar F-0.50%-0.50%
04:30JPYTertiary Industry Index M/M Mar-0.40%-0.40%
06:00GBPClaimant Count Change Apr27.3K26.8K
06:00GBPILO Unemployment Rate (3M) Mar4.80%4.90%
06:00GBPAverage Earnings Including Bonus 3M/Y Mar3.70%3.80%
09:00EUREurozone Trade Balance (EUR) Mar6.5B7.0B
12:30CADBuilding Permits M/M Mar3.80%-8.40%
12:30CADNew Housing Price Index M/M Apr0.00%-0.20%
12:30CADCPI M/M Apr0.80%0.90%
12:30CADCPI Y/Y Apr2.40%
12:30CADCPI Common Y/Y Apr2.60%
12:30CADCPI Median Y/Y Apr2.20%2.30%
12:30CADCPI Trimmed Y/Y Apr 2.30%2.20%
14:00USDPending Home Sales M/M Apr1.60%1.50%
22:45NZD
PPI Input Q/Q Q1
Consensus
Previous-0.50%
22:45NZD
PPI Output Q/Q Q1
Consensus
Previous0.10%
23:50JPY
GDP Q/Q Q1 P
Consensus0.40%
Previous0.30%
23:50JPY
GDP Deflator Y/Y Q1 P
Consensus3.10%
Previous3.40%
00:30AUD
Westpac Consumer Confidence May
Consensus
Previous-12.50%
01:30AUD
RBA Meeting Minutes
Consensus
Previous
04:30JPY
Industrial Production M/M Mar F
Consensus-0.50%
Previous-0.50%
04:30JPY
Tertiary Industry Index M/M Mar
Consensus-0.40%
Previous-0.40%
06:00GBP
Claimant Count Change Apr
Consensus27.3K
Previous26.8K
06:00GBP
ILO Unemployment Rate (3M) Mar
Consensus4.80%
Previous4.90%
06:00GBP
Average Earnings Including Bonus 3M/Y Mar
Consensus3.70%
Previous3.80%
09:00EUR
Eurozone Trade Balance (EUR) Mar
Consensus6.5B
Previous7.0B
12:30CAD
Building Permits M/M Mar
Consensus3.80%
Previous-8.40%
12:30CAD
New Housing Price Index M/M Apr
Consensus0.00%
Previous-0.20%
12:30CAD
CPI M/M Apr
Consensus0.80%
Previous0.90%
12:30CAD
CPI Y/Y Apr
Consensus
Previous2.40%
12:30CAD
CPI Common Y/Y Apr
Consensus
Previous2.60%
12:30CAD
CPI Median Y/Y Apr
Consensus2.20%
Previous2.30%
12:30CAD
CPI Trimmed Y/Y Apr
Consensus2.30%
Previous2.20%
14:00USD
Pending Home Sales M/M Apr
Consensus1.60%
Previous1.50%

Wednesday, May 20, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
01:00AUDWestpac Leading Index M/M Apr-0.10%
01:15CNY1-y Loan Prime Rate3.00%3.00%
01:15CNY5-y Loan Prime Rate3.50%3.50%
06:00GBPCPI M/M Apr0.70%
06:00GBPCPI Y/Y Apr3.00%3.30%
06:00GBPCore CPI Y/Y Apr2.70%3.10%
06:00GBPRPI M/M Apr0.80%
06:00GBPRPI Y/Y Apr3.70%4.10%
06:00GBPPPI Input M/M Apr1.10%4.40%
06:00GBPPPI Input Y/Y Apr5.40%
06:00GBPPPI Output M/M Apr0.90%0.90%
06:00GBPPPI Output Y/Y Apr2.60%
06:00GBPPPI Core Output M/M Apr0.20%
06:00GBPPPI Core Output Y/Y Apr2%
09:00EUREurozone CPI Y/Y Apr F3.00%3.00%
09:00EUREurozone Core CPI Y/Y Apr F2.20%2.20%
14:30USDCrude Oil Inventories (May 15)-4.3M
18:00USDFOMC Minutes
01:00AUD
Westpac Leading Index M/M Apr
Consensus
Previous-0.10%
01:15CNY
1-y Loan Prime Rate
Consensus3.00%
Previous3.00%
01:15CNY
5-y Loan Prime Rate
Consensus3.50%
Previous3.50%
06:00GBP
CPI M/M Apr
Consensus
Previous0.70%
06:00GBP
CPI Y/Y Apr
Consensus3.00%
Previous3.30%
06:00GBP
Core CPI Y/Y Apr
Consensus2.70%
Previous3.10%
06:00GBP
RPI M/M Apr
Consensus
Previous0.80%
06:00GBP
RPI Y/Y Apr
Consensus3.70%
Previous4.10%
06:00GBP
PPI Input M/M Apr
Consensus1.10%
Previous4.40%
06:00GBP
PPI Input Y/Y Apr
Consensus
Previous5.40%
06:00GBP
PPI Output M/M Apr
Consensus0.90%
Previous0.90%
06:00GBP
PPI Output Y/Y Apr
Consensus
Previous2.60%
06:00GBP
PPI Core Output M/M Apr
Consensus
Previous0.20%
06:00GBP
PPI Core Output Y/Y Apr
Consensus
Previous2%
09:00EUR
Eurozone CPI Y/Y Apr F
Consensus3.00%
Previous3.00%
09:00EUR
Eurozone Core CPI Y/Y Apr F
Consensus2.20%
Previous2.20%
14:30USD
Crude Oil Inventories (May 15)
Consensus
Previous-4.3M
18:00USD
FOMC Minutes
Consensus
Previous

Thursday, May 21, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
22:45NZDTrade Balance (NZD) Apr698M
23:00AUDManufacturing PMI May P51.3
23:00AUDServices PMI May P50.7
23:50JPYTrade Balance Apr-0.20T0.09T
23:50JPYMachinery Orders M/M Mar54.513.60%
00:30JPYManufacturing PMI May P55.1
00:30JPYServices PMI May P51
01:00AUDConsumer Inflation Expectations May5.90%
01:30AUDEmployment ChangeApr15.2K17.9K
01:30AUDUnemployment RateApr4.30%4.30%
07:15EURFrance Manufacturing PMI May P52.352.8
07:15EURFrance Services PMI May P46.746.5
07:30EURGermany Manufacturing PMI May P5151.4
07:30EURGermany Services PMI May P47.146.9
08:00EUREurozone Current Account (EUR) Mar25.3B24.9B
08:00EUREurozone Manufacturing PMI May P51.852.2
08:00EUREurozone Services PMI May P4847.6
08:30GBPManufacturing PMI May P5353.7
08:30GBPServices PMI May P51.952.7
12:30USDInitial Jobless Claims (May 15)210K211K
12:30USDBuilding Permits Apr1.38M1.37M
12:30USDHousing Starts Apr1.42M1.50M
12:30USDPhiladelphia Fed Manufacturing Survey May15.326.7
13:45USDManufacturing PMI May P53.754.5
13:45USDServices PMI May P51.351
14:00EUREurozone Consumer Confidence May P-21-20.6
14:30USDNatural Gas Storage (May 15)85B
22:45NZD
Trade Balance (NZD) Apr
Consensus
Previous698M
23:00AUD
Manufacturing PMI May P
Consensus
Previous51.3
23:00AUD
Services PMI May P
Consensus
Previous50.7
23:50JPY
Trade Balance Apr
Consensus-0.20T
Previous0.09T
23:50JPY
Machinery Orders M/M Mar
Consensus54.5
Previous13.60%
00:30JPY
Manufacturing PMI May P
Consensus
Previous55.1
00:30JPY
Services PMI May P
Consensus
Previous51
01:00AUD
Consumer Inflation Expectations May
Consensus
Previous5.90%
01:30AUD
Employment ChangeApr
Consensus15.2K
Previous17.9K
01:30AUD
Unemployment RateApr
Consensus4.30%
Previous4.30%
07:15EUR
France Manufacturing PMI May P
Consensus52.3
Previous52.8
07:15EUR
France Services PMI May P
Consensus46.7
Previous46.5
07:30EUR
Germany Manufacturing PMI May P
Consensus51
Previous51.4
07:30EUR
Germany Services PMI May P
Consensus47.1
Previous46.9
08:00EUR
Eurozone Current Account (EUR) Mar
Consensus25.3B
Previous24.9B
08:00EUR
Eurozone Manufacturing PMI May P
Consensus51.8
Previous52.2
08:00EUR
Eurozone Services PMI May P
Consensus48
Previous47.6
08:30GBP
Manufacturing PMI May P
Consensus53
Previous53.7
08:30GBP
Services PMI May P
Consensus51.9
Previous52.7
12:30USD
Initial Jobless Claims (May 15)
Consensus210K
Previous211K
12:30USD
Building Permits Apr
Consensus1.38M
Previous1.37M
12:30USD
Housing Starts Apr
Consensus1.42M
Previous1.50M
12:30USD
Philadelphia Fed Manufacturing Survey May
Consensus15.3
Previous26.7
13:45USD
Manufacturing PMI May P
Consensus53.7
Previous54.5
13:45USD
Services PMI May P
Consensus51.3
Previous51
14:00EUR
Eurozone Consumer Confidence May P
Consensus-21
Previous-20.6
14:30USD
Natural Gas Storage (May 15)
Consensus
Previous85B

Friday, May 22, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
22:45NZDRetail Sales Q/Q Q10.90%
22:45NZDRetail Sales ex Autos Q/Q Q11.50%
23:01GBPGfK Consumer Confidence May-28-25
23:30JPYNational CPI Y/Y Apr1.50%
23:30JPYNational CPI Core Y/Y Apr1.70%1.80%
23:30JPYNational CPI Core-Core Y/Y Apr2.40%
06:00EURGermany GfK Consumer Confidence Jun-33.3
06:00GBPRetail Sales M/M Apr0.70%
06:00GBPPublic Sector Net Borrowing (GBP) Apr12.6B
08:00EURGermany IFO Business Climate May8484.4
08:00EURGermany IFO Current Assessment May85.4
08:00EURGermany IFO Expectations May83.3
12:30CADIndustrial Product Price M/M Apr2.40%
12:30CADRaw Material Price Index M/M Apr12%
12:30CADRetail Sales M/M Mar0.60%0.70%
12:30CADRetail Sales ex Autos M/M Mar0.50%
14:00USDUoM Consumer Sentiment May F48.248.2
14:00USDUoM 1-Yr Inflation Expectations May F4.50%
22:45NZD
Retail Sales Q/Q Q1
Consensus
Previous0.90%
22:45NZD
Retail Sales ex Autos Q/Q Q1
Consensus
Previous1.50%
23:01GBP
GfK Consumer Confidence May
Consensus-28
Previous-25
23:30JPY
National CPI Y/Y Apr
Consensus
Previous1.50%
23:30JPY
National CPI Core Y/Y Apr
Consensus1.70%
Previous1.80%
23:30JPY
National CPI Core-Core Y/Y Apr
Consensus
Previous2.40%
06:00EUR
Germany GfK Consumer Confidence Jun
Consensus
Previous-33.3
06:00GBP
Retail Sales M/M Apr
Consensus
Previous0.70%
06:00GBP
Public Sector Net Borrowing (GBP) Apr
Consensus
Previous12.6B
08:00EUR
Germany IFO Business Climate May
Consensus84
Previous84.4
08:00EUR
Germany IFO Current Assessment May
Consensus
Previous85.4
08:00EUR
Germany IFO Expectations May
Consensus
Previous83.3
12:30CAD
Industrial Product Price M/M Apr
Consensus
Previous2.40%
12:30CAD
Raw Material Price Index M/M Apr
Consensus
Previous12%
12:30CAD
Retail Sales M/M Mar
Consensus0.60%
Previous0.70%
12:30CAD
Retail Sales ex Autos M/M Mar
Consensus
Previous0.50%
14:00USD
UoM Consumer Sentiment May F
Consensus48.2
Previous48.2
14:00USD
UoM 1-Yr Inflation Expectations May F
Consensus
Previous4.50%
Start Trading
Start Trading
Start Trading
Start Trading
ActionForex
ActionForex
ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading