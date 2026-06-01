Eco Data 6/1/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:50
|JPY
|Capital Spending Q1
|0.00%
|4.10%
|6.50%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI May
|54.5
|54.5
|54.5
|01:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M May
|-0.30%
|0.60%
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI May
|51.8
|51.4
|52.2
|06:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Apr
|-0.30%
|-0.40%
|-2.00%
|-0.30%
|06:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Apr
|1.60%
|0.20%
|0.50%
|07:00
|CHF
|GDP Q/Q Q1
|0.70%
|0.50%
|0.10%
|0.20%
|07:30
|CHF
|Manufacturing PMI May
|57.3
|54
|54.5
|07:50
|EUR
|France Manufacturing PMI May F
|49.7
|48.9
|48.9
|07:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI May F
|50.1
|49.9
|49.9
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI May F
|51.6
|51.4
|51.4
|08:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Apr
|2.70%
|3.30%
|3.20%
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI May F
|53.9
|53.7
|53.7
|09:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Apr
|6.30%
|6.20%
|6.20%
|6.30%
|13:30
|CAD
|Manufacturing PMI May
|53.3
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI May F
|55.3
|55.3
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI May
|52.6
|52.7
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid May
|85.3
|84.6
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index May
|46.4
|14:00
|USD
|Construction Spending M/M Apr
|0.30%
|0.60%
|23:50
|JPY
|Capital Spending Q1
|Actual
|0.00%
|Consensus
|4.10%
|Previous
|6.50%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI May
|Actual
|54.5
|Consensus
|54.5
|Previous
|54.5
|01:00
|AUD
|TD-MI Inflation Gauge M/M May
|Actual
|-0.30%
|Consensus
|Previous
|0.60%
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI May
|Actual
|51.8
|Consensus
|51.4
|Previous
|52.2
|06:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M Apr
|Actual
|-0.30%
|Consensus
|-0.40%
|Previous
|-2.00%
|Revised
|-0.30%
|06:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Apr
|Actual
|1.60%
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.50%
|07:00
|CHF
|GDP Q/Q Q1
|Actual
|0.70%
|Consensus
|0.50%
|Previous
|0.10%
|Revised
|0.20%
|07:30
|CHF
|Manufacturing PMI May
|Actual
|57.3
|Consensus
|54
|Previous
|54.5
|07:50
|EUR
|France Manufacturing PMI May F
|Actual
|49.7
|Consensus
|48.9
|Previous
|48.9
|07:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI May F
|Actual
|50.1
|Consensus
|49.9
|Previous
|49.9
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI May F
|Actual
|51.6
|Consensus
|51.4
|Previous
|51.4
|08:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y Apr
|Actual
|2.70%
|Consensus
|3.30%
|Previous
|3.20%
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI May F
|Actual
|53.9
|Consensus
|53.7
|Previous
|53.7
|09:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Apr
|Actual
|6.30%
|Consensus
|6.20%
|Previous
|6.20%
|Revised
|6.30%
|13:30
|CAD
|Manufacturing PMI May
|Actual
|Consensus
|Previous
|53.3
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI May F
|Actual
|Consensus
|55.3
|Previous
|55.3
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI May
|Actual
|Consensus
|52.6
|Previous
|52.7
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid May
|Actual
|Consensus
|85.3
|Previous
|84.6
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index May
|Actual
|Consensus
|Previous
|46.4
|14:00
|USD
|Construction Spending M/M Apr
|Actual
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.60%