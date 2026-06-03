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Eco Data 6/3/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
22:45NZDBuilding Permits Apr10.90%-1.30%-0.80%
22:45NZDTerms of Trade Index Q1-2.00%-2.00%3.70%
00:30JPYServices PMI May F505050
01:30AUDGDP Q/Q Q10.30%0.50%0.80%0.90%
01:45CNYRatingDog Services PMI May54.452.352.6
07:50EURFrance Services PMI May F42.942.9
07:55EURGermany Services PMI May F47.847.8
08:00EUREurozone Services PMI May F46.446.4
08:30GBPServices PMI May F47.947.9
09:00EUREurozone PPI M/M Apr0.40%3.40%
09:00EUREurozone PPI Y/Y Apr4.80%2.10%
12:15USDADP Employment Change May110K109K
12:30CADLabor Productivity Q/Q Q10.70%-0.10%
13:45USDServices PMI May F50.950.9
14:00USDISM Services PMI May53.653.6
14:00USDFactory Orders M/M Apr4.60%1.50%
14:30USDCrude Oil Inventories (May 29)-2.9M-3.3M
18:00USDFed's Beige Book
22:45NZD
Building Permits Apr
Actual10.90%
Consensus
Previous-1.30%
Revised-0.80%
22:45NZD
Terms of Trade Index Q1
Actual-2.00%
Consensus-2.00%
Previous3.70%
00:30JPY
Services PMI May F
Actual50
Consensus50
Previous50
01:30AUD
GDP Q/Q Q1
Actual0.30%
Consensus0.50%
Previous0.80%
Revised0.90%
01:45CNY
RatingDog Services PMI May
Actual54.4
Consensus52.3
Previous52.6
07:50EUR
France Services PMI May F
Actual
Consensus42.9
Previous42.9
07:55EUR
Germany Services PMI May F
Actual
Consensus47.8
Previous47.8
08:00EUR
Eurozone Services PMI May F
Actual
Consensus46.4
Previous46.4
08:30GBP
Services PMI May F
Actual
Consensus47.9
Previous47.9
09:00EUR
Eurozone PPI M/M Apr
Actual
Consensus0.40%
Previous3.40%
09:00EUR
Eurozone PPI Y/Y Apr
Actual
Consensus4.80%
Previous2.10%
12:15USD
ADP Employment Change May
Actual
Consensus110K
Previous109K
12:30CAD
Labor Productivity Q/Q Q1
Actual
Consensus0.70%
Previous-0.10%
13:45USD
Services PMI May F
Actual
Consensus50.9
Previous50.9
14:00USD
ISM Services PMI May
Actual
Consensus53.6
Previous53.6
14:00USD
Factory Orders M/M Apr
Actual
Consensus4.60%
Previous1.50%
14:30USD
Crude Oil Inventories (May 29)
Actual
Consensus-2.9M
Previous-3.3M
18:00USD
Fed's Beige Book
Actual
Consensus
Previous
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ActionForex
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