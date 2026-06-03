Eco Data 6/3/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|22:45
|NZD
|Building Permits Apr
|10.90%
|-1.30%
|-0.80%
|22:45
|NZD
|Terms of Trade Index Q1
|-2.00%
|-2.00%
|3.70%
|00:30
|JPY
|Services PMI May F
|50
|50
|50
|01:30
|AUD
|GDP Q/Q Q1
|0.30%
|0.50%
|0.80%
|0.90%
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI May
|54.4
|52.3
|52.6
|07:50
|EUR
|France Services PMI May F
|42.9
|42.9
|07:55
|EUR
|Germany Services PMI May F
|47.8
|47.8
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI May F
|46.4
|46.4
|08:30
|GBP
|Services PMI May F
|47.9
|47.9
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Apr
|0.40%
|3.40%
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Apr
|4.80%
|2.10%
|12:15
|USD
|ADP Employment Change May
|110K
|109K
|12:30
|CAD
|Labor Productivity Q/Q Q1
|0.70%
|-0.10%
|13:45
|USD
|Services PMI May F
|50.9
|50.9
|14:00
|USD
|ISM Services PMI May
|53.6
|53.6
|14:00
|USD
|Factory Orders M/M Apr
|4.60%
|1.50%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (May 29)
|-2.9M
|-3.3M
|18:00
|USD
|Fed's Beige Book
|22:45
|NZD
|Building Permits Apr
|Actual
|10.90%
|Consensus
|Previous
|-1.30%
|Revised
|-0.80%
|22:45
|NZD
|Terms of Trade Index Q1
|Actual
|-2.00%
|Consensus
|-2.00%
|Previous
|3.70%
|00:30
|JPY
|Services PMI May F
|Actual
|50
|Consensus
|50
|Previous
|50
|01:30
|AUD
|GDP Q/Q Q1
|Actual
|0.30%
|Consensus
|0.50%
|Previous
|0.80%
|Revised
|0.90%
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI May
|Actual
|54.4
|Consensus
|52.3
|Previous
|52.6
|07:50
|EUR
|France Services PMI May F
|Actual
|Consensus
|42.9
|Previous
|42.9
|07:55
|EUR
|Germany Services PMI May F
|Actual
|Consensus
|47.8
|Previous
|47.8
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI May F
|Actual
|Consensus
|46.4
|Previous
|46.4
|08:30
|GBP
|Services PMI May F
|Actual
|Consensus
|47.9
|Previous
|47.9
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI M/M Apr
|Actual
|Consensus
|0.40%
|Previous
|3.40%
|09:00
|EUR
|Eurozone PPI Y/Y Apr
|Actual
|Consensus
|4.80%
|Previous
|2.10%
|12:15
|USD
|ADP Employment Change May
|Actual
|Consensus
|110K
|Previous
|109K
|12:30
|CAD
|Labor Productivity Q/Q Q1
|Actual
|Consensus
|0.70%
|Previous
|-0.10%
|13:45
|USD
|Services PMI May F
|Actual
|Consensus
|50.9
|Previous
|50.9
|14:00
|USD
|ISM Services PMI May
|Actual
|Consensus
|53.6
|Previous
|53.6
|14:00
|USD
|Factory Orders M/M Apr
|Actual
|Consensus
|4.60%
|Previous
|1.50%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (May 29)
|Actual
|Consensus
|-2.9M
|Previous
|-3.3M
|18:00
|USD
|Fed's Beige Book
|Actual
|Consensus
|Previous