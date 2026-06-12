Eco Data 6/12/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|22:30
|NZD
|Business NZ PMI May
|49.9
|50.5
|50.4
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Apr F
|0.80%
|0.80%
|06:00
|EUR
|Germany CPI M/M May F
|-0.20%
|-0.20%
|06:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y May F
|2.70%
|2.70%
|06:00
|GBP
|GDP M/M Apr
|-0.10%
|0.30%
|06:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Apr
|-22.5B
|-27.2B
|08:30
|GBP
|Consumer Inflation Expectations
|3.20%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jun P
|46
|44.8
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Jun P
|4.80%
|22:30
|NZD
|Business NZ PMI May
|Actual
|49.9
|Consensus
|Previous
|50.5
|Revised
|50.4
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Apr F
|Actual
|Consensus
|0.80%
|Previous
|0.80%
|06:00
|EUR
|Germany CPI M/M May F
|Actual
|Consensus
|-0.20%
|Previous
|-0.20%
|06:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y May F
|Actual
|Consensus
|2.70%
|Previous
|2.70%
|06:00
|GBP
|GDP M/M Apr
|Actual
|Consensus
|-0.10%
|Previous
|0.30%
|06:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Apr
|Actual
|Consensus
|-22.5B
|Previous
|-27.2B
|08:30
|GBP
|Consumer Inflation Expectations
|Actual
|Consensus
|Previous
|3.20%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jun P
|Actual
|Consensus
|46
|Previous
|44.8
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Jun P
|Actual
|Consensus
|Previous
|4.80%