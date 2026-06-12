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Eco Data 6/12/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
22:30NZDBusiness NZ PMI May49.950.550.4
04:30JPYIndustrial Production M/M Apr F0.80%0.80%
06:00EURGermany CPI M/M May F-0.20%-0.20%
06:00EURGermany CPI Y/Y May F2.70%2.70%
06:00GBPGDP M/M Apr-0.10%0.30%
06:00GBPGoods Trade Balance (GBP) Apr-22.5B-27.2B
08:30GBPConsumer Inflation Expectations3.20%
14:00USDUoM Consumer Sentiment Jun P4644.8
14:00USDUoM 1-Yr Inflation Expectations Jun P4.80%
22:30NZD
Business NZ PMI May
Actual49.9
Consensus
Previous50.5
Revised50.4
04:30JPY
Industrial Production M/M Apr F
Actual
Consensus0.80%
Previous0.80%
06:00EUR
Germany CPI M/M May F
Actual
Consensus-0.20%
Previous-0.20%
06:00EUR
Germany CPI Y/Y May F
Actual
Consensus2.70%
Previous2.70%
06:00GBP
GDP M/M Apr
Actual
Consensus-0.10%
Previous0.30%
06:00GBP
Goods Trade Balance (GBP) Apr
Actual
Consensus-22.5B
Previous-27.2B
08:30GBP
Consumer Inflation Expectations
Actual
Consensus
Previous3.20%
14:00USD
UoM Consumer Sentiment Jun P
Actual
Consensus46
Previous44.8
14:00USD
UoM 1-Yr Inflation Expectations Jun P
Actual
Consensus
Previous4.80%
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ActionForex
ActionForex
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