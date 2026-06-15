Eco Data 6/15/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|22:30
|NZD
|Business NZ PSI May
|47.5
|48.9
|48.7
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Apr
|1.30%
|0.50%
|-0.20%
|-0.60%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices M/M May
|-0.40%
|0.40%
|0.80%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices Y/Y May
|-1.80%
|-2.00%
|09:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Apr
|7.8B
|3.5B
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M Apr
|0.20%
|0.20%
|12:15
|CAD
|Housing Starts Y/Y May
|255K
|279K
|12:30
|USD
|Empire State Manufacturing Jun
|13.2
|19.6
|12:30
|CAD
|Manufacturing Sales M/M Apr
|4.60%
|3.00%
|12:30
|CAD
|Wholesale Sales M/M Apr
|0.10%
|1.90%
|13:15
|USD
|Industrial Production M/M May
|0.20%
|0.70%
|13:15
|USD
|Capacity Utilization May
|76.20%
|76.10%
|14:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Jun
|37
|37
|22:30
|NZD
|Business NZ PSI May
|Actual
|47.5
|Consensus
|Previous
|48.9
|Revised
|48.7
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Apr
|Actual
|1.30%
|Consensus
|0.50%
|Previous
|-0.20%
|Revised
|-0.60%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices M/M May
|Actual
|-0.40%
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.80%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices Y/Y May
|Actual
|-1.80%
|Consensus
|Previous
|-2.00%
|09:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Apr
|Actual
|Consensus
|7.8B
|Previous
|3.5B
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M Apr
|Actual
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.20%
|12:15
|CAD
|Housing Starts Y/Y May
|Actual
|Consensus
|255K
|Previous
|279K
|12:30
|USD
|Empire State Manufacturing Jun
|Actual
|Consensus
|13.2
|Previous
|19.6
|12:30
|CAD
|Manufacturing Sales M/M Apr
|Actual
|Consensus
|4.60%
|Previous
|3.00%
|12:30
|CAD
|Wholesale Sales M/M Apr
|Actual
|Consensus
|0.10%
|Previous
|1.90%
|13:15
|USD
|Industrial Production M/M May
|Actual
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.70%
|13:15
|USD
|Capacity Utilization May
|Actual
|Consensus
|76.20%
|Previous
|76.10%
|14:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Jun
|Actual
|Consensus
|37
|Previous
|37