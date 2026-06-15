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Eco Data 6/15/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
22:30NZDBusiness NZ PSI May47.548.948.7
04:30JPYTertiary Industry Index M/M Apr1.30%0.50%-0.20%-0.60%
06:30CHFProducer and Import Prices M/M May-0.40%0.40%0.80%
06:30CHFProducer and Import Prices Y/Y May-1.80%-2.00%
09:00EUREurozone Trade Balance (EUR) Apr7.8B3.5B
09:00EUREurozone Industrial Production M/M Apr0.20%0.20%
12:15CADHousing Starts Y/Y May255K279K
12:30USDEmpire State Manufacturing Jun13.219.6
12:30CADManufacturing Sales M/M Apr4.60%3.00%
12:30CADWholesale Sales M/M Apr0.10%1.90%
13:15USDIndustrial Production M/M May0.20%0.70%
13:15USDCapacity Utilization May76.20%76.10%
14:00USDNAHB Housing Market Index Jun3737
22:30NZD
Business NZ PSI May
Actual47.5
Consensus
Previous48.9
Revised48.7
04:30JPY
Tertiary Industry Index M/M Apr
Actual1.30%
Consensus0.50%
Previous-0.20%
Revised-0.60%
06:30CHF
Producer and Import Prices M/M May
Actual-0.40%
Consensus0.40%
Previous0.80%
06:30CHF
Producer and Import Prices Y/Y May
Actual-1.80%
Consensus
Previous-2.00%
09:00EUR
Eurozone Trade Balance (EUR) Apr
Actual
Consensus7.8B
Previous3.5B
09:00EUR
Eurozone Industrial Production M/M Apr
Actual
Consensus0.20%
Previous0.20%
12:15CAD
Housing Starts Y/Y May
Actual
Consensus255K
Previous279K
12:30USD
Empire State Manufacturing Jun
Actual
Consensus13.2
Previous19.6
12:30CAD
Manufacturing Sales M/M Apr
Actual
Consensus4.60%
Previous3.00%
12:30CAD
Wholesale Sales M/M Apr
Actual
Consensus0.10%
Previous1.90%
13:15USD
Industrial Production M/M May
Actual
Consensus0.20%
Previous0.70%
13:15USD
Capacity Utilization May
Actual
Consensus76.20%
Previous76.10%
14:00USD
NAHB Housing Market Index Jun
Actual
Consensus37
Previous37
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ActionForex
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