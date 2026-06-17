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Eco Data 6/17/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
22:45NZDCurrent Account (NZD) Q1-1.01B-1.19B-5.98B-5.64B
23:50JPYTrade Balance (JPY) May-0.09T-0.21T0.24T0.20T
23:50JPYMachinery Orders M/M Apr8.70%4.10%-9.40%
00:30AUDWestpac Leading Index M/M May0.00%0.05%0.10%
06:00GBPCPI M/M May0.40%0.70%
06:00GBPCPI Y/Y May3.00%2.80%
06:00GBPCore CPI Y/Y May2.70%2.50%
06:00GBPRPI M/M May0.70%
06:00GBPRPI Y/Y May3.30%3.00%
06:00GBPPPI - Input M/M May0.50%2.40%
06:00GBPPPI - Input Y/Y May8.80%7.70%
06:00GBPPPI - Output M/M May0.50%1.40%
06:00GBPPPI - Output Y/Y May4.00%4.00%
06:00GBPPPI Core Output M/M May0.40%0.70%
06:00GBPPPI Core Output Y/Y May2.40%
09:00EUREurozone CPI Y/Y May F3.20%3.20%
09:00EUREurozone Core CPI Y/Y May F2.50%2.50%
12:30CADNew Housing Price Index M/M May-0.10%-0.40%
12:30USDRetail Sales M/M May0.50%0.50%
12:30USDRetail Sales ex Autos M/M May0.50%0.70%
14:00USDPending Home Sales M/M May1.30%1.40%
14:00USDBusiness Inventories Apr0.50%0.90%
14:30USDCrude Oil Inventories (Jun 12)-3.6M-7.2M
18:00USDFed Interest Rate Decision3.75%3.75%
18:30USDFOMC Press Conference
22:45NZD
Current Account (NZD) Q1
Actual-1.01B
Consensus-1.19B
Previous-5.98B
Revised-5.64B
23:50JPY
Trade Balance (JPY) May
Actual-0.09T
Consensus-0.21T
Previous0.24T
Revised0.20T
23:50JPY
Machinery Orders M/M Apr
Actual8.70%
Consensus4.10%
Previous-9.40%
00:30AUD
Westpac Leading Index M/M May
Actual0.00%
Consensus
Previous0.05%
Revised0.10%
06:00GBP
CPI M/M May
Actual
Consensus0.40%
Previous0.70%
06:00GBP
CPI Y/Y May
Actual
Consensus3.00%
Previous2.80%
06:00GBP
Core CPI Y/Y May
Actual
Consensus2.70%
Previous2.50%
06:00GBP
RPI M/M May
Actual
Consensus
Previous0.70%
06:00GBP
RPI Y/Y May
Actual
Consensus3.30%
Previous3.00%
06:00GBP
PPI - Input M/M May
Actual
Consensus0.50%
Previous2.40%
06:00GBP
PPI - Input Y/Y May
Actual
Consensus8.80%
Previous7.70%
06:00GBP
PPI - Output M/M May
Actual
Consensus0.50%
Previous1.40%
06:00GBP
PPI - Output Y/Y May
Actual
Consensus4.00%
Previous4.00%
06:00GBP
PPI Core Output M/M May
Actual
Consensus0.40%
Previous0.70%
06:00GBP
PPI Core Output Y/Y May
Actual
Consensus
Previous2.40%
09:00EUR
Eurozone CPI Y/Y May F
Actual
Consensus3.20%
Previous3.20%
09:00EUR
Eurozone Core CPI Y/Y May F
Actual
Consensus2.50%
Previous2.50%
12:30CAD
New Housing Price Index M/M May
Actual
Consensus-0.10%
Previous-0.40%
12:30USD
Retail Sales M/M May
Actual
Consensus0.50%
Previous0.50%
12:30USD
Retail Sales ex Autos M/M May
Actual
Consensus0.50%
Previous0.70%
14:00USD
Pending Home Sales M/M May
Actual
Consensus1.30%
Previous1.40%
14:00USD
Business Inventories Apr
Actual
Consensus0.50%
Previous0.90%
14:30USD
Crude Oil Inventories (Jun 12)
Actual
Consensus-3.6M
Previous-7.2M
18:00USD
Fed Interest Rate Decision
Actual
Consensus3.75%
Previous3.75%
18:30USD
FOMC Press Conference
Actual
Consensus
Previous
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