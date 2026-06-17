Eco Data 6/17/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|22:45
|NZD
|Current Account (NZD) Q1
|-1.01B
|-1.19B
|-5.98B
|-5.64B
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) May
|-0.09T
|-0.21T
|0.24T
|0.20T
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Apr
|8.70%
|4.10%
|-9.40%
|00:30
|AUD
|Westpac Leading Index M/M May
|0.00%
|0.05%
|0.10%
|06:00
|GBP
|CPI M/M May
|0.40%
|0.70%
|06:00
|GBP
|CPI Y/Y May
|3.00%
|2.80%
|06:00
|GBP
|Core CPI Y/Y May
|2.70%
|2.50%
|06:00
|GBP
|RPI M/M May
|0.70%
|06:00
|GBP
|RPI Y/Y May
|3.30%
|3.00%
|06:00
|GBP
|PPI - Input M/M May
|0.50%
|2.40%
|06:00
|GBP
|PPI - Input Y/Y May
|8.80%
|7.70%
|06:00
|GBP
|PPI - Output M/M May
|0.50%
|1.40%
|06:00
|GBP
|PPI - Output Y/Y May
|4.00%
|4.00%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output M/M May
|0.40%
|0.70%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y May
|2.40%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y May F
|3.20%
|3.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y May F
|2.50%
|2.50%
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M May
|-0.10%
|-0.40%
|12:30
|USD
|Retail Sales M/M May
|0.50%
|0.50%
|12:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M May
|0.50%
|0.70%
|14:00
|USD
|Pending Home Sales M/M May
|1.30%
|1.40%
|14:00
|USD
|Business Inventories Apr
|0.50%
|0.90%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jun 12)
|-3.6M
|-7.2M
|18:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|3.75%
|3.75%
|18:30
|USD
|FOMC Press Conference
|22:45
|NZD
|Current Account (NZD) Q1
|Actual
|-1.01B
|Consensus
|-1.19B
|Previous
|-5.98B
|Revised
|-5.64B
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) May
|Actual
|-0.09T
|Consensus
|-0.21T
|Previous
|0.24T
|Revised
|0.20T
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Apr
|Actual
|8.70%
|Consensus
|4.10%
|Previous
|-9.40%
|00:30
|AUD
|Westpac Leading Index M/M May
|Actual
|0.00%
|Consensus
|Previous
|0.05%
|Revised
|0.10%
|06:00
|GBP
|CPI M/M May
|Actual
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.70%
|06:00
|GBP
|CPI Y/Y May
|Actual
|Consensus
|3.00%
|Previous
|2.80%
|06:00
|GBP
|Core CPI Y/Y May
|Actual
|Consensus
|2.70%
|Previous
|2.50%
|06:00
|GBP
|RPI M/M May
|Actual
|Consensus
|Previous
|0.70%
|06:00
|GBP
|RPI Y/Y May
|Actual
|Consensus
|3.30%
|Previous
|3.00%
|06:00
|GBP
|PPI - Input M/M May
|Actual
|Consensus
|0.50%
|Previous
|2.40%
|06:00
|GBP
|PPI - Input Y/Y May
|Actual
|Consensus
|8.80%
|Previous
|7.70%
|06:00
|GBP
|PPI - Output M/M May
|Actual
|Consensus
|0.50%
|Previous
|1.40%
|06:00
|GBP
|PPI - Output Y/Y May
|Actual
|Consensus
|4.00%
|Previous
|4.00%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output M/M May
|Actual
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.70%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y May
|Actual
|Consensus
|Previous
|2.40%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y May F
|Actual
|Consensus
|3.20%
|Previous
|3.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y May F
|Actual
|Consensus
|2.50%
|Previous
|2.50%
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M May
|Actual
|Consensus
|-0.10%
|Previous
|-0.40%
|12:30
|USD
|Retail Sales M/M May
|Actual
|Consensus
|0.50%
|Previous
|0.50%
|12:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M May
|Actual
|Consensus
|0.50%
|Previous
|0.70%
|14:00
|USD
|Pending Home Sales M/M May
|Actual
|Consensus
|1.30%
|Previous
|1.40%
|14:00
|USD
|Business Inventories Apr
|Actual
|Consensus
|0.50%
|Previous
|0.90%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jun 12)
|Actual
|Consensus
|-3.6M
|Previous
|-7.2M
|18:00
|USD
|Fed Interest Rate Decision
|Actual
|Consensus
|3.75%
|Previous
|3.75%
|18:30
|USD
|FOMC Press Conference
|Actual
|Consensus
|Previous