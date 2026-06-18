Eco Data 6/18/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|22:45
|NZD
|GDP Q/Q Q1
|0.80%
|0.80%
|0.20%
|06:00
|GBP
|Claimant Count Change May
|31.2K
|25.8K
|26.5K
|8.3K
|06:00
|GBP
|Unemployment Rate Apr
|4.90%
|5.00%
|5.00%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Apr
|4.40%
|4.00%
|4.10%
|4.40%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Apr
|3.40%
|3.30%
|3.40%
|07:00
|CHF
|SECO Economic Forecasts
|07:30
|CHF
|SNB Interest Rate Decision
|0.00%
|0.00%
|08:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Apr
|18.5B
|14.9B
|11:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|3.75%
|3.75%
|11:00
|GBP
|MPC Official Bank Rate Votes
|1--0--8
|1--0--8
|12:30
|CAD
|Raw Material Price Index May
|1.80%
|2.60%
|12:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M May
|1.40%
|2.00%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jun 12)
|232K
|229K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Jun
|10
|-0.4
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jun 12)
|72.5B
|108B
|22:45
|NZD
|GDP Q/Q Q1
|Actual
|0.80%
|Consensus
|0.80%
|Previous
|0.20%
|06:00
|GBP
|Claimant Count Change May
|Actual
|31.2K
|Consensus
|25.8K
|Previous
|26.5K
|Revised
|8.3K
|06:00
|GBP
|Unemployment Rate Apr
|Actual
|4.90%
|Consensus
|5.00%
|Previous
|5.00%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Apr
|Actual
|4.40%
|Consensus
|4.00%
|Previous
|4.10%
|Revised
|4.40%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Apr
|Actual
|3.40%
|Consensus
|3.30%
|Previous
|3.40%
|07:00
|CHF
|SECO Economic Forecasts
|Actual
|Consensus
|Previous
|07:30
|CHF
|SNB Interest Rate Decision
|Actual
|Consensus
|0.00%
|Previous
|0.00%
|08:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Apr
|Actual
|Consensus
|18.5B
|Previous
|14.9B
|11:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|Actual
|Consensus
|3.75%
|Previous
|3.75%
|11:00
|GBP
|MPC Official Bank Rate Votes
|Actual
|Consensus
|1--0--8
|Previous
|1--0--8
|12:30
|CAD
|Raw Material Price Index May
|Actual
|Consensus
|1.80%
|Previous
|2.60%
|12:30
|CAD
|Industrial Product Price M/M May
|Actual
|Consensus
|1.40%
|Previous
|2.00%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jun 12)
|Actual
|Consensus
|232K
|Previous
|229K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Jun
|Actual
|Consensus
|10
|Previous
|-0.4
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jun 12)
|Actual
|Consensus
|72.5B
|Previous
|108B