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Eco Data 6/18/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
22:45NZDGDP Q/Q Q10.80%0.80%0.20%
06:00GBPClaimant Count Change May31.2K25.8K26.5K8.3K
06:00GBPUnemployment Rate Apr4.90%5.00%5.00%
06:00GBPAverage Earnings Including Bonus 3M/Y Apr4.40%4.00%4.10%4.40%
06:00GBPAverage Earnings Excluding Bonus 3M/Y Apr3.40%3.30%3.40%
07:00CHFSECO Economic Forecasts
07:30CHFSNB Interest Rate Decision0.00%0.00%
08:00EUREurozone Current Account (EUR) Apr18.5B14.9B
11:00GBPBoE Interest Rate Decision3.75%3.75%
11:00GBPMPC Official Bank Rate Votes1--0--81--0--8
12:30CADRaw Material Price Index May1.80%2.60%
12:30CADIndustrial Product Price M/M May1.40%2.00%
12:30USDInitial Jobless Claims (Jun 12)232K229K
12:30USDPhiladelphia Fed Manufacturing Jun10-0.4
14:30USDNatural Gas Storage (Jun 12)72.5B108B
22:45NZD
GDP Q/Q Q1
Actual0.80%
Consensus0.80%
Previous0.20%
06:00GBP
Claimant Count Change May
Actual31.2K
Consensus25.8K
Previous26.5K
Revised8.3K
06:00GBP
Unemployment Rate Apr
Actual4.90%
Consensus5.00%
Previous5.00%
06:00GBP
Average Earnings Including Bonus 3M/Y Apr
Actual4.40%
Consensus4.00%
Previous4.10%
Revised4.40%
06:00GBP
Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Apr
Actual3.40%
Consensus3.30%
Previous3.40%
07:00CHF
SECO Economic Forecasts
Actual
Consensus
Previous
07:30CHF
SNB Interest Rate Decision
Actual
Consensus0.00%
Previous0.00%
08:00EUR
Eurozone Current Account (EUR) Apr
Actual
Consensus18.5B
Previous14.9B
11:00GBP
BoE Interest Rate Decision
Actual
Consensus3.75%
Previous3.75%
11:00GBP
MPC Official Bank Rate Votes
Actual
Consensus1--0--8
Previous1--0--8
12:30CAD
Raw Material Price Index May
Actual
Consensus1.80%
Previous2.60%
12:30CAD
Industrial Product Price M/M May
Actual
Consensus1.40%
Previous2.00%
12:30USD
Initial Jobless Claims (Jun 12)
Actual
Consensus232K
Previous229K
12:30USD
Philadelphia Fed Manufacturing Jun
Actual
Consensus10
Previous-0.4
14:30USD
Natural Gas Storage (Jun 12)
Actual
Consensus72.5B
Previous108B
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ActionForex
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