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Summary 6/22 – 6/26

Monday, Jun 22, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
01:15CNY1-Y Loan Prime Rate3.00%3.00%
01:15CNY5-Y Loan Prime Rate3.50%3.50%
12:30CADCPI M/M May0.70%0.40%
12:30CADCPI Y/Y May2.80%
12:30CADCPI Median Y/Y May2.10%2.10%
12:30CADCPI Trimmed Y/Y May2.00%2.00%
12:30CADCPI Common Y/Y May2.50%2.50%
14:00EUREurozone Consumer Confidence Jun P-18-19
01:15CNY
1-Y Loan Prime Rate
Consensus3.00%
Previous3.00%
01:15CNY
5-Y Loan Prime Rate
Consensus3.50%
Previous3.50%
12:30CAD
CPI M/M May
Consensus0.70%
Previous0.40%
12:30CAD
CPI Y/Y May
Consensus
Previous2.80%
12:30CAD
CPI Median Y/Y May
Consensus2.10%
Previous2.10%
12:30CAD
CPI Trimmed Y/Y May
Consensus2.00%
Previous2.00%
12:30CAD
CPI Common Y/Y May
Consensus2.50%
Previous2.50%
14:00EUR
Eurozone Consumer Confidence Jun P
Consensus-18
Previous-19

Tuesday, Jun 23, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:00AUDManufacturing PMI Jun P50.7
23:00AUDServices PMI Jun P48.7
00:30JPYManufacturing PMI Jun P54.554.5
00:30JPYServices PMI Jun P50
07:15EURFrance Manufacturing PMI Jun P50.449.7
07:15EURFrance Services PMI Jun P45.944.3
07:30EURGermany Manufacturing PMI Jun P50.250.1
07:30EURGermany Services PMI Jun P48.748.1
08:00EUREurozone Manufacturing PMI Jun P51.251.6
08:00EUREurozone Services PMI Jun P48.147.7
08:30GBPManufacturing PMI Jun P53.653.9
08:30GBPServices PMI Jun P5049.3
13:45USDManufacturing PMI Jun P55.1
13:45USDServices PMI Jun P50.7
23:00AUD
Manufacturing PMI Jun P
Consensus
Previous50.7
23:00AUD
Services PMI Jun P
Consensus
Previous48.7
00:30JPY
Manufacturing PMI Jun P
Consensus54.5
Previous54.5
00:30JPY
Services PMI Jun P
Consensus
Previous50
07:15EUR
France Manufacturing PMI Jun P
Consensus50.4
Previous49.7
07:15EUR
France Services PMI Jun P
Consensus45.9
Previous44.3
07:30EUR
Germany Manufacturing PMI Jun P
Consensus50.2
Previous50.1
07:30EUR
Germany Services PMI Jun P
Consensus48.7
Previous48.1
08:00EUR
Eurozone Manufacturing PMI Jun P
Consensus51.2
Previous51.6
08:00EUR
Eurozone Services PMI Jun P
Consensus48.1
Previous47.7
08:30GBP
Manufacturing PMI Jun P
Consensus53.6
Previous53.9
08:30GBP
Services PMI Jun P
Consensus50
Previous49.3
13:45USD
Manufacturing PMI Jun P
Consensus
Previous55.1
13:45USD
Services PMI Jun P
Consensus
Previous50.7

Wednesday, Jun 24, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:50JPYCorporate Service Price Index Y/Y May3.30%3.00%
23:50JPYBoJ Summary of Opinions
01:30AUDCPI M/M May0.40%
01:30AUDCPI Y/Y May4.30%4.20%
01:30AUDTrimmed Mean CPI M/M May0.30%0.30%
01:30AUDTrimmed Mean CPI Y/Y May3.40%
08:00CHFUBS Economic Expectations Jun-11.1
08:00EURGermany IFO Business Climate Jun85.684.9
08:00EURGermany IFO Current Assessment Jun8686.1
08:00EURGermany IFO Expectations Jun8583.8
12:30USDCurrent Account (USD) Q1-225B-190.7B
14:00USDNew Home Sales M/M May640K622K
14:30USDCrude Oil Inventories (Jun 19)-8.3M
23:50JPY
Corporate Service Price Index Y/Y May
Consensus3.30%
Previous3.00%
23:50JPY
BoJ Summary of Opinions
Consensus
Previous
01:30AUD
CPI M/M May
Consensus
Previous0.40%
01:30AUD
CPI Y/Y May
Consensus4.30%
Previous4.20%
01:30AUD
Trimmed Mean CPI M/M May
Consensus0.30%
Previous0.30%
01:30AUD
Trimmed Mean CPI Y/Y May
Consensus
Previous3.40%
08:00CHF
UBS Economic Expectations Jun
Consensus
Previous-11.1
08:00EUR
Germany IFO Business Climate Jun
Consensus85.6
Previous84.9
08:00EUR
Germany IFO Current Assessment Jun
Consensus86
Previous86.1
08:00EUR
Germany IFO Expectations Jun
Consensus85
Previous83.8
12:30USD
Current Account (USD) Q1
Consensus-225B
Previous-190.7B
14:00USD
New Home Sales M/M May
Consensus640K
Previous622K
14:30USD
Crude Oil Inventories (Jun 19)
Consensus
Previous-8.3M

Thursday, Jun 25, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
01:30AUDEmployment ChangeMay30.5K-18.6K
01:30AUDUnemployment Rate May4.40%4.50%
06:00EURGermany GfK Consumer Confidence Jul-28-29.8
12:30USDInitial Jobless Claims (Jun 19)225K226K
12:30USDPersonal Income M/M May0.40%0.00%
12:30USDPersonal Spending May0.60%0.50%
12:30USDPCE Price Index M/M May0.40%
12:30USDPCE Price Index Y/Y May3.80%
12:30USDCore PCE Price Index M/M May0.30%0.20%
12:30USDCore PCE Price Index Y/Y May3.30%
12:30USDDurable Goods Orders May-4.70%8.00%
12:30USDDurable Goods Orders ex Transport May0.50%1.10%
12:30USDGDP Annualized Q1 F1.60%1.60%
12:30USDGDP Price Index Q1 F3.50%3.50%
14:30USDNatural Gas Storage (Jun 19)73B
01:30AUD
Employment ChangeMay
Consensus30.5K
Previous-18.6K
01:30AUD
Unemployment Rate May
Consensus4.40%
Previous4.50%
06:00EUR
Germany GfK Consumer Confidence Jul
Consensus-28
Previous-29.8
12:30USD
Initial Jobless Claims (Jun 19)
Consensus225K
Previous226K
12:30USD
Personal Income M/M May
Consensus0.40%
Previous0.00%
12:30USD
Personal Spending May
Consensus0.60%
Previous0.50%
12:30USD
PCE Price Index M/M May
Consensus
Previous0.40%
12:30USD
PCE Price Index Y/Y May
Consensus
Previous3.80%
12:30USD
Core PCE Price Index M/M May
Consensus0.30%
Previous0.20%
12:30USD
Core PCE Price Index Y/Y May
Consensus
Previous3.30%
12:30USD
Durable Goods Orders May
Consensus-4.70%
Previous8.00%
12:30USD
Durable Goods Orders ex Transport May
Consensus0.50%
Previous1.10%
12:30USD
GDP Annualized Q1 F
Consensus1.60%
Previous1.60%
12:30USD
GDP Price Index Q1 F
Consensus3.50%
Previous3.50%
14:30USD
Natural Gas Storage (Jun 19)
Consensus
Previous73B

Friday, Jun 26, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:30JPYTokyo CPI Y/Y Jun1.40%
23:30JPYTokyo CPI Core Y/Y Jun1.60%1.30%
23:30JPYTokyo CPI Core-Core Y/Y Jun1.60%
12:30USDGoods Trade Balance (USD) May P-85.0B-83.7B
12:30USDWholesale Inventories May P0.20%0.60%
14:00USDUoM Consumer Sentiment Jun F48.948.9
14:00USDUoM 1-Yr Inflation Expectations Jun F4.60%4.60%
23:30JPY
Tokyo CPI Y/Y Jun
Consensus
Previous1.40%
23:30JPY
Tokyo CPI Core Y/Y Jun
Consensus1.60%
Previous1.30%
23:30JPY
Tokyo CPI Core-Core Y/Y Jun
Consensus
Previous1.60%
12:30USD
Goods Trade Balance (USD) May P
Consensus-85.0B
Previous-83.7B
12:30USD
Wholesale Inventories May P
Consensus0.20%
Previous0.60%
14:00USD
UoM Consumer Sentiment Jun F
Consensus48.9
Previous48.9
14:00USD
UoM 1-Yr Inflation Expectations Jun F
Consensus4.60%
Previous4.60%
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