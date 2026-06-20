Summary 6/22 – 6/26

Monday, Jun 22, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|01:15
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|3.00%
|3.00%
|01:15
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|3.50%
|3.50%
|12:30
|CAD
|CPI M/M May
|0.70%
|0.40%
|12:30
|CAD
|CPI Y/Y May
|2.80%
|12:30
|CAD
|CPI Median Y/Y May
|2.10%
|2.10%
|12:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y May
|2.00%
|2.00%
|12:30
|CAD
|CPI Common Y/Y May
|2.50%
|2.50%
|14:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jun P
|-18
|-19
|01:15
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|Consensus
|3.00%
|Previous
|3.00%
|01:15
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|Consensus
|3.50%
|Previous
|3.50%
|12:30
|CAD
|CPI M/M May
|Consensus
|0.70%
|Previous
|0.40%
|12:30
|CAD
|CPI Y/Y May
|Consensus
|Previous
|2.80%
|12:30
|CAD
|CPI Median Y/Y May
|Consensus
|2.10%
|Previous
|2.10%
|12:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y May
|Consensus
|2.00%
|Previous
|2.00%
|12:30
|CAD
|CPI Common Y/Y May
|Consensus
|2.50%
|Previous
|2.50%
|14:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jun P
|Consensus
|-18
|Previous
|-19
Tuesday, Jun 23, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Jun P
|50.7
|23:00
|AUD
|Services PMI Jun P
|48.7
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jun P
|54.5
|54.5
|00:30
|JPY
|Services PMI Jun P
|50
|07:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Jun P
|50.4
|49.7
|07:15
|EUR
|France Services PMI Jun P
|45.9
|44.3
|07:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jun P
|50.2
|50.1
|07:30
|EUR
|Germany Services PMI Jun P
|48.7
|48.1
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jun P
|51.2
|51.6
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Jun P
|48.1
|47.7
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jun P
|53.6
|53.9
|08:30
|GBP
|Services PMI Jun P
|50
|49.3
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Jun P
|55.1
|13:45
|USD
|Services PMI Jun P
|50.7
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Jun P
|Consensus
|Previous
|50.7
|23:00
|AUD
|Services PMI Jun P
|Consensus
|Previous
|48.7
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jun P
|Consensus
|54.5
|Previous
|54.5
|00:30
|JPY
|Services PMI Jun P
|Consensus
|Previous
|50
|07:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Jun P
|Consensus
|50.4
|Previous
|49.7
|07:15
|EUR
|France Services PMI Jun P
|Consensus
|45.9
|Previous
|44.3
|07:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jun P
|Consensus
|50.2
|Previous
|50.1
|07:30
|EUR
|Germany Services PMI Jun P
|Consensus
|48.7
|Previous
|48.1
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jun P
|Consensus
|51.2
|Previous
|51.6
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Jun P
|Consensus
|48.1
|Previous
|47.7
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jun P
|Consensus
|53.6
|Previous
|53.9
|08:30
|GBP
|Services PMI Jun P
|Consensus
|50
|Previous
|49.3
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Jun P
|Consensus
|Previous
|55.1
|13:45
|USD
|Services PMI Jun P
|Consensus
|Previous
|50.7
Wednesday, Jun 24, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|Corporate Service Price Index Y/Y May
|3.30%
|3.00%
|23:50
|JPY
|BoJ Summary of Opinions
|01:30
|AUD
|CPI M/M May
|0.40%
|01:30
|AUD
|CPI Y/Y May
|4.30%
|4.20%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI M/M May
|0.30%
|0.30%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y May
|3.40%
|08:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Jun
|-11.1
|08:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate Jun
|85.6
|84.9
|08:00
|EUR
|Germany IFO Current Assessment Jun
|86
|86.1
|08:00
|EUR
|Germany IFO Expectations Jun
|85
|83.8
|12:30
|USD
|Current Account (USD) Q1
|-225B
|-190.7B
|14:00
|USD
|New Home Sales M/M May
|640K
|622K
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jun 19)
|-8.3M
|23:50
|JPY
|Corporate Service Price Index Y/Y May
|Consensus
|3.30%
|Previous
|3.00%
|23:50
|JPY
|BoJ Summary of Opinions
|Consensus
|Previous
|01:30
|AUD
|CPI M/M May
|Consensus
|Previous
|0.40%
|01:30
|AUD
|CPI Y/Y May
|Consensus
|4.30%
|Previous
|4.20%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI M/M May
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.30%
|01:30
|AUD
|Trimmed Mean CPI Y/Y May
|Consensus
|Previous
|3.40%
|08:00
|CHF
|UBS Economic Expectations Jun
|Consensus
|Previous
|-11.1
|08:00
|EUR
|Germany IFO Business Climate Jun
|Consensus
|85.6
|Previous
|84.9
|08:00
|EUR
|Germany IFO Current Assessment Jun
|Consensus
|86
|Previous
|86.1
|08:00
|EUR
|Germany IFO Expectations Jun
|Consensus
|85
|Previous
|83.8
|12:30
|USD
|Current Account (USD) Q1
|Consensus
|-225B
|Previous
|-190.7B
|14:00
|USD
|New Home Sales M/M May
|Consensus
|640K
|Previous
|622K
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jun 19)
|Consensus
|Previous
|-8.3M
Thursday, Jun 25, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|01:30
|AUD
|Employment ChangeMay
|30.5K
|-18.6K
|01:30
|AUD
|Unemployment Rate May
|4.40%
|4.50%
|06:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Jul
|-28
|-29.8
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jun 19)
|225K
|226K
|12:30
|USD
|Personal Income M/M May
|0.40%
|0.00%
|12:30
|USD
|Personal Spending May
|0.60%
|0.50%
|12:30
|USD
|PCE Price Index M/M May
|0.40%
|12:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y May
|3.80%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M May
|0.30%
|0.20%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y May
|3.30%
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders May
|-4.70%
|8.00%
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders ex Transport May
|0.50%
|1.10%
|12:30
|USD
|GDP Annualized Q1 F
|1.60%
|1.60%
|12:30
|USD
|GDP Price Index Q1 F
|3.50%
|3.50%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jun 19)
|73B
|01:30
|AUD
|Employment ChangeMay
|Consensus
|30.5K
|Previous
|-18.6K
|01:30
|AUD
|Unemployment Rate May
|Consensus
|4.40%
|Previous
|4.50%
|06:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Confidence Jul
|Consensus
|-28
|Previous
|-29.8
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jun 19)
|Consensus
|225K
|Previous
|226K
|12:30
|USD
|Personal Income M/M May
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.00%
|12:30
|USD
|Personal Spending May
|Consensus
|0.60%
|Previous
|0.50%
|12:30
|USD
|PCE Price Index M/M May
|Consensus
|Previous
|0.40%
|12:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y May
|Consensus
|Previous
|3.80%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M May
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.20%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y May
|Consensus
|Previous
|3.30%
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders May
|Consensus
|-4.70%
|Previous
|8.00%
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders ex Transport May
|Consensus
|0.50%
|Previous
|1.10%
|12:30
|USD
|GDP Annualized Q1 F
|Consensus
|1.60%
|Previous
|1.60%
|12:30
|USD
|GDP Price Index Q1 F
|Consensus
|3.50%
|Previous
|3.50%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jun 19)
|Consensus
|Previous
|73B
Friday, Jun 26, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Jun
|1.40%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Jun
|1.60%
|1.30%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Jun
|1.60%
|12:30
|USD
|Goods Trade Balance (USD) May P
|-85.0B
|-83.7B
|12:30
|USD
|Wholesale Inventories May P
|0.20%
|0.60%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jun F
|48.9
|48.9
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Jun F
|4.60%
|4.60%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|1.40%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core Y/Y Jun
|Consensus
|1.60%
|Previous
|1.30%
|23:30
|JPY
|Tokyo CPI Core-Core Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|1.60%
|12:30
|USD
|Goods Trade Balance (USD) May P
|Consensus
|-85.0B
|Previous
|-83.7B
|12:30
|USD
|Wholesale Inventories May P
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.60%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jun F
|Consensus
|48.9
|Previous
|48.9
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Jun F
|Consensus
|4.60%
|Previous
|4.60%