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Summary 6/29 – 7/3

Monday, Jun 29, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:50JPYRetail Trade Y/Y May3.10%2.10%
08:00EUREurozone M3 Money Supply Y/Y May2.70%2.70%
08:30GBPM4 Money Supply M/M May0.20%0.20%
08:30GBPMortgage Approvals May63K66K
09:00EUREurozone Economic Sentiment Indicator Jun94.393.5
09:00EUREurozone Industrial Confidence Jun-7.8-8
09:00EUREurozone Services Sentiment Jun2.52.2
09:00EUREurozone Consumer Confidence Jun-17.7-17.7
23:50JPY
Retail Trade Y/Y May
Consensus3.10%
Previous2.10%
08:00EUR
Eurozone M3 Money Supply Y/Y May
Consensus2.70%
Previous2.70%
08:30GBP
M4 Money Supply M/M May
Consensus0.20%
Previous0.20%
08:30GBP
Mortgage Approvals May
Consensus63K
Previous66K
09:00EUR
Eurozone Economic Sentiment Indicator Jun
Consensus94.3
Previous93.5
09:00EUR
Eurozone Industrial Confidence Jun
Consensus-7.8
Previous-8
09:00EUR
Eurozone Services Sentiment Jun
Consensus2.5
Previous2.2
09:00EUR
Eurozone Consumer Confidence Jun
Consensus-17.7
Previous-17.7

Tuesday, Jun 30, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:01GBPBRC Shop Price Index Y/Y Jun1.30%1.20%
23:30JPYUnemployment Rate May2.50%2.50%
23:50JPYIndustrial Production M/M May P0.30%0.50%
01:00NZDANZ Activity Outlook Jun25.6
01:00NZDANZ Business Confidence Jun10
01:30AUDPrivate Sector Credit M/M May0.60%0.70%
01:30AUDRBA Meeting Minutes
01:30CNYNBS Manufacturing PMI Jun50.250
01:30CNYNBS Non-Manufacturing PMI Jun49.950.1
05:00JPYHousing Starts Y/Y May32.10%11.40%
06:00EURGermany Import Price Index M/M May0.60%1.20%
06:00EURGermany Retail Sales M/M May0.00%-0.30%
06:00GBPCurrent Account (GBP) Q1-21.5B-18.4B
06:00GBPGDP Q/Q Q1 F0.60%0.60%
06:00GBPGDP Y/Y Q11.10%1.10%
07:00CHFKOF Leading Indicator May99.498
07:55EURGermany Unemployment Rate May6.40%6.30%
07:55EURGermany Unemployment Change May8K-12K
12:00EURGermany CPI M/M Jun P0.10%-0.20%
12:00EURGermany CPI Y/Y Jun P2.70%2.70%
12:30CADGDP M/M Apr0.40%-0.10%
13:00USDHousing Price Index M/M Apr0.10%
13:45USDChicago PMI Jun6062.7
14:00USDConsumer Confidence Jun94.293.1
23:01GBP
BRC Shop Price Index Y/Y Jun
Consensus1.30%
Previous1.20%
23:30JPY
Unemployment Rate May
Consensus2.50%
Previous2.50%
23:50JPY
Industrial Production M/M May P
Consensus0.30%
Previous0.50%
01:00NZD
ANZ Activity Outlook Jun
Consensus
Previous25.6
01:00NZD
ANZ Business Confidence Jun
Consensus
Previous10
01:30AUD
Private Sector Credit M/M May
Consensus0.60%
Previous0.70%
01:30AUD
RBA Meeting Minutes
Consensus
Previous
01:30CNY
NBS Manufacturing PMI Jun
Consensus50.2
Previous50
01:30CNY
NBS Non-Manufacturing PMI Jun
Consensus49.9
Previous50.1
05:00JPY
Housing Starts Y/Y May
Consensus32.10%
Previous11.40%
06:00EUR
Germany Import Price Index M/M May
Consensus0.60%
Previous1.20%
06:00EUR
Germany Retail Sales M/M May
Consensus0.00%
Previous-0.30%
06:00GBP
Current Account (GBP) Q1
Consensus-21.5B
Previous-18.4B
06:00GBP
GDP Q/Q Q1 F
Consensus0.60%
Previous0.60%
06:00GBP
GDP Y/Y Q1
Consensus1.10%
Previous1.10%
07:00CHF
KOF Leading Indicator May
Consensus99.4
Previous98
07:55EUR
Germany Unemployment Rate May
Consensus6.40%
Previous6.30%
07:55EUR
Germany Unemployment Change May
Consensus8K
Previous-12K
12:00EUR
Germany CPI M/M Jun P
Consensus0.10%
Previous-0.20%
12:00EUR
Germany CPI Y/Y Jun P
Consensus2.70%
Previous2.70%
12:30CAD
GDP M/M Apr
Consensus0.40%
Previous-0.10%
13:00USD
Housing Price Index M/M Apr
Consensus
Previous0.10%
13:45USD
Chicago PMI Jun
Consensus60
Previous62.7
14:00USD
Consumer Confidence Jun
Consensus94.2
Previous93.1

Wednesday, Jul 1, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:00AUDManufacturing PMI Jun F51.251.2
23:50JPYTankan Manufacturing Index Q21617
23:50JPYTankan Non - Manufacturing Index Q23536
23:50JPYTankan Large All Industry Capex Q23.30%
00:30JPYManufacturing PMI Jun F54.954.9
01:30AUDBuilding Permits M/M May0.20%-3.40%
01:45CNYRatingDog Manufacturing PMI Jun5251.8
05:00JPYConsumer Confidence Index Jun3433.6
06:30CHFReal Retail Sales Y/Y May0.80%1.60%
07:30CHFManufacturing PMI Index Jun F56.357.3
07:50EURFrance Manufacturing PMI Jun F50.750.7
07:55EURGermany Manufacturing PMI Jun F5050
08:00EUREurozone Manufacturing PMI Jun F51.351.3
08:30GBPManufacturing PMI Jun F53.353.1
09:00EUREurozone CPI Y/Y Jun P3.00%3.20%
09:00EUREurozone Core CPI Y/Y Jun P2.50%2.50%
12:15USDADP Employment Change Jun118K122K
13:45USDManufacturing PMI Jun F55.755.7
14:00USDISM Manufacturing PMI Jun54.254
14:00USDISM Manufacturing Prices Paid Jun7982.1
14:00USDISM Manufacturing Employment Index Jun48.6
14:00USDConstruction Spending M/M May0.30%0.40%
14:30USDCrude Oil Inventories (Jun 26)-6.1M
23:00AUD
Manufacturing PMI Jun F
Consensus51.2
Previous51.2
23:50JPY
Tankan Manufacturing Index Q2
Consensus16
Previous17
23:50JPY
Tankan Non - Manufacturing Index Q2
Consensus35
Previous36
23:50JPY
Tankan Large All Industry Capex Q2
Consensus
Previous3.30%
00:30JPY
Manufacturing PMI Jun F
Consensus54.9
Previous54.9
01:30AUD
Building Permits M/M May
Consensus0.20%
Previous-3.40%
01:45CNY
RatingDog Manufacturing PMI Jun
Consensus52
Previous51.8
05:00JPY
Consumer Confidence Index Jun
Consensus34
Previous33.6
06:30CHF
Real Retail Sales Y/Y May
Consensus0.80%
Previous1.60%
07:30CHF
Manufacturing PMI Index Jun F
Consensus56.3
Previous57.3
07:50EUR
France Manufacturing PMI Jun F
Consensus50.7
Previous50.7
07:55EUR
Germany Manufacturing PMI Jun F
Consensus50
Previous50
08:00EUR
Eurozone Manufacturing PMI Jun F
Consensus51.3
Previous51.3
08:30GBP
Manufacturing PMI Jun F
Consensus53.3
Previous53.1
09:00EUR
Eurozone CPI Y/Y Jun P
Consensus3.00%
Previous3.20%
09:00EUR
Eurozone Core CPI Y/Y Jun P
Consensus2.50%
Previous2.50%
12:15USD
ADP Employment Change Jun
Consensus118K
Previous122K
13:45USD
Manufacturing PMI Jun F
Consensus55.7
Previous55.7
14:00USD
ISM Manufacturing PMI Jun
Consensus54.2
Previous54
14:00USD
ISM Manufacturing Prices Paid Jun
Consensus79
Previous82.1
14:00USD
ISM Manufacturing Employment Index Jun
Consensus
Previous48.6
14:00USD
Construction Spending M/M May
Consensus0.30%
Previous0.40%
14:30USD
Crude Oil Inventories (Jun 26)
Consensus
Previous-6.1M

Thursday, Jul 2, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
22:45NZDBuilding Permits May10.90%
23:50JPYMonetary Base Y/Y Jun-10.00%-12.20%
01:30AUDTrade Balance (AUD) May2.18B1.79B
06:30CHFCPI M/M Jun0.10%0.20%
06:30CHFCPI Y/Y Jun0.60%
09:00EUREurozone Unemployment Rate May6.30%6.30%
12:30USDInitial Jobless Claims (Jun 26)218K215K
12:30USDNonfarm Payrolls Jun114K172K
12:30USDUnemployment Rate Jun4.30%4.30%
12:30USDAverage Hourly Earnings M/M Jun0.30%0.30%
13:30CADManufacturing PMI Jun F52.9
14:00USDFactory Orders M/M May2.10%4.80%
14:30USDNatural Gas Storage (Jun 26)76B
22:45NZD
Building Permits May
Consensus
Previous10.90%
23:50JPY
Monetary Base Y/Y Jun
Consensus-10.00%
Previous-12.20%
01:30AUD
Trade Balance (AUD) May
Consensus2.18B
Previous1.79B
06:30CHF
CPI M/M Jun
Consensus0.10%
Previous0.20%
06:30CHF
CPI Y/Y Jun
Consensus
Previous0.60%
09:00EUR
Eurozone Unemployment Rate May
Consensus6.30%
Previous6.30%
12:30USD
Initial Jobless Claims (Jun 26)
Consensus218K
Previous215K
12:30USD
Nonfarm Payrolls Jun
Consensus114K
Previous172K
12:30USD
Unemployment Rate Jun
Consensus4.30%
Previous4.30%
12:30USD
Average Hourly Earnings M/M Jun
Consensus0.30%
Previous0.30%
13:30CAD
Manufacturing PMI Jun F
Consensus
Previous52.9
14:00USD
Factory Orders M/M May
Consensus2.10%
Previous4.80%
14:30USD
Natural Gas Storage (Jun 26)
Consensus
Previous76B

Friday, Jul 3, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:00AUDServices PMI Jun F49.949.9
00:30JPYServices PMI Jun F51.851.8
01:45CNYRatingDog Services PMI Jun53.654.4
06:45EURFrance Industrial Output M/M May-0.30%0.10%
07:50EURFrance Services PMI Jun F47.447.4
07:55EURGermany Services PMI Jun F46.846.8
08:00EUREurozone Services PMI Jun F48.948.9
08:30GBPServices PMI Jun F48.748.7
23:00AUD
Services PMI Jun F
Consensus49.9
Previous49.9
00:30JPY
Services PMI Jun F
Consensus51.8
Previous51.8
01:45CNY
RatingDog Services PMI Jun
Consensus53.6
Previous54.4
06:45EUR
France Industrial Output M/M May
Consensus-0.30%
Previous0.10%
07:50EUR
France Services PMI Jun F
Consensus47.4
Previous47.4
07:55EUR
Germany Services PMI Jun F
Consensus46.8
Previous46.8
08:00EUR
Eurozone Services PMI Jun F
Consensus48.9
Previous48.9
08:30GBP
Services PMI Jun F
Consensus48.7
Previous48.7
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