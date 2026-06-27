Summary 6/29 – 7/3

Monday, Jun 29, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y May
|3.10%
|2.10%
|08:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y May
|2.70%
|2.70%
|08:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M May
|0.20%
|0.20%
|08:30
|GBP
|Mortgage Approvals May
|63K
|66K
|09:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Indicator Jun
|94.3
|93.5
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Jun
|-7.8
|-8
|09:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Jun
|2.5
|2.2
|09:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jun
|-17.7
|-17.7
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y May
|Consensus
|3.10%
|Previous
|2.10%
|08:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y May
|Consensus
|2.70%
|Previous
|2.70%
|08:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M May
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.20%
|08:30
|GBP
|Mortgage Approvals May
|Consensus
|63K
|Previous
|66K
|09:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Indicator Jun
|Consensus
|94.3
|Previous
|93.5
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Jun
|Consensus
|-7.8
|Previous
|-8
|09:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Jun
|Consensus
|2.5
|Previous
|2.2
|09:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jun
|Consensus
|-17.7
|Previous
|-17.7
Tuesday, Jun 30, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:01
|GBP
|BRC Shop Price Index Y/Y Jun
|1.30%
|1.20%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate May
|2.50%
|2.50%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M May P
|0.30%
|0.50%
|01:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Jun
|25.6
|01:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Jun
|10
|01:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M May
|0.60%
|0.70%
|01:30
|AUD
|RBA Meeting Minutes
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Jun
|50.2
|50
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Jun
|49.9
|50.1
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y May
|32.10%
|11.40%
|06:00
|EUR
|Germany Import Price Index M/M May
|0.60%
|1.20%
|06:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M May
|0.00%
|-0.30%
|06:00
|GBP
|Current Account (GBP) Q1
|-21.5B
|-18.4B
|06:00
|GBP
|GDP Q/Q Q1 F
|0.60%
|0.60%
|06:00
|GBP
|GDP Y/Y Q1
|1.10%
|1.10%
|07:00
|CHF
|KOF Leading Indicator May
|99.4
|98
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate May
|6.40%
|6.30%
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Change May
|8K
|-12K
|12:00
|EUR
|Germany CPI M/M Jun P
|0.10%
|-0.20%
|12:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Jun P
|2.70%
|2.70%
|12:30
|CAD
|GDP M/M Apr
|0.40%
|-0.10%
|13:00
|USD
|Housing Price Index M/M Apr
|0.10%
|13:45
|USD
|Chicago PMI Jun
|60
|62.7
|14:00
|USD
|Consumer Confidence Jun
|94.2
|93.1
|23:01
|GBP
|BRC Shop Price Index Y/Y Jun
|Consensus
|1.30%
|Previous
|1.20%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate May
|Consensus
|2.50%
|Previous
|2.50%
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M May P
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.50%
|01:00
|NZD
|ANZ Activity Outlook Jun
|Consensus
|Previous
|25.6
|01:00
|NZD
|ANZ Business Confidence Jun
|Consensus
|Previous
|10
|01:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M May
|Consensus
|0.60%
|Previous
|0.70%
|01:30
|AUD
|RBA Meeting Minutes
|Consensus
|Previous
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Jun
|Consensus
|50.2
|Previous
|50
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Jun
|Consensus
|49.9
|Previous
|50.1
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y May
|Consensus
|32.10%
|Previous
|11.40%
|06:00
|EUR
|Germany Import Price Index M/M May
|Consensus
|0.60%
|Previous
|1.20%
|06:00
|EUR
|Germany Retail Sales M/M May
|Consensus
|0.00%
|Previous
|-0.30%
|06:00
|GBP
|Current Account (GBP) Q1
|Consensus
|-21.5B
|Previous
|-18.4B
|06:00
|GBP
|GDP Q/Q Q1 F
|Consensus
|0.60%
|Previous
|0.60%
|06:00
|GBP
|GDP Y/Y Q1
|Consensus
|1.10%
|Previous
|1.10%
|07:00
|CHF
|KOF Leading Indicator May
|Consensus
|99.4
|Previous
|98
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate May
|Consensus
|6.40%
|Previous
|6.30%
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Change May
|Consensus
|8K
|Previous
|-12K
|12:00
|EUR
|Germany CPI M/M Jun P
|Consensus
|0.10%
|Previous
|-0.20%
|12:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Jun P
|Consensus
|2.70%
|Previous
|2.70%
|12:30
|CAD
|GDP M/M Apr
|Consensus
|0.40%
|Previous
|-0.10%
|13:00
|USD
|Housing Price Index M/M Apr
|Consensus
|Previous
|0.10%
|13:45
|USD
|Chicago PMI Jun
|Consensus
|60
|Previous
|62.7
|14:00
|USD
|Consumer Confidence Jun
|Consensus
|94.2
|Previous
|93.1
Wednesday, Jul 1, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Jun F
|51.2
|51.2
|23:50
|JPY
|Tankan Manufacturing Index Q2
|16
|17
|23:50
|JPY
|Tankan Non - Manufacturing Index Q2
|35
|36
|23:50
|JPY
|Tankan Large All Industry Capex Q2
|3.30%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jun F
|54.9
|54.9
|01:30
|AUD
|Building Permits M/M May
|0.20%
|-3.40%
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Jun
|52
|51.8
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Index Jun
|34
|33.6
|06:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y May
|0.80%
|1.60%
|07:30
|CHF
|Manufacturing PMI Index Jun F
|56.3
|57.3
|07:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Jun F
|50.7
|50.7
|07:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jun F
|50
|50
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jun F
|51.3
|51.3
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jun F
|53.3
|53.1
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Jun P
|3.00%
|3.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Jun P
|2.50%
|2.50%
|12:15
|USD
|ADP Employment Change Jun
|118K
|122K
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Jun F
|55.7
|55.7
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Jun
|54.2
|54
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Jun
|79
|82.1
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index Jun
|48.6
|14:00
|USD
|Construction Spending M/M May
|0.30%
|0.40%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jun 26)
|-6.1M
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Jun F
|Consensus
|51.2
|Previous
|51.2
|23:50
|JPY
|Tankan Manufacturing Index Q2
|Consensus
|16
|Previous
|17
|23:50
|JPY
|Tankan Non - Manufacturing Index Q2
|Consensus
|35
|Previous
|36
|23:50
|JPY
|Tankan Large All Industry Capex Q2
|Consensus
|Previous
|3.30%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jun F
|Consensus
|54.9
|Previous
|54.9
|01:30
|AUD
|Building Permits M/M May
|Consensus
|0.20%
|Previous
|-3.40%
|01:45
|CNY
|RatingDog Manufacturing PMI Jun
|Consensus
|52
|Previous
|51.8
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Index Jun
|Consensus
|34
|Previous
|33.6
|06:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y May
|Consensus
|0.80%
|Previous
|1.60%
|07:30
|CHF
|Manufacturing PMI Index Jun F
|Consensus
|56.3
|Previous
|57.3
|07:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Jun F
|Consensus
|50.7
|Previous
|50.7
|07:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jun F
|Consensus
|50
|Previous
|50
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jun F
|Consensus
|51.3
|Previous
|51.3
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jun F
|Consensus
|53.3
|Previous
|53.1
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Jun P
|Consensus
|3.00%
|Previous
|3.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Jun P
|Consensus
|2.50%
|Previous
|2.50%
|12:15
|USD
|ADP Employment Change Jun
|Consensus
|118K
|Previous
|122K
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Jun F
|Consensus
|55.7
|Previous
|55.7
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Jun
|Consensus
|54.2
|Previous
|54
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Jun
|Consensus
|79
|Previous
|82.1
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index Jun
|Consensus
|Previous
|48.6
|14:00
|USD
|Construction Spending M/M May
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.40%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jun 26)
|Consensus
|Previous
|-6.1M
Thursday, Jul 2, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:45
|NZD
|Building Permits May
|10.90%
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Jun
|-10.00%
|-12.20%
|01:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) May
|2.18B
|1.79B
|06:30
|CHF
|CPI M/M Jun
|0.10%
|0.20%
|06:30
|CHF
|CPI Y/Y Jun
|0.60%
|09:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate May
|6.30%
|6.30%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jun 26)
|218K
|215K
|12:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Jun
|114K
|172K
|12:30
|USD
|Unemployment Rate Jun
|4.30%
|4.30%
|12:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Jun
|0.30%
|0.30%
|13:30
|CAD
|Manufacturing PMI Jun F
|52.9
|14:00
|USD
|Factory Orders M/M May
|2.10%
|4.80%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jun 26)
|76B
|22:45
|NZD
|Building Permits May
|Consensus
|Previous
|10.90%
|23:50
|JPY
|Monetary Base Y/Y Jun
|Consensus
|-10.00%
|Previous
|-12.20%
|01:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) May
|Consensus
|2.18B
|Previous
|1.79B
|06:30
|CHF
|CPI M/M Jun
|Consensus
|0.10%
|Previous
|0.20%
|06:30
|CHF
|CPI Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|0.60%
|09:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate May
|Consensus
|6.30%
|Previous
|6.30%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jun 26)
|Consensus
|218K
|Previous
|215K
|12:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Jun
|Consensus
|114K
|Previous
|172K
|12:30
|USD
|Unemployment Rate Jun
|Consensus
|4.30%
|Previous
|4.30%
|12:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Jun
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.30%
|13:30
|CAD
|Manufacturing PMI Jun F
|Consensus
|Previous
|52.9
|14:00
|USD
|Factory Orders M/M May
|Consensus
|2.10%
|Previous
|4.80%
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jun 26)
|Consensus
|Previous
|76B
Friday, Jul 3, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:00
|AUD
|Services PMI Jun F
|49.9
|49.9
|00:30
|JPY
|Services PMI Jun F
|51.8
|51.8
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI Jun
|53.6
|54.4
|06:45
|EUR
|France Industrial Output M/M May
|-0.30%
|0.10%
|07:50
|EUR
|France Services PMI Jun F
|47.4
|47.4
|07:55
|EUR
|Germany Services PMI Jun F
|46.8
|46.8
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Jun F
|48.9
|48.9
|08:30
|GBP
|Services PMI Jun F
|48.7
|48.7
|23:00
|AUD
|Services PMI Jun F
|Consensus
|49.9
|Previous
|49.9
|00:30
|JPY
|Services PMI Jun F
|Consensus
|51.8
|Previous
|51.8
|01:45
|CNY
|RatingDog Services PMI Jun
|Consensus
|53.6
|Previous
|54.4
|06:45
|EUR
|France Industrial Output M/M May
|Consensus
|-0.30%
|Previous
|0.10%
|07:50
|EUR
|France Services PMI Jun F
|Consensus
|47.4
|Previous
|47.4
|07:55
|EUR
|Germany Services PMI Jun F
|Consensus
|46.8
|Previous
|46.8
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Jun F
|Consensus
|48.9
|Previous
|48.9
|08:30
|GBP
|Services PMI Jun F
|Consensus
|48.7
|Previous
|48.7