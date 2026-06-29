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Eco Data 6/29/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
23:50JPYRetail Trade Y/Y May5.30%3.10%2.10%2.80%
08:00EUREurozone M3 Money Supply Y/Y May2.70%2.70%
08:30GBPM4 Money Supply M/M May0.20%0.20%
08:30GBPMortgage Approvals May63K66K
09:00EUREurozone Economic Sentiment Indicator Jun94.393.5
09:00EUREurozone Industrial Confidence Jun-7.8-8
09:00EUREurozone Services Sentiment Jun2.52.2
09:00EUREurozone Consumer Confidence Jun-17.7-17.7
23:50JPY
Retail Trade Y/Y May
Actual5.30%
Consensus3.10%
Previous2.10%
Revised2.80%
08:00EUR
Eurozone M3 Money Supply Y/Y May
Actual
Consensus2.70%
Previous2.70%
08:30GBP
M4 Money Supply M/M May
Actual
Consensus0.20%
Previous0.20%
08:30GBP
Mortgage Approvals May
Actual
Consensus63K
Previous66K
09:00EUR
Eurozone Economic Sentiment Indicator Jun
Actual
Consensus94.3
Previous93.5
09:00EUR
Eurozone Industrial Confidence Jun
Actual
Consensus-7.8
Previous-8
09:00EUR
Eurozone Services Sentiment Jun
Actual
Consensus2.5
Previous2.2
09:00EUR
Eurozone Consumer Confidence Jun
Actual
Consensus-17.7
Previous-17.7
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ActionForex
ActionForex
ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

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