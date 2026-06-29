Eco Data 6/29/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y May
|5.30%
|3.10%
|2.10%
|2.80%
|08:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y May
|2.70%
|2.70%
|08:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M May
|0.20%
|0.20%
|08:30
|GBP
|Mortgage Approvals May
|63K
|66K
|09:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Indicator Jun
|94.3
|93.5
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Jun
|-7.8
|-8
|09:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Jun
|2.5
|2.2
|09:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jun
|-17.7
|-17.7
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y May
|Actual
|5.30%
|Consensus
|3.10%
|Previous
|2.10%
|Revised
|2.80%
|08:00
|EUR
|Eurozone M3 Money Supply Y/Y May
|Actual
|Consensus
|2.70%
|Previous
|2.70%
|08:30
|GBP
|M4 Money Supply M/M May
|Actual
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.20%
|08:30
|GBP
|Mortgage Approvals May
|Actual
|Consensus
|63K
|Previous
|66K
|09:00
|EUR
|Eurozone Economic Sentiment Indicator Jun
|Actual
|Consensus
|94.3
|Previous
|93.5
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Confidence Jun
|Actual
|Consensus
|-7.8
|Previous
|-8
|09:00
|EUR
|Eurozone Services Sentiment Jun
|Actual
|Consensus
|2.5
|Previous
|2.2
|09:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Jun
|Actual
|Consensus
|-17.7
|Previous
|-17.7