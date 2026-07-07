Eco Data 7/7/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y May
|3.20%
|3.40%
|3.50%
|3.60%
|23:30
|JPY
|Overall Household Spending Y/Y May
|-0.40%
|-2.20%
|-0.50%
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index May P
|116.9
|116.1
|06:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M May
|0.40%
|0.40%
|07:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves (CHF) Jun
|711B
|12:30
|CAD
|Trade Balance (CAD) May
|2.8B
|2.7B
|12:30
|USD
|Trade Balance (USD) May
|-78.8B
|-55.9B
|14:00
|CAD
|Ivey PMI Jun
|59.1
|58.2
|23:30
|JPY
|Labor Cash Earnings Y/Y May
|Actual
|3.20%
|Consensus
|3.40%
|Previous
|3.50%
|Revised
|3.60%
|23:30
|JPY
|Overall Household Spending Y/Y May
|Actual
|-0.40%
|Consensus
|-2.20%
|Previous
|-0.50%
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index May P
|Actual
|Consensus
|116.9
|Previous
|116.1
|06:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M May
|Actual
|Consensus
|0.40%
|Previous
|0.40%
|07:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves (CHF) Jun
|Actual
|Consensus
|Previous
|711B
|12:30
|CAD
|Trade Balance (CAD) May
|Actual
|Consensus
|2.8B
|Previous
|2.7B
|12:30
|USD
|Trade Balance (USD) May
|Actual
|Consensus
|-78.8B
|Previous
|-55.9B
|14:00
|CAD
|Ivey PMI Jun
|Actual
|Consensus
|59.1
|Previous
|58.2