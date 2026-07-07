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Eco Data 7/7/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
23:30JPYLabor Cash Earnings Y/Y May3.20%3.40%3.50%3.60%
23:30JPYOverall Household Spending Y/Y May-0.40%-2.20%-0.50%
05:00JPYLeading Economic Index May P116.9116.1
06:00EURGermany Industrial Production M/M May0.40%0.40%
07:00CHFForeign Currency Reserves (CHF) Jun711B
12:30CADTrade Balance (CAD) May2.8B2.7B
12:30USDTrade Balance (USD) May-78.8B-55.9B
14:00CADIvey PMI Jun59.158.2
23:30JPY
Labor Cash Earnings Y/Y May
Actual3.20%
Consensus3.40%
Previous3.50%
Revised3.60%
23:30JPY
Overall Household Spending Y/Y May
Actual-0.40%
Consensus-2.20%
Previous-0.50%
05:00JPY
Leading Economic Index May P
Actual
Consensus116.9
Previous116.1
06:00EUR
Germany Industrial Production M/M May
Actual
Consensus0.40%
Previous0.40%
07:00CHF
Foreign Currency Reserves (CHF) Jun
Actual
Consensus
Previous711B
12:30CAD
Trade Balance (CAD) May
Actual
Consensus2.8B
Previous2.7B
12:30USD
Trade Balance (USD) May
Actual
Consensus-78.8B
Previous-55.9B
14:00CAD
Ivey PMI Jun
Actual
Consensus59.1
Previous58.2
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ActionForex
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