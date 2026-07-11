Summary 7/13 – 7/17

Monday, Jul 13, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:30
|NZD
|BusinessNZ PSI Jun
|47.5
|22:30
|NZD
|BusinessNZ PSI Jun
|Consensus
|Previous
|47.5
Tuesday, Jul 14, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|22:00
|NZD
|NZIER Business Confidence Q2
|-4
|23:01
|GBP
|BRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Jun
|3.40%
|00:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Jul
|-2.90%
|01:30
|AUD
|NAB Business Confidence
|-14
|01:30
|AUD
|NAB Business Conditions Jun
|3
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) Jun
|121.00B
|105.43B
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M May F
|0.50%
|0.50%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices M/M Jun
|-0.40%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices Y/Y Jun
|-1.80%
|10:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Jun
|95.3
|12:30
|USD
|CPI M/M Jun
|-0.10%
|0.50%
|12:30
|USD
|CPI Y/Y Jun
|4.20%
|12:30
|USD
|CPI Core M/M Jun
|0.30%
|0.20%
|12:30
|USD
|CPI Core Y/Y Jun
|2.90%
|2.90%
|22:00
|NZD
|NZIER Business Confidence Q2
|Consensus
|Previous
|-4
|23:01
|GBP
|BRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|3.40%
|00:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Jul
|Consensus
|Previous
|-2.90%
|01:30
|AUD
|NAB Business Confidence
|Consensus
|Previous
|-14
|01:30
|AUD
|NAB Business Conditions Jun
|Consensus
|Previous
|3
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) Jun
|Consensus
|121.00B
|Previous
|105.43B
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M May F
|Consensus
|0.50%
|Previous
|0.50%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices M/M Jun
|Consensus
|Previous
|-0.40%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|-1.80%
|10:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Jun
|Consensus
|Previous
|95.3
|12:30
|USD
|CPI M/M Jun
|Consensus
|-0.10%
|Previous
|0.50%
|12:30
|USD
|CPI Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|4.20%
|12:30
|USD
|CPI Core M/M Jun
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.20%
|12:30
|USD
|CPI Core Y/Y Jun
|Consensus
|2.90%
|Previous
|2.90%
Wednesday, Jul 15, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M May
|8.70%
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Jun
|4.70%
|4.50%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Jun
|-0.10%
|-0.60%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment YTD Y/Y Jun
|-4.90%
|-4.10%
|02:00
|CNY
|GDP Q/Q Q2
|0.90%
|1.30%
|02:00
|CNY
|GDP Y/Y Q2
|4.40%
|5.00%
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M May
|1.30%
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M May
|0.10%
|12:30
|CAD
|Manufacturing Sales M/M May
|4.20%
|12:30
|CAD
|Wholesale Sales M/M May
|-0.70%
|0.60%
|12:30
|USD
|Empire State Manufacturing Jul
|5.7
|12:30
|USD
|PPI M/M Jun
|0.20%
|1.10%
|12:30
|USD
|PPI Y/Y Jun
|6.50%
|13:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|2.25%
|2.25%
|14:30
|CAD
|BoC Press Conference
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jul 10)
|3.0M
|18:00
|USD
|Fed's Beige Book
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M May
|Consensus
|Previous
|8.70%
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Jun
|Consensus
|4.70%
|Previous
|4.50%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Jun
|Consensus
|-0.10%
|Previous
|-0.60%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment YTD Y/Y Jun
|Consensus
|-4.90%
|Previous
|-4.10%
|02:00
|CNY
|GDP Q/Q Q2
|Consensus
|0.90%
|Previous
|1.30%
|02:00
|CNY
|GDP Y/Y Q2
|Consensus
|4.40%
|Previous
|5.00%
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M May
|Consensus
|Previous
|1.30%
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M May
|Consensus
|Previous
|0.10%
|12:30
|CAD
|Manufacturing Sales M/M May
|Consensus
|Previous
|4.20%
|12:30
|CAD
|Wholesale Sales M/M May
|Consensus
|-0.70%
|Previous
|0.60%
|12:30
|USD
|Empire State Manufacturing Jul
|Consensus
|Previous
|5.7
|12:30
|USD
|PPI M/M Jun
|Consensus
|0.20%
|Previous
|1.10%
|12:30
|USD
|PPI Y/Y Jun
|Consensus
|Previous
|6.50%
|13:45
|CAD
|BoC Interest Rate Decision
|Consensus
|2.25%
|Previous
|2.25%
|14:30
|CAD
|BoC Press Conference
|Consensus
|Previous
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories (Jul 10)
|Consensus
|Previous
|3.0M
|18:00
|USD
|Fed's Beige Book
|Consensus
|Previous
Thursday, Jul 16, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|01:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Jul
|5.50%
|06:00
|GBP
|GDP M/M May
|0.10%
|-0.10%
|06:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) May
|-22.8B
|-26.0B
|09:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) May
|-1.3B
|12:15
|CAD
|Housing Starts Y/Y Jun
|260.0K
|261K
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 10)
|218K
|215K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Survey Jul
|12
|10.3
|12:30
|USD
|Retail Sales M/M Jun
|0.30%
|0.90%
|12:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Jun
|-0.10%
|0.80%
|14:00
|USD
|Business Inventories May
|0.50%
|14:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Jul
|35
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jul 10)
|61B
|01:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Jul
|Consensus
|Previous
|5.50%
|06:00
|GBP
|GDP M/M May
|Consensus
|0.10%
|Previous
|-0.10%
|06:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) May
|Consensus
|-22.8B
|Previous
|-26.0B
|09:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) May
|Consensus
|Previous
|-1.3B
|12:15
|CAD
|Housing Starts Y/Y Jun
|Consensus
|260.0K
|Previous
|261K
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 10)
|Consensus
|218K
|Previous
|215K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Survey Jul
|Consensus
|12
|Previous
|10.3
|12:30
|USD
|Retail Sales M/M Jun
|Consensus
|0.30%
|Previous
|0.90%
|12:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Jun
|Consensus
|-0.10%
|Previous
|0.80%
|14:00
|USD
|Business Inventories May
|Consensus
|Previous
|0.50%
|14:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Jul
|Consensus
|Previous
|35
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage (Jul 10)
|Consensus
|Previous
|61B
Friday, Jul 17, 2026
|GMT
|Ccy
|Events
|Cons
|Prev
|08:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) May
|-15.7B
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Jun F
|2.80%
|2.80%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Jun F
|2.40%
|2.40%
|12:30
|USD
|Building Permits Jun
|1.420M
|1.410M
|12:30
|USD
|Housing Starts Jun
|1.330M
|1.177M
|12:30
|USD
|Import Price Index M/M Jun
|1.90%
|13:15
|USD
|Industrial Production M/M Jun
|0.20%
|0.10%
|13:15
|USD
|Capacity Utilization Jun
|76.20%
|76.20%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jul P
|49.5
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Jul P
|4.60%
|08:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) May
|Consensus
|Previous
|-15.7B
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Jun F
|Consensus
|2.80%
|Previous
|2.80%
|09:00
|EUR
|Eurozone Core CPI Y/Y Jun F
|Consensus
|2.40%
|Previous
|2.40%
|12:30
|USD
|Building Permits Jun
|Consensus
|1.420M
|Previous
|1.410M
|12:30
|USD
|Housing Starts Jun
|Consensus
|1.330M
|Previous
|1.177M
|12:30
|USD
|Import Price Index M/M Jun
|Consensus
|Previous
|1.90%
|13:15
|USD
|Industrial Production M/M Jun
|Consensus
|0.20%
|Previous
|0.10%
|13:15
|USD
|Capacity Utilization Jun
|Consensus
|76.20%
|Previous
|76.20%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jul P
|Consensus
|Previous
|49.5
|14:00
|USD
|UoM 1-Yr Inflation Expectations Jul P
|Consensus
|Previous
|4.60%