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Summary 7/13 – 7/17

Monday, Jul 13, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
22:30NZDBusinessNZ PSI Jun47.5
22:30NZD
BusinessNZ PSI Jun
Consensus
Previous47.5

Tuesday, Jul 14, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
22:00NZDNZIER Business Confidence Q2-4
23:01GBPBRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Jun3.40%
00:30AUDWestpac Consumer Confidence Jul-2.90%
01:30AUDNAB Business Confidence-14
01:30AUDNAB Business Conditions Jun3
03:00CNYTrade Balance (USD) Jun121.00B105.43B
04:30JPYIndustrial Production M/M May F0.50%0.50%
06:30CHFProducer and Import Prices M/M Jun-0.40%
06:30CHFProducer and Import Prices Y/Y Jun-1.80%
10:00USDNFIB Business Optimism Index Jun95.3
12:30USDCPI M/M Jun-0.10%0.50%
12:30USDCPI Y/Y Jun4.20%
12:30USDCPI Core M/M Jun0.30%0.20%
12:30USDCPI Core Y/Y Jun2.90%2.90%
22:00NZD
NZIER Business Confidence Q2
Consensus
Previous-4
23:01GBP
BRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Jun
Consensus
Previous3.40%
00:30AUD
Westpac Consumer Confidence Jul
Consensus
Previous-2.90%
01:30AUD
NAB Business Confidence
Consensus
Previous-14
01:30AUD
NAB Business Conditions Jun
Consensus
Previous3
03:00CNY
Trade Balance (USD) Jun
Consensus121.00B
Previous105.43B
04:30JPY
Industrial Production M/M May F
Consensus0.50%
Previous0.50%
06:30CHF
Producer and Import Prices M/M Jun
Consensus
Previous-0.40%
06:30CHF
Producer and Import Prices Y/Y Jun
Consensus
Previous-1.80%
10:00USD
NFIB Business Optimism Index Jun
Consensus
Previous95.3
12:30USD
CPI M/M Jun
Consensus-0.10%
Previous0.50%
12:30USD
CPI Y/Y Jun
Consensus
Previous4.20%
12:30USD
CPI Core M/M Jun
Consensus0.30%
Previous0.20%
12:30USD
CPI Core Y/Y Jun
Consensus2.90%
Previous2.90%

Wednesday, Jul 15, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
23:50JPYMachinery Orders M/M May8.70%
02:00CNYIndustrial Production Y/Y Jun4.70%4.50%
02:00CNYRetail Sales Y/Y Jun-0.10%-0.60%
02:00CNYFixed Asset Investment YTD Y/Y Jun-4.90%-4.10%
02:00CNYGDP Q/Q Q20.90%1.30%
02:00CNYGDP Y/Y Q24.40%5.00%
04:30JPYTertiary Industry Index M/M May1.30%
09:00EUREurozone Industrial Production M/M May0.10%
12:30CADManufacturing Sales M/M May4.20%
12:30CADWholesale Sales M/M May-0.70%0.60%
12:30USDEmpire State Manufacturing Jul5.7
12:30USDPPI M/M Jun0.20%1.10%
12:30USDPPI Y/Y Jun6.50%
13:45CADBoC Interest Rate Decision2.25%2.25%
14:30CADBoC Press Conference
14:30USDCrude Oil Inventories (Jul 10)3.0M
18:00USDFed's Beige Book
23:50JPY
Machinery Orders M/M May
Consensus
Previous8.70%
02:00CNY
Industrial Production Y/Y Jun
Consensus4.70%
Previous4.50%
02:00CNY
Retail Sales Y/Y Jun
Consensus-0.10%
Previous-0.60%
02:00CNY
Fixed Asset Investment YTD Y/Y Jun
Consensus-4.90%
Previous-4.10%
02:00CNY
GDP Q/Q Q2
Consensus0.90%
Previous1.30%
02:00CNY
GDP Y/Y Q2
Consensus4.40%
Previous5.00%
04:30JPY
Tertiary Industry Index M/M May
Consensus
Previous1.30%
09:00EUR
Eurozone Industrial Production M/M May
Consensus
Previous0.10%
12:30CAD
Manufacturing Sales M/M May
Consensus
Previous4.20%
12:30CAD
Wholesale Sales M/M May
Consensus-0.70%
Previous0.60%
12:30USD
Empire State Manufacturing Jul
Consensus
Previous5.7
12:30USD
PPI M/M Jun
Consensus0.20%
Previous1.10%
12:30USD
PPI Y/Y Jun
Consensus
Previous6.50%
13:45CAD
BoC Interest Rate Decision
Consensus2.25%
Previous2.25%
14:30CAD
BoC Press Conference
Consensus
Previous
14:30USD
Crude Oil Inventories (Jul 10)
Consensus
Previous3.0M
18:00USD
Fed's Beige Book
Consensus
Previous

Thursday, Jul 16, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
01:00AUDConsumer Inflation Expectations Jul5.50%
06:00GBPGDP M/M May0.10%-0.10%
06:00GBPGoods Trade Balance (GBP) May-22.8B-26.0B
09:00EUREurozone Trade Balance (EUR) May-1.3B
12:15CADHousing Starts Y/Y Jun260.0K261K
12:30USDInitial Jobless Claims (Jul 10)218K215K
12:30USDPhiladelphia Fed Manufacturing Survey Jul1210.3
12:30USDRetail Sales M/M Jun0.30%0.90%
12:30USDRetail Sales ex Autos M/M Jun-0.10%0.80%
14:00USDBusiness Inventories May0.50%
14:00USDNAHB Housing Market Index Jul35
14:30USDNatural Gas Storage (Jul 10)61B
01:00AUD
Consumer Inflation Expectations Jul
Consensus
Previous5.50%
06:00GBP
GDP M/M May
Consensus0.10%
Previous-0.10%
06:00GBP
Goods Trade Balance (GBP) May
Consensus-22.8B
Previous-26.0B
09:00EUR
Eurozone Trade Balance (EUR) May
Consensus
Previous-1.3B
12:15CAD
Housing Starts Y/Y Jun
Consensus260.0K
Previous261K
12:30USD
Initial Jobless Claims (Jul 10)
Consensus218K
Previous215K
12:30USD
Philadelphia Fed Manufacturing Survey Jul
Consensus12
Previous10.3
12:30USD
Retail Sales M/M Jun
Consensus0.30%
Previous0.90%
12:30USD
Retail Sales ex Autos M/M Jun
Consensus-0.10%
Previous0.80%
14:00USD
Business Inventories May
Consensus
Previous0.50%
14:00USD
NAHB Housing Market Index Jul
Consensus
Previous35
14:30USD
Natural Gas Storage (Jul 10)
Consensus
Previous61B

Friday, Jul 17, 2026

GMTCcyEventsConsPrev
08:00EUREurozone Current Account (EUR) May-15.7B
09:00EUREurozone CPI Y/Y Jun F2.80%2.80%
09:00EUREurozone Core CPI Y/Y Jun F2.40%2.40%
12:30USDBuilding Permits Jun1.420M1.410M
12:30USDHousing Starts Jun1.330M1.177M
12:30USDImport Price Index M/M Jun1.90%
13:15USDIndustrial Production M/M Jun0.20%0.10%
13:15USDCapacity Utilization Jun76.20%76.20%
14:00USDUoM Consumer Sentiment Jul P49.5
14:00USDUoM 1-Yr Inflation Expectations Jul P4.60%
08:00EUR
Eurozone Current Account (EUR) May
Consensus
Previous-15.7B
09:00EUR
Eurozone CPI Y/Y Jun F
Consensus2.80%
Previous2.80%
09:00EUR
Eurozone Core CPI Y/Y Jun F
Consensus2.40%
Previous2.40%
12:30USD
Building Permits Jun
Consensus1.420M
Previous1.410M
12:30USD
Housing Starts Jun
Consensus1.330M
Previous1.177M
12:30USD
Import Price Index M/M Jun
Consensus
Previous1.90%
13:15USD
Industrial Production M/M Jun
Consensus0.20%
Previous0.10%
13:15USD
Capacity Utilization Jun
Consensus76.20%
Previous76.20%
14:00USD
UoM Consumer Sentiment Jul P
Consensus
Previous49.5
14:00USD
UoM 1-Yr Inflation Expectations Jul P
Consensus
Previous4.60%
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