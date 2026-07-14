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Eco Data 7/14/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
22:00NZDNZIER Business Confidence Q2-4
23:01GBPBRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Jun3.40%
00:30AUDWestpac Consumer Confidence Jul-2.90%
01:30AUDNAB Business Confidence-14
01:30AUDNAB Business Conditions Jun3
03:00CNYTrade Balance (USD) Jun121.00B105.43B
04:30JPYIndustrial Production M/M May F0.50%0.50%
06:30CHFProducer and Import Prices M/M Jun-0.40%
06:30CHFProducer and Import Prices Y/Y Jun-1.80%
10:00USDNFIB Business Optimism Index Jun95.3
12:30USDCPI M/M Jun-0.10%0.50%
12:30USDCPI Y/Y Jun4.20%
12:30USDCPI Core M/M Jun0.30%0.20%
12:30USDCPI Core Y/Y Jun2.90%2.90%
22:00NZD
NZIER Business Confidence Q2
Actual
Consensus
Previous-4
23:01GBP
BRC Like-For-Like Retail Sales Y/Y Jun
Actual
Consensus
Previous3.40%
00:30AUD
Westpac Consumer Confidence Jul
Actual
Consensus
Previous-2.90%
01:30AUD
NAB Business Confidence
Actual
Consensus
Previous-14
01:30AUD
NAB Business Conditions Jun
Actual
Consensus
Previous3
03:00CNY
Trade Balance (USD) Jun
Actual
Consensus121.00B
Previous105.43B
04:30JPY
Industrial Production M/M May F
Actual
Consensus0.50%
Previous0.50%
06:30CHF
Producer and Import Prices M/M Jun
Actual
Consensus
Previous-0.40%
06:30CHF
Producer and Import Prices Y/Y Jun
Actual
Consensus
Previous-1.80%
10:00USD
NFIB Business Optimism Index Jun
Actual
Consensus
Previous95.3
12:30USD
CPI M/M Jun
Actual
Consensus-0.10%
Previous0.50%
12:30USD
CPI Y/Y Jun
Actual
Consensus
Previous4.20%
12:30USD
CPI Core M/M Jun
Actual
Consensus0.30%
Previous0.20%
12:30USD
CPI Core Y/Y Jun
Actual
Consensus2.90%
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