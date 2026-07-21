Eco Data 7/21/26

|GMT
|Ccy
|Events
|Act
|Cons
|Prev
|Rev
|22:45
|NZD
|CPI Q/Q Q2
|1.50%
|1.50%
|0.90%
|22:45
|NZD
|CPI Y/Y Q2
|4.10%
|4.00%
|3.10%
|06:00
|GBP
|Claimant Count Change Jun
|29.4K
|31.2K
|06:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) May
|5.00%
|4.90%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y May
|3.40%
|3.40%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y May
|4.50%
|4.40%
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Jul
|15.1
|10.5
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Jul
|-77.8
|-81
|09:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Jul
|11.2
|9.5
|22:45
|NZD
|CPI Q/Q Q2
|Actual
|1.50%
|Consensus
|1.50%
|Previous
|0.90%
|22:45
|NZD
|CPI Y/Y Q2
|Actual
|4.10%
|Consensus
|4.00%
|Previous
|3.10%
|06:00
|GBP
|Claimant Count Change Jun
|Actual
|Consensus
|29.4K
|Previous
|31.2K
|06:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) May
|Actual
|Consensus
|5.00%
|Previous
|4.90%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y May
|Actual
|Consensus
|3.40%
|Previous
|3.40%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y May
|Actual
|Consensus
|4.50%
|Previous
|4.40%
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Jul
|Actual
|Consensus
|15.1
|Previous
|10.5
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Jul
|Actual
|Consensus
|-77.8
|Previous
|-81
|09:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Jul
|Actual
|Consensus
|11.2
|Previous
|9.5