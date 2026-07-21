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Eco Data 7/21/26

GMTCcyEventsActConsPrevRev
22:45NZDCPI Q/Q Q21.50%1.50%0.90%
22:45NZDCPI Y/Y Q24.10%4.00%3.10%
06:00GBPClaimant Count Change Jun29.4K31.2K
06:00GBPILO Unemployment Rate (3M) May5.00%4.90%
06:00GBPAverage Earnings Excluding Bonus 3M/Y May3.40%3.40%
06:00GBPAverage Earnings Including Bonus 3M/Y May4.50%4.40%
09:00EURGermany ZEW Economic Sentiment Jul15.110.5
09:00EURGermany ZEW Current Situation Jul-77.8-81
09:00EUREurozone ZEW Economic Sentiment Jul11.29.5
22:45NZD
CPI Q/Q Q2
Actual1.50%
Consensus1.50%
Previous0.90%
22:45NZD
CPI Y/Y Q2
Actual4.10%
Consensus4.00%
Previous3.10%
06:00GBP
Claimant Count Change Jun
Actual
Consensus29.4K
Previous31.2K
06:00GBP
ILO Unemployment Rate (3M) May
Actual
Consensus5.00%
Previous4.90%
06:00GBP
Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y May
Actual
Consensus3.40%
Previous3.40%
06:00GBP
Average Earnings Including Bonus 3M/Y May
Actual
Consensus4.50%
Previous4.40%
09:00EUR
Germany ZEW Economic Sentiment Jul
Actual
Consensus15.1
Previous10.5
09:00EUR
Germany ZEW Current Situation Jul
Actual
Consensus-77.8
Previous-81
09:00EUR
Eurozone ZEW Economic Sentiment Jul
Actual
Consensus11.2
Previous9.5
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ActionForex
ActionForex
ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for two decades. We started providing only a daily and a mid-day report, now known as Action Insights. Gradually, we added a lot more in-house contents to the site. Technical Outlook section was expanded to cover more pairs. In addition to that, Top Movers, Heat Map, Pivot Point Charts and Pivot Meters, Action Bias and Volatility Charts, are tools used by traders from all over the world.

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