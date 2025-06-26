Eco Data 6/26/25

|GMT
|GMT
|Ccy
|Events
|06:00
|EUR
|Germany GfK Consumer Sentiment Jul
|Actual: -20.3
|Forecast: -19
|Previous: -19.9
|Revised: -20
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jun 20)
|Actual: 236K
|Forecast: 247K
|Previous: 245K
|Revised:
|12:30
|USD
|GDP Annualized Q1 F
|Actual: -0.50%
|Forecast: -0.20%
|Previous: -0.20%
|Revised:
|12:30
|USD
|GDP Price Index Q1 F
|Actual: 3.80%
|Forecast: 3.70%
|Previous: 3.70%
|Revised:
|12:30
|USD
|Goods Trade Balance (USD) May P
|Actual: -96.6B
|Forecast: -91.9B
|Previous: -87.0B
|Revised: -87.0B
|12:30
|USD
|Wholesale Inventories May P
|Actual: -0.30%
|Forecast: 0.10%
|Previous: 0.20%
|Revised:
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders May
|Actual: 16.40%
|Forecast: 6.80%
|Previous: -6.30%
|Revised: -6.60%
|12:30
|USD
|Durable Goods Orders ex Transport May
|Actual: 0.50%
|Forecast: 0.10%
|Previous: 0.20%
|Revised: 0.10%
|14:00
|USD
|Pending Home Sales M/M May
|Actual: 1.80%
|Forecast: 0.00%
|Previous: -6.30%
|Revised:
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage
|Actual:
|Forecast: 88B
|Previous: 95B
|Revised: