Eco Data 6/26/25

GMT Ccy Events
06:00 EUR Germany GfK Consumer Sentiment Jul
    Actual: -20.3 Forecast: -19
    Previous: -19.9 Revised: -20
12:30 USD Initial Jobless Claims (Jun 20)
    Actual: 236K Forecast: 247K
    Previous: 245K Revised:
12:30 USD GDP Annualized Q1 F
    Actual: -0.50% Forecast: -0.20%
    Previous: -0.20% Revised:
12:30 USD GDP Price Index Q1 F
    Actual: 3.80% Forecast: 3.70%
    Previous: 3.70% Revised:
12:30 USD Goods Trade Balance (USD) May P
    Actual: -96.6B Forecast: -91.9B
    Previous: -87.0B Revised: -87.0B
12:30 USD Wholesale Inventories May P
    Actual: -0.30% Forecast: 0.10%
    Previous: 0.20% Revised:
12:30 USD Durable Goods Orders May
    Actual: 16.40% Forecast: 6.80%
    Previous: -6.30% Revised: -6.60%
12:30 USD Durable Goods Orders ex Transport May
    Actual: 0.50% Forecast: 0.10%
    Previous: 0.20% Revised: 0.10%
14:00 USD Pending Home Sales M/M May
    Actual: 1.80% Forecast: 0.00%
    Previous: -6.30% Revised:
14:30 USD Natural Gas Storage
    Actual: Forecast: 88B
    Previous: 95B Revised:
