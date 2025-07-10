Fri, Oct 10, 2025 @ 04:34 GMT
Eco Data 7/10/25

GMT Ccy Events
23:50 JPY PPI Y/Y Jun
    Actual: 2.90% Forecast: 2.90%
    Previous: 3.20% Revised: 3.30%
12:30 USD Initial Jobless Claims (Jul 4)
    Actual: 227K Forecast: 236K
    Previous: 233K Revised: 232K
14:30 USD Natural Gas Storage
    Actual: 53B Forecast: 56B
    Previous: 55B Revised:
