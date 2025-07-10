Eco Data 7/10/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Jun
|2.90%
|2.90%
|3.20%
|3.30%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 4)
|227K
|236K
|233K
|232K
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage
|53B
|56B
|55B
