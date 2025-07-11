Fri, Oct 10, 2025 @ 04:34 GMT
Facebook Mail RSS Twitter
HomeEconomic CalendarEco Data 7/11/25

Eco Data 7/11/25

ActionForex.com
By ActionForex.com
GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
22:30 NZD Business NZ PMI Jun 48.8 47.5 47.4
06:00 GBP GDP M/M May -0.10% 0.10% -0.30%
06:00 GBP Manufacturing Production M/M May -1% -0.10% -0.90% -0.70%
06:00 GBP Manufacturing Production Y/Y May 0.30% 0.40% 0.40% 1.30%
06:00 GBP Industrial Production M/M May -0.90% 0% -0.60%
06:00 GBP Industrial Production Y/Y May -0.30% 0.10% -0.30% 0.30%
06:00 GBP Goods Trade Balance (GBP) May -21.7B -21.1B -23.2B -22.4B
12:30 CAD Net Change in Employment Jun 83.1K 0.9K 8.8K
12:30 CAD Unemployment Rate Jun 6.90% 7.10% 7%
12:30 CAD Building Permits M/M May 12.00% -1.50% -6.60%
GMT Ccy Events
22:30 NZD Business NZ PMI Jun
    Actual: 48.8 Forecast:
    Previous: 47.5 Revised: 47.4
06:00 GBP GDP M/M May
    Actual: -0.10% Forecast: 0.10%
    Previous: -0.30% Revised:
06:00 GBP Manufacturing Production M/M May
    Actual: -1% Forecast: -0.10%
    Previous: -0.90% Revised: -0.70%
06:00 GBP Manufacturing Production Y/Y May
    Actual: 0.30% Forecast: 0.40%
    Previous: 0.40% Revised: 1.30%
06:00 GBP Industrial Production M/M May
    Actual: -0.90% Forecast: 0%
    Previous: -0.60% Revised:
06:00 GBP Industrial Production Y/Y May
    Actual: -0.30% Forecast: 0.10%
    Previous: -0.30% Revised: 0.30%
06:00 GBP Goods Trade Balance (GBP) May
    Actual: -21.7B Forecast: -21.1B
    Previous: -23.2B Revised: -22.4B
12:30 CAD Net Change in Employment Jun
    Actual: 83.1K Forecast: 0.9K
    Previous: 8.8K Revised:
12:30 CAD Unemployment Rate Jun
    Actual: 6.90% Forecast: 7.10%
    Previous: 7% Revised:
12:30 CAD Building Permits M/M May
    Actual: 12.00% Forecast: -1.50%
    Previous: -6.60% Revised:
ActionForex.com
ActionForex.com

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading

ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

Contact us: contact@actionforex.com

© ActionForex.com © 2025 All rights reserved.