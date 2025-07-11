Eco Data 7/11/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|22:30
|NZD
|Business NZ PMI Jun
|48.8
|47.5
|47.4
|06:00
|GBP
|GDP M/M May
|-0.10%
|0.10%
|-0.30%
|06:00
|GBP
|Manufacturing Production M/M May
|-1%
|-0.10%
|-0.90%
|-0.70%
|06:00
|GBP
|Manufacturing Production Y/Y May
|0.30%
|0.40%
|0.40%
|1.30%
|06:00
|GBP
|Industrial Production M/M May
|-0.90%
|0%
|-0.60%
|06:00
|GBP
|Industrial Production Y/Y May
|-0.30%
|0.10%
|-0.30%
|0.30%
|06:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) May
|-21.7B
|-21.1B
|-23.2B
|-22.4B
|12:30
|CAD
|Net Change in Employment Jun
|83.1K
|0.9K
|8.8K
|12:30
|CAD
|Unemployment Rate Jun
|6.90%
|7.10%
|7%
|12:30
|CAD
|Building Permits M/M May
|12.00%
|-1.50%
|-6.60%
