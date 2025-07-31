Eco Data 7/31/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:50
|JPY
|Industrial Production M/M Jun P
|1.70%
|-0.70%
|-0.10%
|23:50
|JPY
|Retail Trade Y/Y Jun
|2.00%
|1.80%
|1.90%
|01:30
|AUD
|Retail Sales M/M Jun
|1.20%
|0.40%
|0.20%
|0.50%
|01:30
|AUD
|Private Sector Credit M/M Jun
|0.60%
|0.50%
|0.50%
|0.60%
|01:30
|AUD
|Import Price Index Q/Q Q2
|-0.80%
|-0.30%
|3.30%
|01:30
|AUD
|Building Permits M/M Jun
|11.90%
|1.90%
|3.20%
|2.20%
|01:30
|CNY
|NBS Manufacturing PMI Jul
|49.3
|49.7
|49.7
|01:30
|CNY
|NBS Non-Manufacturing PMI Jul
|50.1
|50.3
|50.5
|02:57
|JPY
|BoJ Interest Rate Decision
|0.50%
|0.50%
|0.50%
|05:00
|JPY
|Housing Starts Y/Y Jun
|-15.60%
|-16.30%
|-34.40%
|05:00
|JPY
|Consumer Confidence Index Jul
|33.7
|35.2
|34.5
|06:00
|EUR
|Germany Import Price Index M/M Jun
|0.00%
|-0.20%
|-0.70%
|06:30
|CHF
|Real Retail Sales Y/Y Jun
|3.80%
|0.20%
|0.00%
|0.30%
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Change Jun
|2K
|15K
|11K
|07:55
|EUR
|Germany Unemployment Rate Jun
|6.30%
|6.40%
|6.30%
|09:00
|EUR
|Eurozone Unemployment Rate Jun
|6.20%
|6.30%
|6.30%
|6.20%
|12:00
|EUR
|Germany CPI M/M Jul P
|0.30%
|0.20%
|0.00%
|12:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Jul P
|2.00%
|1.80%
|2.00%
|12:30
|CAD
|GDP M/M May
|-0.10%
|-0.10%
|-0.10%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Jul 25)
|218K
|220K
|217K
|12:30
|USD
|Personal Income M/M Jun
|0.30%
|0.20%
|-0.40%
|12:30
|USD
|Personal Spending Jun
|0.30%
|0.40%
|-0.10%
|0.00%
|12:30
|USD
|PCE Price Index M/M Jun
|0.30%
|0.30%
|0.10%
|0.20%
|12:30
|USD
|PCE Price Index Y/Y Jun
|2.60%
|2.50%
|2.30%
|2.40%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index M/M Jun
|0.30%
|0.30%
|0.20%
|12:30
|USD
|Core PCE Price Index Y/Y Jun
|2.80%
|2.70%
|2.70%
|2.80%
|12:30
|USD
|Employment Cost Index Q2
|0.90%
|0.80%
|0.90%
|13:45
|USD
|Chicago PMI Jul
|47.1
|41.2
|40.4
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage
|48B
|37B
|23B
