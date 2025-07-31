Fri, Oct 31, 2025 @ 05:51 GMT
Facebook Mail RSS Twitter
HomeEconomic CalendarEco Data 7/31/25

Eco Data 7/31/25

Action Forex
By Action Forex
GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:50 JPY Industrial Production M/M Jun P 1.70% -0.70% -0.10%
23:50 JPY Retail Trade Y/Y Jun 2.00% 1.80% 1.90%
01:30 AUD Retail Sales M/M Jun 1.20% 0.40% 0.20% 0.50%
01:30 AUD Private Sector Credit M/M Jun 0.60% 0.50% 0.50% 0.60%
01:30 AUD Import Price Index Q/Q Q2 -0.80% -0.30% 3.30%
01:30 AUD Building Permits M/M Jun 11.90% 1.90% 3.20% 2.20%
01:30 CNY NBS Manufacturing PMI Jul 49.3 49.7 49.7
01:30 CNY NBS Non-Manufacturing PMI Jul 50.1 50.3 50.5
02:57 JPY BoJ Interest Rate Decision 0.50% 0.50% 0.50%
05:00 JPY Housing Starts Y/Y Jun -15.60% -16.30% -34.40%
05:00 JPY Consumer Confidence Index Jul 33.7 35.2 34.5
06:00 EUR Germany Import Price Index M/M Jun 0.00% -0.20% -0.70%
06:30 CHF Real Retail Sales Y/Y Jun 3.80% 0.20% 0.00% 0.30%
07:55 EUR Germany Unemployment Change Jun 2K 15K 11K
07:55 EUR Germany Unemployment Rate Jun 6.30% 6.40% 6.30%
09:00 EUR Eurozone Unemployment Rate Jun 6.20% 6.30% 6.30% 6.20%
12:00 EUR Germany CPI M/M Jul P 0.30% 0.20% 0.00%
12:00 EUR Germany CPI Y/Y Jul P 2.00% 1.80% 2.00%
12:30 CAD GDP M/M May -0.10% -0.10% -0.10%
12:30 USD Initial Jobless Claims (Jul 25) 218K 220K 217K
12:30 USD Personal Income M/M Jun 0.30% 0.20% -0.40%
12:30 USD Personal Spending Jun 0.30% 0.40% -0.10% 0.00%
12:30 USD PCE Price Index M/M Jun 0.30% 0.30% 0.10% 0.20%
12:30 USD PCE Price Index Y/Y Jun 2.60% 2.50% 2.30% 2.40%
12:30 USD Core PCE Price Index M/M Jun 0.30% 0.30% 0.20%
12:30 USD Core PCE Price Index Y/Y Jun 2.80% 2.70% 2.70% 2.80%
12:30 USD Employment Cost Index Q2 0.90% 0.80% 0.90%
13:45 USD Chicago PMI Jul 47.1 41.2 40.4
14:30 USD Natural Gas Storage 48B 37B 23B
GMT Ccy Events
23:50 JPY Industrial Production M/M Jun P
    Actual: 1.70% Forecast: -0.70%
    Previous: -0.10% Revised:
23:50 JPY Retail Trade Y/Y Jun
    Actual: 2.00% Forecast: 1.80%
    Previous: 1.90% Revised:
01:30 AUD Retail Sales M/M Jun
    Actual: 1.20% Forecast: 0.40%
    Previous: 0.20% Revised: 0.50%
01:30 AUD Private Sector Credit M/M Jun
    Actual: 0.60% Forecast: 0.50%
    Previous: 0.50% Revised: 0.60%
01:30 AUD Import Price Index Q/Q Q2
    Actual: -0.80% Forecast: -0.30%
    Previous: 3.30% Revised:
01:30 AUD Building Permits M/M Jun
    Actual: 11.90% Forecast: 1.90%
    Previous: 3.20% Revised: 2.20%
01:30 CNY NBS Manufacturing PMI Jul
    Actual: 49.3 Forecast: 49.7
    Previous: 49.7 Revised:
01:30 CNY NBS Non-Manufacturing PMI Jul
    Actual: 50.1 Forecast: 50.3
    Previous: 50.5 Revised:
02:57 JPY BoJ Interest Rate Decision
    Actual: 0.50% Forecast: 0.50%
    Previous: 0.50% Revised:
05:00 JPY Housing Starts Y/Y Jun
    Actual: -15.60% Forecast: -16.30%
    Previous: -34.40% Revised:
05:00 JPY Consumer Confidence Index Jul
    Actual: 33.7 Forecast: 35.2
    Previous: 34.5 Revised:
06:00 EUR Germany Import Price Index M/M Jun
    Actual: 0.00% Forecast: -0.20%
    Previous: -0.70% Revised:
06:30 CHF Real Retail Sales Y/Y Jun
    Actual: 3.80% Forecast: 0.20%
    Previous: 0.00% Revised: 0.30%
07:55 EUR Germany Unemployment Change Jun
    Actual: 2K Forecast: 15K
    Previous: 11K Revised:
07:55 EUR Germany Unemployment Rate Jun
    Actual: 6.30% Forecast: 6.40%
    Previous: 6.30% Revised:
09:00 EUR Eurozone Unemployment Rate Jun
    Actual: 6.20% Forecast: 6.30%
    Previous: 6.30% Revised: 6.20%
12:00 EUR Germany CPI M/M Jul P
    Actual: 0.30% Forecast: 0.20%
    Previous: 0.00% Revised:
12:00 EUR Germany CPI Y/Y Jul P
    Actual: 2.00% Forecast: 1.80%
    Previous: 2.00% Revised:
12:30 CAD GDP M/M May
    Actual: -0.10% Forecast: -0.10%
    Previous: -0.10% Revised:
12:30 USD Initial Jobless Claims (Jul 25)
    Actual: 218K Forecast: 220K
    Previous: 217K Revised:
12:30 USD Personal Income M/M Jun
    Actual: 0.30% Forecast: 0.20%
    Previous: -0.40% Revised:
12:30 USD Personal Spending Jun
    Actual: 0.30% Forecast: 0.40%
    Previous: -0.10% Revised: 0.00%
12:30 USD PCE Price Index M/M Jun
    Actual: 0.30% Forecast: 0.30%
    Previous: 0.10% Revised: 0.20%
12:30 USD PCE Price Index Y/Y Jun
    Actual: 2.60% Forecast: 2.50%
    Previous: 2.30% Revised: 2.40%
12:30 USD Core PCE Price Index M/M Jun
    Actual: 0.30% Forecast: 0.30%
    Previous: 0.20% Revised:
12:30 USD Core PCE Price Index Y/Y Jun
    Actual: 2.80% Forecast: 2.70%
    Previous: 2.70% Revised: 2.80%
12:30 USD Employment Cost Index Q2
    Actual: 0.90% Forecast: 0.80%
    Previous: 0.90% Revised:
13:45 USD Chicago PMI Jul
    Actual: 47.1 Forecast: 41.2
    Previous: 40.4 Revised:
14:30 USD Natural Gas Storage
    Actual: 48B Forecast: 37B
    Previous: 23B Revised:
Action Forex
Action Forex

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading

ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

Contact us: contact@actionforex.com

© ActionForex.com © 2025 All rights reserved.