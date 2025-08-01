Eco Data 8/1/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|22:45
|NZD
|Building Permits M/M Jun
|-6.40%
|10.40%
|10.30%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Jun
|2.50%
|2.50%
|2.50%
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jul F
|48.9
|48.8
|48.8
|01:30
|AUD
|PPI Q/Q Q2
|0.70%
|0.90%
|0.90%
|01:30
|AUD
|PPI Y/Y Q2
|3.40%
|3.70%
|01:45
|CNY
|Caixin Manufacturing PMI Jul
|49.5
|50.2
|50.4
|07:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Jul F
|48.2
|48.4
|48.4
|07:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jul F
|49.1
|49.2
|49.2
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jul F
|49.8
|49.8
|49.8
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jul
|48
|48.2
|48.2
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Jul P
|2.00%
|1.90%
|2.00%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Core Y/Y Jul P
|2.30%
|2.30%
|2.30%
|12:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Jul
|73K
|102K
|147K
|14K
|12:30
|USD
|Unemployment Rate Jul
|4.20%
|4.20%
|4.10%
|12:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Jul
|0.30%
|0.30%
|0.20%
|13:30
|CAD
|Manufacturing PMI Jul
|46.1
|45.6
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Jul F
|49.8
|49.5
|49.5
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Jul
|48
|49.6
|49
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Jul
|64.8
|66.5
|69.7
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index Jul
|43.4
|45
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jul F
|61.7
|61.8
|61.8
|14:00
|USD
|UoM 1-year Inflation Expectations Jul F
|4.50%
|4.40%
|GMT
|Ccy
|Events
|22:45
|NZD
|Building Permits M/M Jun
|Actual: -6.40%
|Forecast:
|Previous: 10.40%
|Revised: 10.30%
|23:30
|JPY
|Unemployment Rate Jun
|Actual: 2.50%
|Forecast: 2.50%
|Previous: 2.50%
|Revised:
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Jul F
|Actual: 48.9
|Forecast: 48.8
|Previous: 48.8
|Revised:
|01:30
|AUD
|PPI Q/Q Q2
|Actual: 0.70%
|Forecast: 0.90%
|Previous: 0.90%
|Revised:
|01:30
|AUD
|PPI Y/Y Q2
|Actual: 3.40%
|Forecast:
|Previous: 3.70%
|Revised:
|01:45
|CNY
|Caixin Manufacturing PMI Jul
|Actual: 49.5
|Forecast: 50.2
|Previous: 50.4
|Revised:
|07:50
|EUR
|France Manufacturing PMI Jul F
|Actual: 48.2
|Forecast: 48.4
|Previous: 48.4
|Revised:
|07:55
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Jul F
|Actual: 49.1
|Forecast: 49.2
|Previous: 49.2
|Revised:
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Jul F
|Actual: 49.8
|Forecast: 49.8
|Previous: 49.8
|Revised:
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Jul
|Actual: 48
|Forecast: 48.2
|Previous: 48.2
|Revised:
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Jul P
|Actual: 2.00%
|Forecast: 1.90%
|Previous: 2.00%
|Revised:
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Core Y/Y Jul P
|Actual: 2.30%
|Forecast: 2.30%
|Previous: 2.30%
|Revised:
|12:30
|USD
|Nonfarm Payrolls Jul
|Actual: 73K
|Forecast: 102K
|Previous: 147K
|Revised: 14K
|12:30
|USD
|Unemployment Rate Jul
|Actual: 4.20%
|Forecast: 4.20%
|Previous: 4.10%
|Revised:
|12:30
|USD
|Average Hourly Earnings M/M Jul
|Actual: 0.30%
|Forecast: 0.30%
|Previous: 0.20%
|Revised:
|13:30
|CAD
|Manufacturing PMI Jul
|Actual: 46.1
|Forecast:
|Previous: 45.6
|Revised:
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Jul F
|Actual: 49.8
|Forecast: 49.5
|Previous: 49.5
|Revised:
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing PMI Jul
|Actual: 48
|Forecast: 49.6
|Previous: 49
|Revised:
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Prices Paid Jul
|Actual: 64.8
|Forecast: 66.5
|Previous: 69.7
|Revised:
|14:00
|USD
|ISM Manufacturing Employment Index Jul
|Actual: 43.4
|Forecast:
|Previous: 45
|Revised:
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Jul F
|Actual: 61.7
|Forecast: 61.8
|Previous: 61.8
|Revised:
|14:00
|USD
|UoM 1-year Inflation Expectations Jul F
|Actual: 4.50%
|Forecast:
|Previous: 4.40%
|Revised: