Fri, Oct 31, 2025 @ 05:56 GMT
Eco Data 8/1/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
22:45 NZD Building Permits M/M Jun -6.40% 10.40% 10.30%
23:30 JPY Unemployment Rate Jun 2.50% 2.50% 2.50%
00:30 JPY Manufacturing PMI Jul F 48.9 48.8 48.8
01:30 AUD PPI Q/Q Q2 0.70% 0.90% 0.90%
01:30 AUD PPI Y/Y Q2 3.40% 3.70%
01:45 CNY Caixin Manufacturing PMI Jul 49.5 50.2 50.4
07:50 EUR France Manufacturing PMI Jul F 48.2 48.4 48.4
07:55 EUR Germany Manufacturing PMI Jul F 49.1 49.2 49.2
08:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Jul F 49.8 49.8 49.8
08:30 GBP Manufacturing PMI Jul 48 48.2 48.2
09:00 EUR Eurozone CPI Y/Y Jul P 2.00% 1.90% 2.00%
09:00 EUR Eurozone CPI Core Y/Y Jul P 2.30% 2.30% 2.30%
12:30 USD Nonfarm Payrolls Jul 73K 102K 147K 14K
12:30 USD Unemployment Rate Jul 4.20% 4.20% 4.10%
12:30 USD Average Hourly Earnings M/M Jul 0.30% 0.30% 0.20%
13:30 CAD Manufacturing PMI Jul 46.1 45.6
13:45 USD Manufacturing PMI Jul F 49.8 49.5 49.5
14:00 USD ISM Manufacturing PMI Jul 48 49.6 49
14:00 USD ISM Manufacturing Prices Paid Jul 64.8 66.5 69.7
14:00 USD ISM Manufacturing Employment Index Jul 43.4 45
14:00 USD UoM Consumer Sentiment Jul F 61.7 61.8 61.8
14:00 USD UoM 1-year Inflation Expectations Jul F 4.50% 4.40%
