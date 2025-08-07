Thu, Aug 07, 2025 @ 01:32 GMT
Eco Data 8/7/25

ActionForex.com
By ActionForex.com
GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
01:30 AUD Trade Balance (AUD) Jun 3.25B 2.24B
03:00 CNY Trade Balance (USD) Jul 107.9B 114.8B
03:00 NZD RBNZ Inflation Expectations Q3 2.29%
05:00 JPY Leading Economic Index Jun P 104.8
06:00 EUR Germany Industrial Production M/M Jun -0.60% 1.20%
06:00 EUR Germany Trade Balance (EUR) Jun 18.3B 18.4B
06:45 EUR France Trade Balance (EUR) Jun -7.5B -7.8B
07:00 CHF Foreign Currency Reserves (CHF) Jul 713B
07:00 CHF Unemployment Rate Jul 2.90% 2.90%
08:00 EUR ECB Economic Bulletin
11:00 GBP BoE Interest Rate Decision 4.00% 4.25%
11:00 GBP MPC Official Bank Rate Votes 0--8--1 0--3--6
12:30 USD Initial Jobless Claims (Aug 1) 220K 218K
12:30 USD Nonfarm Productivity Q2 P 1.90% -1.50%
12:30 USD Unit Labor Costs Q2 P 1.40% 6.60%
14:00 USD Wholesale Inventories Jun F 0.20% 0.20%
14:00 CAD Ivey PMI Jul 55.2 53.3
14:30 USD Natural Gas Storage 48B
