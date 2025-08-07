Eco Data 8/7/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|01:30
|AUD
|Trade Balance (AUD) Jun
|3.25B
|2.24B
|03:00
|CNY
|Trade Balance (USD) Jul
|107.9B
|114.8B
|03:00
|NZD
|RBNZ Inflation Expectations Q3
|2.29%
|05:00
|JPY
|Leading Economic Index Jun P
|104.8
|06:00
|EUR
|Germany Industrial Production M/M Jun
|-0.60%
|1.20%
|06:00
|EUR
|Germany Trade Balance (EUR) Jun
|18.3B
|18.4B
|06:45
|EUR
|France Trade Balance (EUR) Jun
|-7.5B
|-7.8B
|07:00
|CHF
|Foreign Currency Reserves (CHF) Jul
|713B
|07:00
|CHF
|Unemployment Rate Jul
|2.90%
|2.90%
|08:00
|EUR
|ECB Economic Bulletin
|11:00
|GBP
|BoE Interest Rate Decision
|4.00%
|4.25%
|11:00
|GBP
|MPC Official Bank Rate Votes
|0--8--1
|0--3--6
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Aug 1)
|220K
|218K
|12:30
|USD
|Nonfarm Productivity Q2 P
|1.90%
|-1.50%
|12:30
|USD
|Unit Labor Costs Q2 P
|1.40%
|6.60%
|14:00
|USD
|Wholesale Inventories Jun F
|0.20%
|0.20%
|14:00
|CAD
|Ivey PMI Jul
|55.2
|53.3
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage
|48B
