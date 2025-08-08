Eco Data 8/8/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|23:30
|JPY
|Household Spending Y/Y Jun
|1.30%
|2.80%
|4.70%
|23:50
|JPY
|Bank Lending Y/Y Jul
|3.20%
|2.70%
|2.80%
|2.70%
|23:50
|JPY
|Current Account (JPY)) Jun
|2.40T
|2.76T
|2.82T
|23:50
|JPY
|BoJ Summary of Opinions
|05:00
|JPY
|Eco Watchers Survey: Current Jul
|45.5
|45
|07:00
|CHF
|SECO Consumer Climate Q3
|-30
|-32
|12:30
|CAD
|Net Change in Employment Jul
|15.3K
|83.1K
|12:30
|CAD
|Unemployment Rate Jul
|7.00%
|6.90%
