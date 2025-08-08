Fri, Aug 08, 2025 @ 04:11 GMT
Facebook Mail RSS Twitter
HomeEconomic CalendarEco Data 8/8/25

Eco Data 8/8/25

ActionForex.com
By ActionForex.com
GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
23:30 JPY Household Spending Y/Y Jun 1.30% 2.80% 4.70%
23:50 JPY Bank Lending Y/Y Jul 3.20% 2.70% 2.80% 2.70%
23:50 JPY Current Account (JPY)) Jun 2.40T 2.76T 2.82T
23:50 JPY BoJ Summary of Opinions
05:00 JPY Eco Watchers Survey: Current Jul 45.5 45
07:00 CHF SECO Consumer Climate Q3 -30 -32
12:30 CAD Net Change in Employment Jul 15.3K 83.1K
12:30 CAD Unemployment Rate Jul 7.00% 6.90%
GMT Ccy Events
23:30 JPY Household Spending Y/Y Jun
    Actual: 1.30% Forecast: 2.80%
    Previous: 4.70% Revised:
23:50 JPY Bank Lending Y/Y Jul
    Actual: 3.20% Forecast: 2.70%
    Previous: 2.80% Revised: 2.70%
23:50 JPY Current Account (JPY)) Jun
    Actual: 2.40T Forecast: 2.76T
    Previous: 2.82T Revised:
23:50 JPY BoJ Summary of Opinions
    Actual: Forecast:
    Previous: Revised:
05:00 JPY Eco Watchers Survey: Current Jul
    Actual: Forecast: 45.5
    Previous: 45 Revised:
07:00 CHF SECO Consumer Climate Q3
    Actual: Forecast: -30
    Previous: -32 Revised:
12:30 CAD Net Change in Employment Jul
    Actual: Forecast: 15.3K
    Previous: 83.1K Revised:
12:30 CAD Unemployment Rate Jul
    Actual: Forecast: 7.00%
    Previous: 6.90% Revised:
ActionForex.com
ActionForex.com

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading

ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

Contact us: contact@actionforex.com

© ActionForex.com © 2025 All rights reserved.