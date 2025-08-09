Summary 8/11 – 8/15

Monday, Aug 11, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|09:00
|EUR
|Italy Trade Balance (EUR) Jun
|7.12B
|6.16B
|23:50
|JPY
|Money Supply M2+CD Y/Y Jul
|0.80%
|0.90%
Tuesday, Aug 12, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:30
|AUD
|NAB Business Confidence Jul
|5
|01:30
|AUD
|NAB Business Conditions Jul
|9
|04:30
|AUD
|RBA Interest Rate Decision
|3.60%
|3.85%
|06:00
|GBP
|Claimant Count Change Jul
|25.9K
|06:00
|GBP
|ILO Unemployment Rate (3M) Jun
|4.70%
|4.70%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Including Bonus 3M/Y Jun
|4.70%
|5.00%
|06:00
|GBP
|Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Jun
|5.00%
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Economic Sentiment Aug
|40
|52.7
|09:00
|EUR
|Germany ZEW Current Situation Aug
|-63
|-59.5
|09:00
|EUR
|Eurozone ZEW Economic Sentiment Aug
|28.4
|36.1
|10:00
|USD
|NFIB Business Optimism Index Jul
|98.6
|98.6
|12:30
|CAD
|Building Permits M/M Jun
|12%
|12:30
|USD
|CPI M/M Jul
|0.20%
|0.30%
|12:30
|USD
|CPI Y/Y Jul
|2.80%
|2.70%
|12:30
|USD
|CPI Core M/M Jul
|0.30%
|0.20%
|12:30
|USD
|CPI Core Y/Y Jul
|3.00%
|2.90%
|23:50
|JPY
|PPI Y/Y Jul
|2.50%
|2.90%
Wednesday, Aug 13, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:30
|AUD
|Wage Price Index Q/Q Q2
|0.80%
|0.90%
|06:00
|JPY
|Machine Tool Orders Y/Y Jul
|-0.50%
|06:00
|EUR
|Germany CPI M/M Jul F
|0.30%
|0.30%
|06:00
|EUR
|Germany CPI Y/Y Jul F
|2.00%
|2.00%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories
|-3.0M
|23:01
|GBP
|RICS Housing Price Balance Jul
|-5%
|-7%
Thursday, Aug 14, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:30
|AUD
|Employment Change Jul
|25.3K
|2.0K
|01:30
|AUD
|Unemployment Rate Jul
|4.20%
|4.30%
|06:00
|GBP
|GDP Q/Q Q2 P
|0.10%
|0.70%
|06:00
|GBP
|GDP M/M Jun
|0.20%
|-0.10%
|06:00
|GBP
|Industrial Production M/M Jun
|0.50%
|-0.90%
|06:00
|GBP
|Industrial Production Y/Y Jun
|-0.30%
|06:00
|GBP
|Manufacturing Production M/M Jun
|0.50%
|-1.00%
|06:00
|GBP
|Manufacturing Production Y/Y Jun
|0.30%
|06:00
|GBP
|Goods Trade Balance (GBP) Jun
|-21.9B
|-21.7B
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices M/M Jul
|0.00%
|-0.10%
|06:30
|CHF
|Producer and Import Prices Y/Y Jul
|-0.70%
|09:00
|EUR
|Eurozone GDP Q/Q Q2 P
|0.10%
|0.10%
|09:00
|EUR
|Eurozone Employment Change Q/Q Q2 P
|0.20%
|0.20%
|09:00
|EUR
|Eurozone Industrial Production M/M Jun
|-0.80%
|1.70%
|12:30
|USD
|PPI M/M Jul
|0.20%
|0.00%
|12:30
|USD
|PPI Y/Y Jul
|2.30%
|12:30
|USD
|PPI Core M/M Jul
|0.20%
|0.00%
|12:30
|USD
|PPI Core Y/Y Jul
|2.60%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Aug 8)
|227K
|226K
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage
|7B
|22:30
|NZD
|Business NZ PMI Jul
|48.8
|23:50
|JPY
|GDP Q/Q Q2 P
|0.10%
|0.00%
|23:50
|JPY
|GDP Deflator Y/Y Q2 P
|3.30%
Friday, Aug 15, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|02:00
|CNY
|Industrial Production Y/Y Jul
|6.00%
|6.80%
|02:00
|CNY
|Retail Sales Y/Y Jul
|4.60%
|4.80%
|02:00
|CNY
|Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Jul
|2.70%
|2.80%
|04:30
|JPY
|Industrial Production M/M Jun F
|1.70%
|1.70%
|12:30
|CAD
|Manufacturing Sales M/M Jun
|0.40%
|-0.90%
|12:30
|CAD
|Wholesale Sales M/M Jun
|0.30%
|0.10%
|12:30
|USD
|Retail Sales M/M Jul
|0.50%
|0.60%
|12:30
|USD
|Retail Sales ex Autos M/M Jul
|0.30%
|0.50%
|12:30
|USD
|Empire State Manufacturing Index Aug
|-1
|5.5
|12:30
|USD
|Import Price Index M/M Jul
|0.00%
|0.10%
|13:15
|USD
|Industrial Production M/M Jul
|0.00%
|0.30%
|13:15
|USD
|Capacity Utilization Jul
|77.50%
|77.60%
|14:00
|USD
|Business Inventories Jun
|0%
|14:00
|USD
|UoM Consumer Sentiment Aug P
|62.1
|61.7
|14:00
|USD
|UoM 1-Y Inflation Expectations Aug P
|4.50%
