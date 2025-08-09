Sat, Aug 09, 2025 @ 05:39 GMT
Summary 8/11 – 8/15

Monday, Aug 11, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
09:00 EUR Italy Trade Balance (EUR) Jun 7.12B 6.16B
23:50 JPY Money Supply M2+CD Y/Y Jul 0.80% 0.90%
Tuesday, Aug 12, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:30 AUD NAB Business Confidence Jul 5
01:30 AUD NAB Business Conditions Jul 9
04:30 AUD RBA Interest Rate Decision 3.60% 3.85%
06:00 GBP Claimant Count Change Jul 25.9K
06:00 GBP ILO Unemployment Rate (3M) Jun 4.70% 4.70%
06:00 GBP Average Earnings Including Bonus 3M/Y Jun 4.70% 5.00%
06:00 GBP Average Earnings Excluding Bonus 3M/Y Jun 5.00%
09:00 EUR Germany ZEW Economic Sentiment Aug 40 52.7
09:00 EUR Germany ZEW Current Situation Aug -63 -59.5
09:00 EUR Eurozone ZEW Economic Sentiment Aug 28.4 36.1
10:00 USD NFIB Business Optimism Index Jul 98.6 98.6
12:30 CAD Building Permits M/M Jun 12%
12:30 USD CPI M/M Jul 0.20% 0.30%
12:30 USD CPI Y/Y Jul 2.80% 2.70%
12:30 USD CPI Core M/M Jul 0.30% 0.20%
12:30 USD CPI Core Y/Y Jul 3.00% 2.90%
23:50 JPY PPI Y/Y Jul 2.50% 2.90%
Wednesday, Aug 13, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:30 AUD Wage Price Index Q/Q Q2 0.80% 0.90%
06:00 JPY Machine Tool Orders Y/Y Jul -0.50%
06:00 EUR Germany CPI M/M Jul F 0.30% 0.30%
06:00 EUR Germany CPI Y/Y Jul F 2.00% 2.00%
14:30 USD Crude Oil Inventories -3.0M
23:01 GBP RICS Housing Price Balance Jul -5% -7%
Thursday, Aug 14, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:30 AUD Employment Change Jul 25.3K 2.0K
01:30 AUD Unemployment Rate Jul 4.20% 4.30%
06:00 GBP GDP Q/Q Q2 P 0.10% 0.70%
06:00 GBP GDP M/M Jun 0.20% -0.10%
06:00 GBP Industrial Production M/M Jun 0.50% -0.90%
06:00 GBP Industrial Production Y/Y Jun -0.30%
06:00 GBP Manufacturing Production M/M Jun 0.50% -1.00%
06:00 GBP Manufacturing Production Y/Y Jun 0.30%
06:00 GBP Goods Trade Balance (GBP) Jun -21.9B -21.7B
06:30 CHF Producer and Import Prices M/M Jul 0.00% -0.10%
06:30 CHF Producer and Import Prices Y/Y Jul -0.70%
09:00 EUR Eurozone GDP Q/Q Q2 P 0.10% 0.10%
09:00 EUR Eurozone Employment Change Q/Q Q2 P 0.20% 0.20%
09:00 EUR Eurozone Industrial Production M/M Jun -0.80% 1.70%
12:30 USD PPI M/M Jul 0.20% 0.00%
12:30 USD PPI Y/Y Jul 2.30%
12:30 USD PPI Core M/M Jul 0.20% 0.00%
12:30 USD PPI Core Y/Y Jul 2.60%
12:30 USD Initial Jobless Claims (Aug 8) 227K 226K
14:30 USD Natural Gas Storage 7B
22:30 NZD Business NZ PMI Jul 48.8
23:50 JPY GDP Q/Q Q2 P 0.10% 0.00%
23:50 JPY GDP Deflator Y/Y Q2 P 3.30%
Friday, Aug 15, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
02:00 CNY Industrial Production Y/Y Jul 6.00% 6.80%
02:00 CNY Retail Sales Y/Y Jul 4.60% 4.80%
02:00 CNY Fixed Asset Investment (YTD) Y/Y Jul 2.70% 2.80%
04:30 JPY Industrial Production M/M Jun F 1.70% 1.70%
12:30 CAD Manufacturing Sales M/M Jun 0.40% -0.90%
12:30 CAD Wholesale Sales M/M Jun 0.30% 0.10%
12:30 USD Retail Sales M/M Jul 0.50% 0.60%
12:30 USD Retail Sales ex Autos M/M Jul 0.30% 0.50%
12:30 USD Empire State Manufacturing Index Aug -1 5.5
12:30 USD Import Price Index M/M Jul 0.00% 0.10%
13:15 USD Industrial Production M/M Jul 0.00% 0.30%
13:15 USD Capacity Utilization Jul 77.50% 77.60%
14:00 USD Business Inventories Jun 0%
14:00 USD UoM Consumer Sentiment Aug P 62.1 61.7
14:00 USD UoM 1-Y Inflation Expectations Aug P 4.50%
