Sat, Aug 16, 2025 @ 06:41 GMT
Facebook Mail RSS Twitter
HomeEconomic CalendarSummary 8/18 – 8/22

Summary 8/18 – 8/22

ActionForex.com
By ActionForex.com

Monday, Aug 18, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
22:30 NZD Business NZ PSI Jul 47.3
23:01 GBP Rightmove House Price Index M/M Aug -1.20%
04:30 JPY Tertiary Industry Index M/M Jun 0.30% 0.60%
09:00 EUR Eurozone Trade Balance (EUR) Jun 17.5B 16.2B
12:15 CAD Housing Starts Jul 259K 284K
14:00 USD NAHB Housing Market Index Aug 33 33
22:45 NZD PPI Input Q/Q Q2 2.90%
22:45 NZD PPI Output Q/Q Q2 2.10%
GMT Ccy Events
22:30 NZD Business NZ PSI Jul
    Forecast: Previous: 47.3
23:01 GBP Rightmove House Price Index M/M Aug
    Forecast: Previous: -1.20%
04:30 JPY Tertiary Industry Index M/M Jun
    Forecast: 0.30% Previous: 0.60%
09:00 EUR Eurozone Trade Balance (EUR) Jun
    Forecast: 17.5B Previous: 16.2B
12:15 CAD Housing Starts Jul
    Forecast: 259K Previous: 284K
14:00 USD NAHB Housing Market Index Aug
    Forecast: 33 Previous: 33
22:45 NZD PPI Input Q/Q Q2
    Forecast: Previous: 2.90%
22:45 NZD PPI Output Q/Q Q2
    Forecast: Previous: 2.10%

Tuesday, Aug 19, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:30 AUD Westpac Consumer Confidence Aug 0.60%
08:00 EUR Eurozone Current Account (EUR) Jun 30.3B 32.3B
12:30 USD Building Permits Jul 1.39M 1.40M
12:30 USD Housing Starts Jul 1.30M 1.32M
12:30 CAD CPI M/M Jul 0.40% 0.10%
12:30 CAD CPI Y/Y Jul 1.90%
12:30 CAD CPI Median Y/Y Jul 3.10% 3.10%
12:30 CAD CPI Trimmed Y/Y Jul 3.10% 3.00%
12:30 CAD CPI Common Y/Y Jul 2.70% 2.60%
23:50 JPY Trade Balance (JPY) Jul -0.08T -0.24T
23:50 JPY Machinery Orders M/M Jun -0.50% -0.60%
GMT Ccy Events
00:30 AUD Westpac Consumer Confidence Aug
    Forecast: Previous: 0.60%
08:00 EUR Eurozone Current Account (EUR) Jun
    Forecast: 30.3B Previous: 32.3B
12:30 USD Building Permits Jul
    Forecast: 1.39M Previous: 1.40M
12:30 USD Housing Starts Jul
    Forecast: 1.30M Previous: 1.32M
12:30 CAD CPI M/M Jul
    Forecast: 0.40% Previous: 0.10%
12:30 CAD CPI Y/Y Jul
    Forecast: Previous: 1.90%
12:30 CAD CPI Median Y/Y Jul
    Forecast: 3.10% Previous: 3.10%
12:30 CAD CPI Trimmed Y/Y Jul
    Forecast: 3.10% Previous: 3.00%
12:30 CAD CPI Common Y/Y Jul
    Forecast: 2.70% Previous: 2.60%
23:50 JPY Trade Balance (JPY) Jul
    Forecast: -0.08T Previous: -0.24T
23:50 JPY Machinery Orders M/M Jun
    Forecast: -0.50% Previous: -0.60%

Wednesday, Aug 20, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
01:00 CNY 1-Y Loan Prime Rate 3.00% 3.00%
01:00 CNY 5-Y Loan Prime Rate 3.50% 3.50%
02:00 NZD RBNZ Interest Rate Decision 3.00% 3.25%
06:00 EUR Germany PPI M/M Jul 0.20% 0.10%
06:00 EUR Germany PPI Y/Y Jul -1.30%
06:00 GBP CPI M/M Jul 0.30%
06:00 GBP CPI Y/Y Jul 3.70% 3.60%
06:00 GBP Core CPI Y/Y Jul 3.70% 3.70%
06:00 GBP RPI M/M Jul 0.40%
06:00 GBP RPI Y/Y Jul 4.50% 4.40%
06:00 GBP PPI Input M/M Jul 0.80%
06:00 GBP PPI Input Y/Y Jul -0.10%
06:00 GBP PPI Output M/M Jul 0.50%
06:00 GBP PPI Output Y/Y Jul 0.30%
06:00 GBP PPI Core Output M/M Jul 0.30%
06:00 GBP PPI Core Output Y/Y Jul 1.50%
09:00 EUR Eurozone CPI Y/Y Jul F 2.00% 2.00%
09:00 EUR Eurozone CPI Core Y/Y Jul F 2.30% 2.30%
12:30 CAD New Housing Price Index M/M Jul 0.10% -0.20%
14:30 USD Crude Oil Inventories 3.0M
18:00 USD FOMC Minutes
22:45 NZD Trade Balance (NZD) Jul 142M
23:00 AUD Manufacturing PMI Aug P 51.3
23:00 AUD Services PMI Aug P 54.1
GMT Ccy Events
01:00 CNY 1-Y Loan Prime Rate
    Forecast: 3.00% Previous: 3.00%
01:00 CNY 5-Y Loan Prime Rate
    Forecast: 3.50% Previous: 3.50%
02:00 NZD RBNZ Interest Rate Decision
    Forecast: 3.00% Previous: 3.25%
06:00 EUR Germany PPI M/M Jul
    Forecast: 0.20% Previous: 0.10%
06:00 EUR Germany PPI Y/Y Jul
    Forecast: Previous: -1.30%
06:00 GBP CPI M/M Jul
    Forecast: Previous: 0.30%
06:00 GBP CPI Y/Y Jul
    Forecast: 3.70% Previous: 3.60%
06:00 GBP Core CPI Y/Y Jul
    Forecast: 3.70% Previous: 3.70%
06:00 GBP RPI M/M Jul
    Forecast: Previous: 0.40%
06:00 GBP RPI Y/Y Jul
    Forecast: 4.50% Previous: 4.40%
06:00 GBP PPI Input M/M Jul
    Forecast: Previous: 0.80%
06:00 GBP PPI Input Y/Y Jul
    Forecast: Previous: -0.10%
06:00 GBP PPI Output M/M Jul
    Forecast: Previous: 0.50%
06:00 GBP PPI Output Y/Y Jul
    Forecast: Previous: 0.30%
06:00 GBP PPI Core Output M/M Jul
    Forecast: Previous: 0.30%
06:00 GBP PPI Core Output Y/Y Jul
    Forecast: Previous: 1.50%
09:00 EUR Eurozone CPI Y/Y Jul F
    Forecast: 2.00% Previous: 2.00%
09:00 EUR Eurozone CPI Core Y/Y Jul F
    Forecast: 2.30% Previous: 2.30%
12:30 CAD New Housing Price Index M/M Jul
    Forecast: 0.10% Previous: -0.20%
14:30 USD Crude Oil Inventories
    Forecast: Previous: 3.0M
18:00 USD FOMC Minutes
    Forecast: Previous:
22:45 NZD Trade Balance (NZD) Jul
    Forecast: Previous: 142M
23:00 AUD Manufacturing PMI Aug P
    Forecast: Previous: 51.3
23:00 AUD Services PMI Aug P
    Forecast: Previous: 54.1

Thursday, Aug 21, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
00:30 JPY Manufacturing PMI Aug P 49.2 48.9
00:30 JPY Services PMI Aug P 53.6
01:00 AUD Consumer Inflation Expectations Aug 4.70%
06:00 GBP Public Sector Net Borrowing (GBP) Jul 1.9B 20.7B
07:15 EUR France Manufacturing PMI Aug P 48.3 48.2
07:15 EUR France Services PMI Aug P 48.6 48.5
07:30 EUR Germany Manufacturing PMI Aug P 48.9 49.1
07:30 EUR Germany Services PMI Aug P 50.8 50.6
08:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Aug P 49.5 49.8
08:00 EUR Eurozone Services PMI Aug P 50.6 51
08:30 GBP Manufacturing PMI Aug P 48.3 48
08:30 GBP Services PMI Aug P 52 51.8
12:30 CAD IPPI M/M Jul 0.40%
12:30 CAD RMPI Jul 2.70%
12:30 USD Initial Jobless Claims (Aug 15) 227K 224K
12:30 USD Philadelphia Fed Manufacturing Aug 8.1 15.9
13:45 USD Manufacturing PMI Aug P 49.8
13:45 USD Services PMI Aug P 55.7
14:00 USD Existing Home Sales Jul 3.92M 3.93M
14:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Aug P -15 -15
14:30 USD Natural Gas Storage 56B
23:01 GBP GfK Consumer Confidence Aug -19 -19
23:30 JPY National CPI Y/Y Jul 3.30%
23:30 JPY National CPI Core Y/Y Jul 3.00% 3.30%
23:30 JPY National CPI Core-Core Y/Y Jul 3.40%
GMT Ccy Events
00:30 JPY Manufacturing PMI Aug P
    Forecast: 49.2 Previous: 48.9
00:30 JPY Services PMI Aug P
    Forecast: Previous: 53.6
01:00 AUD Consumer Inflation Expectations Aug
    Forecast: Previous: 4.70%
06:00 GBP Public Sector Net Borrowing (GBP) Jul
    Forecast: 1.9B Previous: 20.7B
07:15 EUR France Manufacturing PMI Aug P
    Forecast: 48.3 Previous: 48.2
07:15 EUR France Services PMI Aug P
    Forecast: 48.6 Previous: 48.5
07:30 EUR Germany Manufacturing PMI Aug P
    Forecast: 48.9 Previous: 49.1
07:30 EUR Germany Services PMI Aug P
    Forecast: 50.8 Previous: 50.6
08:00 EUR Eurozone Manufacturing PMI Aug P
    Forecast: 49.5 Previous: 49.8
08:00 EUR Eurozone Services PMI Aug P
    Forecast: 50.6 Previous: 51
08:30 GBP Manufacturing PMI Aug P
    Forecast: 48.3 Previous: 48
08:30 GBP Services PMI Aug P
    Forecast: 52 Previous: 51.8
12:30 CAD IPPI M/M Jul
    Forecast: Previous: 0.40%
12:30 CAD RMPI Jul
    Forecast: Previous: 2.70%
12:30 USD Initial Jobless Claims (Aug 15)
    Forecast: 227K Previous: 224K
12:30 USD Philadelphia Fed Manufacturing Aug
    Forecast: 8.1 Previous: 15.9
13:45 USD Manufacturing PMI Aug P
    Forecast: Previous: 49.8
13:45 USD Services PMI Aug P
    Forecast: Previous: 55.7
14:00 USD Existing Home Sales Jul
    Forecast: 3.92M Previous: 3.93M
14:00 EUR Eurozone Consumer Confidence Aug P
    Forecast: -15 Previous: -15
14:30 USD Natural Gas Storage
    Forecast: Previous: 56B
23:01 GBP GfK Consumer Confidence Aug
    Forecast: -19 Previous: -19
23:30 JPY National CPI Y/Y Jul
    Forecast: Previous: 3.30%
23:30 JPY National CPI Core Y/Y Jul
    Forecast: 3.00% Previous: 3.30%
23:30 JPY National CPI Core-Core Y/Y Jul
    Forecast: Previous: 3.40%

Friday, Aug 22, 2025

GMT Ccy Events Consensus Previous
06:00 GBP Retail Sales M/M Jul 0.60% 0.90%
06:00 EUR Germany GDP Q/Q Q2 F -0.10% -0.10%
12:30 CAD Retail Sales M/M Jun 1.60% -1.10%
12:30 CAD Retail Sales ex Autos M/M Jun 0.90% -0.20%
GMT Ccy Events
06:00 GBP Retail Sales M/M Jul
    Forecast: 0.60% Previous: 0.90%
06:00 EUR Germany GDP Q/Q Q2 F
    Forecast: -0.10% Previous: -0.10%
12:30 CAD Retail Sales M/M Jun
    Forecast: 1.60% Previous: -1.10%
12:30 CAD Retail Sales ex Autos M/M Jun
    Forecast: 0.90% Previous: -0.20%
ActionForex.com
ActionForex.com

Featured Analysis

Load more

Learn Forex Trading

ActionForex.com was set up back in 2004 with the aim to provide insightful analysis to forex traders, serving the trading community for over a decade. Empowering the individual traders was, is, and will always be our motto going forward.

Contact us: contact@actionforex.com

© ActionForex.com © 2025 All rights reserved.