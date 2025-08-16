Summary 8/18 – 8/22

Monday, Aug 18, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|22:30
|NZD
|Business NZ PSI Jul
|47.3
|23:01
|GBP
|Rightmove House Price Index M/M Aug
|-1.20%
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Jun
|0.30%
|0.60%
|09:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Jun
|17.5B
|16.2B
|12:15
|CAD
|Housing Starts Jul
|259K
|284K
|14:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Aug
|33
|33
|22:45
|NZD
|PPI Input Q/Q Q2
|2.90%
|22:45
|NZD
|PPI Output Q/Q Q2
|2.10%
|GMT
|Ccy
|Events
|22:30
|NZD
|Business NZ PSI Jul
|Forecast:
|Previous: 47.3
|23:01
|GBP
|Rightmove House Price Index M/M Aug
|Forecast:
|Previous: -1.20%
|04:30
|JPY
|Tertiary Industry Index M/M Jun
|Forecast: 0.30%
|Previous: 0.60%
|09:00
|EUR
|Eurozone Trade Balance (EUR) Jun
|Forecast: 17.5B
|Previous: 16.2B
|12:15
|CAD
|Housing Starts Jul
|Forecast: 259K
|Previous: 284K
|14:00
|USD
|NAHB Housing Market Index Aug
|Forecast: 33
|Previous: 33
|22:45
|NZD
|PPI Input Q/Q Q2
|Forecast:
|Previous: 2.90%
|22:45
|NZD
|PPI Output Q/Q Q2
|Forecast:
|Previous: 2.10%
Tuesday, Aug 19, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Aug
|0.60%
|08:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Jun
|30.3B
|32.3B
|12:30
|USD
|Building Permits Jul
|1.39M
|1.40M
|12:30
|USD
|Housing Starts Jul
|1.30M
|1.32M
|12:30
|CAD
|CPI M/M Jul
|0.40%
|0.10%
|12:30
|CAD
|CPI Y/Y Jul
|1.90%
|12:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Jul
|3.10%
|3.10%
|12:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Jul
|3.10%
|3.00%
|12:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Jul
|2.70%
|2.60%
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Jul
|-0.08T
|-0.24T
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Jun
|-0.50%
|-0.60%
|GMT
|Ccy
|Events
|00:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Aug
|Forecast:
|Previous: 0.60%
|08:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Jun
|Forecast: 30.3B
|Previous: 32.3B
|12:30
|USD
|Building Permits Jul
|Forecast: 1.39M
|Previous: 1.40M
|12:30
|USD
|Housing Starts Jul
|Forecast: 1.30M
|Previous: 1.32M
|12:30
|CAD
|CPI M/M Jul
|Forecast: 0.40%
|Previous: 0.10%
|12:30
|CAD
|CPI Y/Y Jul
|Forecast:
|Previous: 1.90%
|12:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Jul
|Forecast: 3.10%
|Previous: 3.10%
|12:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Jul
|Forecast: 3.10%
|Previous: 3.00%
|12:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Jul
|Forecast: 2.70%
|Previous: 2.60%
|23:50
|JPY
|Trade Balance (JPY) Jul
|Forecast: -0.08T
|Previous: -0.24T
|23:50
|JPY
|Machinery Orders M/M Jun
|Forecast: -0.50%
|Previous: -0.60%
Wednesday, Aug 20, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|01:00
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|3.00%
|3.00%
|01:00
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|3.50%
|3.50%
|02:00
|NZD
|RBNZ Interest Rate Decision
|3.00%
|3.25%
|06:00
|EUR
|Germany PPI M/M Jul
|0.20%
|0.10%
|06:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Jul
|-1.30%
|06:00
|GBP
|CPI M/M Jul
|0.30%
|06:00
|GBP
|CPI Y/Y Jul
|3.70%
|3.60%
|06:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Jul
|3.70%
|3.70%
|06:00
|GBP
|RPI M/M Jul
|0.40%
|06:00
|GBP
|RPI Y/Y Jul
|4.50%
|4.40%
|06:00
|GBP
|PPI Input M/M Jul
|0.80%
|06:00
|GBP
|PPI Input Y/Y Jul
|-0.10%
|06:00
|GBP
|PPI Output M/M Jul
|0.50%
|06:00
|GBP
|PPI Output Y/Y Jul
|0.30%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Jul
|0.30%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Jul
|1.50%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Jul F
|2.00%
|2.00%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Core Y/Y Jul F
|2.30%
|2.30%
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Jul
|0.10%
|-0.20%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories
|3.0M
|18:00
|USD
|FOMC Minutes
|22:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Jul
|142M
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Aug P
|51.3
|23:00
|AUD
|Services PMI Aug P
|54.1
|GMT
|Ccy
|Events
|01:00
|CNY
|1-Y Loan Prime Rate
|Forecast: 3.00%
|Previous: 3.00%
|01:00
|CNY
|5-Y Loan Prime Rate
|Forecast: 3.50%
|Previous: 3.50%
|02:00
|NZD
|RBNZ Interest Rate Decision
|Forecast: 3.00%
|Previous: 3.25%
|06:00
|EUR
|Germany PPI M/M Jul
|Forecast: 0.20%
|Previous: 0.10%
|06:00
|EUR
|Germany PPI Y/Y Jul
|Forecast:
|Previous: -1.30%
|06:00
|GBP
|CPI M/M Jul
|Forecast:
|Previous: 0.30%
|06:00
|GBP
|CPI Y/Y Jul
|Forecast: 3.70%
|Previous: 3.60%
|06:00
|GBP
|Core CPI Y/Y Jul
|Forecast: 3.70%
|Previous: 3.70%
|06:00
|GBP
|RPI M/M Jul
|Forecast:
|Previous: 0.40%
|06:00
|GBP
|RPI Y/Y Jul
|Forecast: 4.50%
|Previous: 4.40%
|06:00
|GBP
|PPI Input M/M Jul
|Forecast:
|Previous: 0.80%
|06:00
|GBP
|PPI Input Y/Y Jul
|Forecast:
|Previous: -0.10%
|06:00
|GBP
|PPI Output M/M Jul
|Forecast:
|Previous: 0.50%
|06:00
|GBP
|PPI Output Y/Y Jul
|Forecast:
|Previous: 0.30%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output M/M Jul
|Forecast:
|Previous: 0.30%
|06:00
|GBP
|PPI Core Output Y/Y Jul
|Forecast:
|Previous: 1.50%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Y/Y Jul F
|Forecast: 2.00%
|Previous: 2.00%
|09:00
|EUR
|Eurozone CPI Core Y/Y Jul F
|Forecast: 2.30%
|Previous: 2.30%
|12:30
|CAD
|New Housing Price Index M/M Jul
|Forecast: 0.10%
|Previous: -0.20%
|14:30
|USD
|Crude Oil Inventories
|Forecast:
|Previous: 3.0M
|18:00
|USD
|FOMC Minutes
|Forecast:
|Previous:
|22:45
|NZD
|Trade Balance (NZD) Jul
|Forecast:
|Previous: 142M
|23:00
|AUD
|Manufacturing PMI Aug P
|Forecast:
|Previous: 51.3
|23:00
|AUD
|Services PMI Aug P
|Forecast:
|Previous: 54.1
Thursday, Aug 21, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Aug P
|49.2
|48.9
|00:30
|JPY
|Services PMI Aug P
|53.6
|01:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Aug
|4.70%
|06:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) Jul
|1.9B
|20.7B
|07:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Aug P
|48.3
|48.2
|07:15
|EUR
|France Services PMI Aug P
|48.6
|48.5
|07:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Aug P
|48.9
|49.1
|07:30
|EUR
|Germany Services PMI Aug P
|50.8
|50.6
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Aug P
|49.5
|49.8
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Aug P
|50.6
|51
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Aug P
|48.3
|48
|08:30
|GBP
|Services PMI Aug P
|52
|51.8
|12:30
|CAD
|IPPI M/M Jul
|0.40%
|12:30
|CAD
|RMPI Jul
|2.70%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Aug 15)
|227K
|224K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Aug
|8.1
|15.9
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Aug P
|49.8
|13:45
|USD
|Services PMI Aug P
|55.7
|14:00
|USD
|Existing Home Sales Jul
|3.92M
|3.93M
|14:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Aug P
|-15
|-15
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage
|56B
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Aug
|-19
|-19
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Jul
|3.30%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Jul
|3.00%
|3.30%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Jul
|3.40%
|GMT
|Ccy
|Events
|00:30
|JPY
|Manufacturing PMI Aug P
|Forecast: 49.2
|Previous: 48.9
|00:30
|JPY
|Services PMI Aug P
|Forecast:
|Previous: 53.6
|01:00
|AUD
|Consumer Inflation Expectations Aug
|Forecast:
|Previous: 4.70%
|06:00
|GBP
|Public Sector Net Borrowing (GBP) Jul
|Forecast: 1.9B
|Previous: 20.7B
|07:15
|EUR
|France Manufacturing PMI Aug P
|Forecast: 48.3
|Previous: 48.2
|07:15
|EUR
|France Services PMI Aug P
|Forecast: 48.6
|Previous: 48.5
|07:30
|EUR
|Germany Manufacturing PMI Aug P
|Forecast: 48.9
|Previous: 49.1
|07:30
|EUR
|Germany Services PMI Aug P
|Forecast: 50.8
|Previous: 50.6
|08:00
|EUR
|Eurozone Manufacturing PMI Aug P
|Forecast: 49.5
|Previous: 49.8
|08:00
|EUR
|Eurozone Services PMI Aug P
|Forecast: 50.6
|Previous: 51
|08:30
|GBP
|Manufacturing PMI Aug P
|Forecast: 48.3
|Previous: 48
|08:30
|GBP
|Services PMI Aug P
|Forecast: 52
|Previous: 51.8
|12:30
|CAD
|IPPI M/M Jul
|Forecast:
|Previous: 0.40%
|12:30
|CAD
|RMPI Jul
|Forecast:
|Previous: 2.70%
|12:30
|USD
|Initial Jobless Claims (Aug 15)
|Forecast: 227K
|Previous: 224K
|12:30
|USD
|Philadelphia Fed Manufacturing Aug
|Forecast: 8.1
|Previous: 15.9
|13:45
|USD
|Manufacturing PMI Aug P
|Forecast:
|Previous: 49.8
|13:45
|USD
|Services PMI Aug P
|Forecast:
|Previous: 55.7
|14:00
|USD
|Existing Home Sales Jul
|Forecast: 3.92M
|Previous: 3.93M
|14:00
|EUR
|Eurozone Consumer Confidence Aug P
|Forecast: -15
|Previous: -15
|14:30
|USD
|Natural Gas Storage
|Forecast:
|Previous: 56B
|23:01
|GBP
|GfK Consumer Confidence Aug
|Forecast: -19
|Previous: -19
|23:30
|JPY
|National CPI Y/Y Jul
|Forecast:
|Previous: 3.30%
|23:30
|JPY
|National CPI Core Y/Y Jul
|Forecast: 3.00%
|Previous: 3.30%
|23:30
|JPY
|National CPI Core-Core Y/Y Jul
|Forecast:
|Previous: 3.40%
Friday, Aug 22, 2025
|GMT
|Ccy
|Events
|Consensus
|Previous
|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M Jul
|0.60%
|0.90%
|06:00
|EUR
|Germany GDP Q/Q Q2 F
|-0.10%
|-0.10%
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M Jun
|1.60%
|-1.10%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Jun
|0.90%
|-0.20%
|GMT
|Ccy
|Events
|06:00
|GBP
|Retail Sales M/M Jul
|Forecast: 0.60%
|Previous: 0.90%
|06:00
|EUR
|Germany GDP Q/Q Q2 F
|Forecast: -0.10%
|Previous: -0.10%
|12:30
|CAD
|Retail Sales M/M Jun
|Forecast: 1.60%
|Previous: -1.10%
|12:30
|CAD
|Retail Sales ex Autos M/M Jun
|Forecast: 0.90%
|Previous: -0.20%