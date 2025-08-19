Tue, Aug 19, 2025 @ 05:37 GMT
Eco Data 8/19/25

GMT Ccy Events Actual Consensus Previous Revised
22:45 NZD PPI Input Q/Q Q2 0.60% 2.90%
22:45 NZD PPI Output Q/Q Q2 0.60% 2.10%
00:30 AUD Westpac Consumer Confidence Aug 5.70% 0.60%
08:00 EUR Eurozone Current Account (EUR) Jun 30.3B 32.3B
12:30 USD Building Permits Jul 1.39M 1.40M
12:30 USD Housing Starts Jul 1.30M 1.32M
12:30 CAD CPI M/M Jul 0.40% 0.10%
12:30 CAD CPI Y/Y Jul 1.90% 1.90%
12:30 CAD CPI Median Y/Y Jul 3.10% 3.10%
12:30 CAD CPI Trimmed Y/Y Jul 3.10% 3.00%
12:30 CAD CPI Common Y/Y Jul 2.70% 2.60%
