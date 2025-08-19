Eco Data 8/19/25

|GMT
|Ccy
|Events
|Actual
|Consensus
|Previous
|Revised
|22:45
|NZD
|PPI Input Q/Q Q2
|0.60%
|2.90%
|22:45
|NZD
|PPI Output Q/Q Q2
|0.60%
|2.10%
|00:30
|AUD
|Westpac Consumer Confidence Aug
|5.70%
|0.60%
|08:00
|EUR
|Eurozone Current Account (EUR) Jun
|30.3B
|32.3B
|12:30
|USD
|Building Permits Jul
|1.39M
|1.40M
|12:30
|USD
|Housing Starts Jul
|1.30M
|1.32M
|12:30
|CAD
|CPI M/M Jul
|0.40%
|0.10%
|12:30
|CAD
|CPI Y/Y Jul
|1.90%
|1.90%
|12:30
|CAD
|CPI Median Y/Y Jul
|3.10%
|3.10%
|12:30
|CAD
|CPI Trimmed Y/Y Jul
|3.10%
|3.00%
|12:30
|CAD
|CPI Common Y/Y Jul
|2.70%
|2.60%
